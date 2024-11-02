https://sarabic.ae/20241102/بورنموث-يحقق-فوزا-تاريخيا-على-مانشستر-سيتي-في-الدوري-الإنجليزي-1094437716.html

بورنموث يحقق فوزا تاريخيا على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

بورنموث يحقق فوزا تاريخيا على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

سبوتنيك عربي

توقف رصيد فريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي عند 23 نقطة ليحل في المركز الثاني بعد نادي ليفربول، الذي يتصدر الترتيب. 02.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-02T21:51+0000

2024-11-02T21:51+0000

2024-11-02T21:51+0000

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مانشستر سيتي

ليفربول

أخبار الدوري الإنجليزي

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وخسر مانشستر سيتي مباراة، اليوم السبت، أمام مضيفه بورنموث بهدفين مقابل هدف واحد، مسجلا أول هزيمة له في البريمرليغ.وبهذا الرصيد من النقاط يتقدم ليفربول بنقطتين على مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة.أقيمت المباراة في الجولة العاشرة للبريميرليغ، وشهدت تسجيل أنطوان سيمينيو، الهدف الأول لبورنموث في الدقيقة 9، ثم إيفانيلسون في الدقيقة 64، بينما أحرز مانشستر سيتي هدفه الوحيد بواسطة يوشكو غفارديول، في الدقيقة 82 من عمر المباراة.وبينما ظل رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة، ارتفع رصيد بورنموث إلى 15 نقطة ليحل في المركز الثامن بالدوري الإنجليزي.يذكر أن آخر هزيمة تلقاها مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي كانت في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي عندما خسر بهدف نظيف أمام أستون فيلا.كما تعد هذه النتيجة تاريخية بالنسبة لبورنموث، الذي سجل أول فوز على مانشستر سيتي، في تاريخ اللقاءات السابقة للفريقين.وفي نفس البطولة، تصدر فريق ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوزه على منافسه برايتون، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، بهدفين مقابل هدف واحد.

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رياضة, مانشستر سيتي, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي