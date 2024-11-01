ضابط مرور خليجي يتصدر المشهد بعد تعرضه لمحاولة دهس متعمدة... فيديو
© Photo / X/@Moi_kuwضابط مرور كويتي يتصدى لسائق متهور
© Photo / X/@Moi_kuw
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن الإدارة العامة للمرور تمكنت من ضبط قائد مركبة "مستهتر"، أقدم على دهس ضابط من منتسبي الإدارة أثناء قيامه بواجبه في إيقاف المركبات بمنطقة الصباحية.
وجاء في بيان وزارة الداخلية: بناءً على توجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ضبط قائد مركبة مستهتر قام بدهس ضابط مرور في الصباحية.
وأوضحت الوزارة، أن الواقعة تعود إلى محاولة الضابط إيقاف المركبة التي كان يقودها شخص مستهتر، إلا أن قائد المركبة تعمد الاصطدام به محاولا الهروب من الموقع.
وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية للحادث لحظات مروعة، حيث سقط الضابط على الأرض بعد أن صدمته السيارة بشكل جانبي، بينما كان السائق يقود بتهور للهروب من الضابط.
#وزارة_الداخلية |— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) October 31, 2024
بناءً على توجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
ضبط قائد مركبة مستهتر قام بدهس ضابط مرور في الصباحية pic.twitter.com/pVW48SyqO8
وأضاف بيان الداخلية الكويتية، إنه فور وقوع الحادث قامت فرق من الإدارة العامة للمرور بتطويق منطقة الصباحية وتكثيف جهودها لتحديد هوية قائد المركبة وموقعها حيث تم ضبطه وإحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه ومحاسبته على السلوكيات التي تهدد سلامة رجال الأمن والمجتمع.
وأشارت الوزارة إلى أن الحالة الصحية للضابط مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة معربة عن تمنياتها له بالشفاء العاجل.
وأكدت أنها لن تتهاون في التصدي لمثل هذه التصرفات المستهترة.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع الفيديو للحظة الحادثة، وتفاعل نشطاء مع الواقعة مطالبين بتطبيق القانون على قائد المركبة ومتمنين الشفاء للضابط كم أشادوا بإجراءات وزارة الداخلية تجاه الواقعة.
وقال أحدهم: "أي شخص يتجاوز القانون لن يفلت من المحاسبة والعقاب وخصوصا بعد تعديل بعض الاجراءات بخصوص تطبيق الحق_العام.. يعني حتى لو يتنازل أي طرف فإن الحق العام راح ياخذ مجراه.. شكرا رجال وزارة الداخلية و خطاكم السوء".
أي شخص يتجاوز القانون لن يفلت من المحاسبة و العقاب وخصوصا بعد تعديل بعض الاجراءات بخصوص تطبيق #الحق_العام— Low Profile 🇸🇦🇰🇼 (@GCC__Citizen) October 31, 2024
يعني حتى لو يتنازل اي طرف فإن الحق العام راح ياخذ مجراه.
شكرا رجال وزارة الداخلية و خطاكم السوء 💐
وعلق آخر:" نرجوا أن لا يكون الضابط قد أصيب بأذى، ونتمنى تشديد العقوبة حتى يكون عبرة للجميع".
اوووف— أبوأحمد الرويّح 🇰🇼 (@alking1o) October 31, 2024
عسى ما تعور الضابط الله يحفظه
لازم تكون العقوبة غليظة على المستهترين
للحفاظ على رجال الامن ومرتادين الطريق