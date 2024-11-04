https://sarabic.ae/20241104/أكبر-كهف-في-العالم-يتسع-لغابتين-عظيمتين-فيديو--1094475322.html

أكبر كهف في العالم يتسع لغابتين عظيمتين... فيديو

أكبر كهف في العالم يتسع لغابتين عظيمتين... فيديو

سبوتنيك عربي

لم يدر الحطاب، هو خانه، في البداية أن رحلة بحثه عن قوته اليومي في إحدى غابات الفيتنام، قادته لاكتشاف أكبر كهف معروف في العالم، هو كهف "هانج سون دونج"، وذلك... 04.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-04T13:11+0000

2024-11-04T13:11+0000

2024-11-04T13:11+0000

مجتمع

علوم

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ونظراً لوجود الكهف في منحدر حاد، استعان السكان المحليين بفريق بحثي من الجمعية البريطانية، بقيادة هاورد ليمبرت، في عام 2009، لإعادة اكتشاف الكهف، حيث وجدوا داخل الكهف غابات بدائية تزدهر بفضل "فتحات السقف" العملاقة في الصخر. وأوضح الفريق أن الكهف تشكل نتيجة حت النهران "راو ثونج" و"خي ري"، الصخور خلال تدفقهما عبر شقوق الحجر الجيري مشكلين نفقًا عملاقًا في الكتلة التي أصبحت تُعرف مؤخرًا باسم "سون دونج".وتوقف الفريق عن التقدم في اكتشاف الكهف لاعتراضهم حائطاً كبيراً مغطى بالحجر الجيري، بارتفاع 90 متر (300 قدم)، داخل ممر يدعى "باسيندايلي"، أُطلق عليه اسم "سور فيتنام العظيم"، وتم اجتياز السور بعد فترة من الزمن.وأرجع الباحثون وجود حياة برية في قلب سون دونج، إلى انهيار سقف الحجر الجيري منذ فترة طويلة ليشكل بعدها حفرتين بالوعة تسمحان لأشعة الضوء بالتألق في الكهف، بالتالي أسهم ذلك بازدهار الغابات فيه لآلاف السنين. وتحوي الممرات الأحفورية في الكهف على بقايا الكائنات البحرية التي سكنت ذات يوم بحرًا قديمًا، ما يُعرف الآن بوسط فيتنام، بالإضافة إلى أنه عثر داخل الممرات على لآلئ بحجم كرات البيسبول. وتمتد جولات السياحة داخل الكهف الذي يقع في متنزه "فونج نها-كه بانج" الوطني في فيتنام، من فبراير/ شباط إلى أغسطس آب فقط، بسبب الأمطار الغزيرة التي تؤدي بعد هذه الفترة إلى ارتفاع منسوب الأنهار، مما يجعل دخول الكهف غير ممكنًا إلى حدٍ كبير، ويطلق على الكهف عدة تسميات باللهجات المحلية هي شاندونغ أو شان دونغ أو سون دونغ، وتعني "نهر الجبل".

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علوم