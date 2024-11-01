ضابط مرور خليجي يتصدر المشهد بعد تعرضه لمحاولة دهس متعمدة... فيديو

عربي
اجتماع وزيري خارجية روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية الشعبية في موسكو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
135 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين الدعم العربي والدور الإيراني والانقسام السياسي
10:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: لا يمكن أن يقبل لبنان بأي اتفاق يمس سيادته
17:03 GMT
59 د
On air
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
On air
09:19 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:32 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:28 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241101/ضابط-مرور-خليجي-يتصدر-المشهد-بعد-تعرضه-لمحاولة-دهس-متعمدة-فيديو-1094376449.html
ضابط مرور خليجي يتصدر المشهد بعد تعرضه لمحاولة دهس متعمدة... فيديو
ضابط مرور خليجي يتصدر المشهد بعد تعرضه لمحاولة دهس متعمدة... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن الإدارة العامة للمرور تمكنت من ضبط قائد مركبة "مستهتر"، أقدم على دهس ضابط من منتسبي الإدارة أثناء قيامه بواجبه في إيقاف... 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T08:00+0000
2024-11-01T08:00+0000
نادي الفيديو
العالم العربي
الكويت
الشرطة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/01/1094376089_0:0:833:468_1920x0_80_0_0_1e02817b2f77a565e3f1ee40239dad7f.jpg
وجاء في بيان وزارة الداخلية: بناءً على توجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ضبط قائد مركبة مستهتر قام بدهس ضابط مرور في الصباحية.وأوضحت الوزارة، أن الواقعة تعود إلى محاولة الضابط إيقاف المركبة التي كان يقودها شخص مستهتر، إلا أن قائد المركبة تعمد الاصطدام به محاولا الهروب من الموقع.وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية للحادث لحظات مروعة، حيث سقط الضابط على الأرض بعد أن صدمته السيارة بشكل جانبي، بينما كان السائق يقود بتهور للهروب من الضابط.وأضاف بيان الداخلية الكويتية، إنه فور وقوع الحادث قامت فرق من الإدارة العامة للمرور بتطويق منطقة الصباحية وتكثيف جهودها لتحديد هوية قائد المركبة وموقعها حيث تم ضبطه وإحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه ومحاسبته على السلوكيات التي تهدد سلامة رجال الأمن والمجتمع.وأشارت الوزارة إلى أن الحالة الصحية للضابط مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة معربة عن تمنياتها له بالشفاء العاجل.وأكدت أنها لن تتهاون في التصدي لمثل هذه التصرفات المستهترة.وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع الفيديو للحظة الحادثة، وتفاعل نشطاء مع الواقعة مطالبين بتطبيق القانون على قائد المركبة ومتمنين الشفاء للضابط كم أشادوا بإجراءات وزارة الداخلية تجاه الواقعة.وقال أحدهم: "أي شخص يتجاوز القانون لن يفلت من المحاسبة والعقاب وخصوصا بعد تعديل بعض الاجراءات بخصوص تطبيق الحق_العام.. يعني حتى لو يتنازل أي طرف فإن الحق العام راح ياخذ مجراه.. شكرا رجال وزارة الداخلية و خطاكم السوء".وعلق آخر:" نرجوا أن لا يكون الضابط قد أصيب بأذى، ونتمنى تشديد العقوبة حتى يكون عبرة للجميع".رسميا... اتحاد الكرة المصري يعاقب لاعبي الزمالك الثلاثة بسبب أحداث الإماراتخلية أزمة وتحرك عاجل لدولة عربية بعد اختفاء 20 مواطنا في إسبانيا
https://sarabic.ae/20241031/وزير-داخلية-دولة-خليجية-يتدخل-بنفسه-بعد-فيديو-في-حفل-أثار-جدلا-1094370439.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/01/1094376089_76:0:700:468_1920x0_80_0_0_41288e8d79900548111783bfcdba76bd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, العالم العربي, الكويت, الشرطة
نادي الفيديو, العالم العربي, الكويت, الشرطة

ضابط مرور خليجي يتصدر المشهد بعد تعرضه لمحاولة دهس متعمدة... فيديو

08:00 GMT 01.11.2024
© Photo / X/@Moi_kuwضابط مرور كويتي يتصدى لسائق متهور
ضابط مرور كويتي يتصدى لسائق متهور - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
© Photo / X/@Moi_kuw
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن الإدارة العامة للمرور تمكنت من ضبط قائد مركبة "مستهتر"، أقدم على دهس ضابط من منتسبي الإدارة أثناء قيامه بواجبه في إيقاف المركبات بمنطقة الصباحية.
وجاء في بيان وزارة الداخلية: بناءً على توجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ضبط قائد مركبة مستهتر قام بدهس ضابط مرور في الصباحية.
وأوضحت الوزارة، أن الواقعة تعود إلى محاولة الضابط إيقاف المركبة التي كان يقودها شخص مستهتر، إلا أن قائد المركبة تعمد الاصطدام به محاولا الهروب من الموقع.
وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية للحادث لحظات مروعة، حيث سقط الضابط على الأرض بعد أن صدمته السيارة بشكل جانبي، بينما كان السائق يقود بتهور للهروب من الضابط.
وأضاف بيان الداخلية الكويتية، إنه فور وقوع الحادث قامت فرق من الإدارة العامة للمرور بتطويق منطقة الصباحية وتكثيف جهودها لتحديد هوية قائد المركبة وموقعها حيث تم ضبطه وإحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه ومحاسبته على السلوكيات التي تهدد سلامة رجال الأمن والمجتمع.
وأشارت الوزارة إلى أن الحالة الصحية للضابط مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة معربة عن تمنياتها له بالشفاء العاجل.
وأكدت أنها لن تتهاون في التصدي لمثل هذه التصرفات المستهترة.
حفل - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
مجتمع
وزير داخلية دولة خليجية يتدخل بنفسه بعد فيديو في حفل أثار جدلا
أمس, 20:15 GMT
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع الفيديو للحظة الحادثة، وتفاعل نشطاء مع الواقعة مطالبين بتطبيق القانون على قائد المركبة ومتمنين الشفاء للضابط كم أشادوا بإجراءات وزارة الداخلية تجاه الواقعة.
وقال أحدهم: "أي شخص يتجاوز القانون لن يفلت من المحاسبة والعقاب وخصوصا بعد تعديل بعض الاجراءات بخصوص تطبيق الحق_العام.. يعني حتى لو يتنازل أي طرف فإن الحق العام راح ياخذ مجراه.. شكرا رجال وزارة الداخلية و خطاكم السوء".
وعلق آخر:" نرجوا أن لا يكون الضابط قد أصيب بأذى، ونتمنى تشديد العقوبة حتى يكون عبرة للجميع".
رسميا... اتحاد الكرة المصري يعاقب لاعبي الزمالك الثلاثة بسبب أحداث الإمارات
خلية أزمة وتحرك عاجل لدولة عربية بعد اختفاء 20 مواطنا في إسبانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:56 GMTДым поднимается от израильских авиаударов по Дахие, южному пригороду Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:04 GMTПоследствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 13:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала