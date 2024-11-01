https://sarabic.ae/20241101/ضابط-مرور-خليجي-يتصدر-المشهد-بعد-تعرضه-لمحاولة-دهس-متعمدة-فيديو-1094376449.html

ضابط مرور خليجي يتصدر المشهد بعد تعرضه لمحاولة دهس متعمدة... فيديو

ضابط مرور خليجي يتصدر المشهد بعد تعرضه لمحاولة دهس متعمدة... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن الإدارة العامة للمرور تمكنت من ضبط قائد مركبة "مستهتر"، أقدم على دهس ضابط من منتسبي الإدارة أثناء قيامه بواجبه في إيقاف... 01.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-01T08:00+0000

2024-11-01T08:00+0000

2024-11-01T08:00+0000

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وجاء في بيان وزارة الداخلية: بناءً على توجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ضبط قائد مركبة مستهتر قام بدهس ضابط مرور في الصباحية.وأوضحت الوزارة، أن الواقعة تعود إلى محاولة الضابط إيقاف المركبة التي كان يقودها شخص مستهتر، إلا أن قائد المركبة تعمد الاصطدام به محاولا الهروب من الموقع.وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية للحادث لحظات مروعة، حيث سقط الضابط على الأرض بعد أن صدمته السيارة بشكل جانبي، بينما كان السائق يقود بتهور للهروب من الضابط.وأضاف بيان الداخلية الكويتية، إنه فور وقوع الحادث قامت فرق من الإدارة العامة للمرور بتطويق منطقة الصباحية وتكثيف جهودها لتحديد هوية قائد المركبة وموقعها حيث تم ضبطه وإحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه ومحاسبته على السلوكيات التي تهدد سلامة رجال الأمن والمجتمع.وأشارت الوزارة إلى أن الحالة الصحية للضابط مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة معربة عن تمنياتها له بالشفاء العاجل.وأكدت أنها لن تتهاون في التصدي لمثل هذه التصرفات المستهترة.وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع الفيديو للحظة الحادثة، وتفاعل نشطاء مع الواقعة مطالبين بتطبيق القانون على قائد المركبة ومتمنين الشفاء للضابط كم أشادوا بإجراءات وزارة الداخلية تجاه الواقعة.وقال أحدهم: "أي شخص يتجاوز القانون لن يفلت من المحاسبة والعقاب وخصوصا بعد تعديل بعض الاجراءات بخصوص تطبيق الحق_العام.. يعني حتى لو يتنازل أي طرف فإن الحق العام راح ياخذ مجراه.. شكرا رجال وزارة الداخلية و خطاكم السوء".وعلق آخر:" نرجوا أن لا يكون الضابط قد أصيب بأذى، ونتمنى تشديد العقوبة حتى يكون عبرة للجميع".رسميا... اتحاد الكرة المصري يعاقب لاعبي الزمالك الثلاثة بسبب أحداث الإماراتخلية أزمة وتحرك عاجل لدولة عربية بعد اختفاء 20 مواطنا في إسبانيا

https://sarabic.ae/20241031/وزير-داخلية-دولة-خليجية-يتدخل-بنفسه-بعد-فيديو-في-حفل-أثار-جدلا-1094370439.html

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نادي الفيديو, العالم العربي, الكويت, الشرطة