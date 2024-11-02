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القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول قاذفات "بي-52" الاستراتيجية إلى الشرق الأوسط
القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول قاذفات "بي-52" الاستراتيجية إلى الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الأحد، وصول قاذفات "بي-52" الاستراتيجية إلى منطقة الشرق الأوسط. 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T23:38+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ويأتي ذلك بعدما وجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بنشر مدمرات إضافية للدفاع الصاروخي الباليستي، وأسراب مقاتلات وطائرات ناقلة وعدة قاذفات بعيدة المدى في المنطقة.ونشرت "سنتاكوم" بيانا لها عبر منصة "إكس" قال فيه، إن "قاذفة بي-52 الاستراتيجية من طراز ستراتوفورتريس من الجناح الخامس غادرت قاعدة مينوت الجوية إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البتاغون" قد ذكرت في بيان لها، أنه "تماشيًا مع التزاماتنا بحماية المواطنين والقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، والدفاع عن إسرائيل، وخفض التصعيد من خلال الردع والدبلوماسية، أمر أوستن بنشر مدمرات دفاع صاروخي باليستي إضافية، وسرب مقاتلات وطائرات ناقلة، وعدة قاذفات قنابل طويلة المدى من طراز "بي-52" تابعة للقوات الجوية الأمريكية في المنطقة".وتابع بيان الدفاع الأمريكية أنع "ستبدأ هذه القوات في الوصول في الأشهر المقبلة مع استعداد مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" للمغادرة، وأوستن يجدد التأكيد أنه إذا استخدمت إيران أو شركاؤها أو وكلاؤها هذه اللحظة لاستهداف أفراد أو مصالح أمريكية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن شعبنا".ويشار إلى أن إسرائيل شنت فجر السادس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، هجوما جويا قالت إنه استهدف "أهدافا عسكرية" في إيران، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ومواقع لإنتاج الصواريخ. بينما قال المقر المركزي للدفاعات الجوية الإيرانية إنه تم التصدي للهجوم الإسرائيلي.ويأتي الهجوم الإسرائيلي ردا على هجوم صاروخي شنته إيران ضد إسرائيل في الأول من أكتوبر الماضي ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، في 31 تموز/يوليو الماضي، واغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في 27 أيلول/سبتمبر الماضي.تأتي التطورات في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 12 شهرا بعد إعلان حزب الله فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعا بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وعلق الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، حول الوضع في الشرق الأوسط قائلاً إن الوضع في الشرق الأوسط يتطور وفقا للسيناريو "الأكثر إثارة للقلق"، مشددًا على أن موسكو لديها اتصالات مع جميع أطراف الصراع بالشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20230621/وصول-قاذفات-بي-52-الأمريكية-القادرة-على-حمل-أسلحة-نووية-إلى-إندونيسيا-1078363217.html
https://sarabic.ae/20241102/في-تغريدة-بالعبرية-خامنئي-الولايات-المتحدة-وإسرائيل-ستتلقيان-ردا-ساحقا-على-ما-تفعلانه-1094438559.html
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الأخبار, العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار حزب الله
الأخبار, العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار حزب الله

القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول قاذفات "بي-52" الاستراتيجية إلى الشرق الأوسط

23:38 GMT 02.11.2024
© Arabic-military.comالقاذفة "بي 52 ستراتوفورتريس"
القاذفة بي 52 ستراتوفورتريس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
© Arabic-military.com
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أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الأحد، وصول قاذفات "بي-52" الاستراتيجية إلى منطقة الشرق الأوسط.
القاهرة - سبوتنيك. ويأتي ذلك بعدما وجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بنشر مدمرات إضافية للدفاع الصاروخي الباليستي، وأسراب مقاتلات وطائرات ناقلة وعدة قاذفات بعيدة المدى في المنطقة.
قاذفات أمريكية من طراز بي 52 إن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
وصول قاذفات "بي-52" الأمريكية القادرة على حمل أسلحة نووية إلى إندونيسيا
21 يونيو 2023, 22:14 GMT
ونشرت "سنتاكوم" بيانا لها عبر منصة "إكس" قال فيه، إن "قاذفة بي-52 الاستراتيجية من طراز ستراتوفورتريس من الجناح الخامس غادرت قاعدة مينوت الجوية إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البتاغون" قد ذكرت في بيان لها، أنه "تماشيًا مع التزاماتنا بحماية المواطنين والقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، والدفاع عن إسرائيل، وخفض التصعيد من خلال الردع والدبلوماسية، أمر أوستن بنشر مدمرات دفاع صاروخي باليستي إضافية، وسرب مقاتلات وطائرات ناقلة، وعدة قاذفات قنابل طويلة المدى من طراز "بي-52" تابعة للقوات الجوية الأمريكية في المنطقة".
وتابع بيان الدفاع الأمريكية أنع "ستبدأ هذه القوات في الوصول في الأشهر المقبلة مع استعداد مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" للمغادرة، وأوستن يجدد التأكيد أنه إذا استخدمت إيران أو شركاؤها أو وكلاؤها هذه اللحظة لاستهداف أفراد أو مصالح أمريكية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن شعبنا".
ويشار إلى أن إسرائيل شنت فجر السادس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، هجوما جويا قالت إنه استهدف "أهدافا عسكرية" في إيران، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ومواقع لإنتاج الصواريخ. بينما قال المقر المركزي للدفاعات الجوية الإيرانية إنه تم التصدي للهجوم الإسرائيلي.
المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي مع عدد من قادة الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
"في تغريدة بالعبرية"... خامنئي: الولايات المتحدة وإسرائيل ستتلقيان ردا ساحقا على ما تفعلانه
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ويأتي الهجوم الإسرائيلي ردا على هجوم صاروخي شنته إيران ضد إسرائيل في الأول من أكتوبر الماضي ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، في 31 تموز/يوليو الماضي، واغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في 27 أيلول/سبتمبر الماضي.
تأتي التطورات في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 12 شهرا بعد إعلان حزب الله فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعا بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وعلق الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، حول الوضع في الشرق الأوسط قائلاً إن الوضع في الشرق الأوسط يتطور وفقا للسيناريو "الأكثر إثارة للقلق"، مشددًا على أن موسكو لديها اتصالات مع جميع أطراف الصراع بالشرق الأوسط.
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