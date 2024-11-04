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https://sarabic.ae/20241104/أكبر-كهف-في-العالم-يتسع-لغابتين-عظيمتين-فيديو--1094475322.html
أكبر كهف في العالم يتسع لغابتين عظيمتين... فيديو
أكبر كهف في العالم يتسع لغابتين عظيمتين... فيديو
سبوتنيك عربي
لم يدر الحطاب، هو خانه، في البداية أن رحلة بحثه عن قوته اليومي في إحدى غابات الفيتنام، قادته لاكتشاف أكبر كهف معروف في العالم، هو كهف "هانج سون دونج"، وذلك... 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T13:11+0000
2024-11-04T13:11+0000
مجتمع
علوم
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ونظراً لوجود الكهف في منحدر حاد، استعان السكان المحليين بفريق بحثي من الجمعية البريطانية، بقيادة هاورد ليمبرت، في عام 2009، لإعادة اكتشاف الكهف، حيث وجدوا داخل الكهف غابات بدائية تزدهر بفضل "فتحات السقف" العملاقة في الصخر. وأوضح الفريق أن الكهف تشكل نتيجة حت النهران "راو ثونج" و"خي ري"، الصخور خلال تدفقهما عبر شقوق الحجر الجيري مشكلين نفقًا عملاقًا في الكتلة التي أصبحت تُعرف مؤخرًا باسم "سون دونج".وتوقف الفريق عن التقدم في اكتشاف الكهف لاعتراضهم حائطاً كبيراً مغطى بالحجر الجيري، بارتفاع 90 متر (300 قدم)، داخل ممر يدعى "باسيندايلي"، أُطلق عليه اسم "سور فيتنام العظيم"، وتم اجتياز السور بعد فترة من الزمن.وأرجع الباحثون وجود حياة برية في قلب سون دونج، إلى انهيار سقف الحجر الجيري منذ فترة طويلة ليشكل بعدها حفرتين بالوعة تسمحان لأشعة الضوء بالتألق في الكهف، بالتالي أسهم ذلك بازدهار الغابات فيه لآلاف السنين. وتحوي الممرات الأحفورية في الكهف على بقايا الكائنات البحرية التي سكنت ذات يوم بحرًا قديمًا، ما يُعرف الآن بوسط فيتنام، بالإضافة إلى أنه عثر داخل الممرات على لآلئ بحجم كرات البيسبول. وتمتد جولات السياحة داخل الكهف الذي يقع في متنزه "فونج نها-كه بانج" الوطني في فيتنام، من فبراير/ شباط إلى أغسطس آب فقط، بسبب الأمطار الغزيرة التي تؤدي بعد هذه الفترة إلى ارتفاع منسوب الأنهار، مما يجعل دخول الكهف غير ممكنًا إلى حدٍ كبير، ويطلق على الكهف عدة تسميات باللهجات المحلية هي شاندونغ أو شان دونغ أو سون دونغ، وتعني "نهر الجبل".
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علوم
علوم

أكبر كهف في العالم يتسع لغابتين عظيمتين... فيديو

13:11 GMT 04.11.2024
© Photo / wikipedia /Doug Knuthشاندونغ أو شان دونغ أو سون دونغ
شاندونغ أو شان دونغ أو سون دونغ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
© Photo / wikipedia /Doug Knuth
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لم يدر الحطاب، هو خانه، في البداية أن رحلة بحثه عن قوته اليومي في إحدى غابات الفيتنام، قادته لاكتشاف أكبر كهف معروف في العالم، هو كهف "هانج سون دونج"، وذلك خلال عام 1990.
ونظراً لوجود الكهف في منحدر حاد، استعان السكان المحليين بفريق بحثي من الجمعية البريطانية، بقيادة هاورد ليمبرت، في عام 2009، لإعادة اكتشاف الكهف، حيث وجدوا داخل الكهف غابات بدائية تزدهر بفضل "فتحات السقف" العملاقة في الصخر.

وتوصل الفريق البحثي أن عمر الكهف حوالي 2 إلى 3 ملايين سنة، تشكل داخل أكبر كتلة من الحجر الجيري في آسيا، وهي كتلة ضخمة من الصخور عمرها أكثر من 400 مليون سنة، ولدت من أصداف وهياكل عظمية مضغوطة لحيوانات بحرية قديمة.

وأوضح الفريق أن الكهف تشكل نتيجة حت النهران "راو ثونج" و"خي ري"، الصخور خلال تدفقهما عبر شقوق الحجر الجيري مشكلين نفقًا عملاقًا في الكتلة التي أصبحت تُعرف مؤخرًا باسم "سون دونج".
وقدر الفريق إجمالي حجم الكهف بنحو 1.35 مليار قدم مكعب (38.5 مليون متر مكعب)، وهو حجم واسع بما يكفي لاستيعاب ما يقرب من 15 هرمًا كبيرًا في الجيزة.
وتوقف الفريق عن التقدم في اكتشاف الكهف لاعتراضهم حائطاً كبيراً مغطى بالحجر الجيري، بارتفاع 90 متر (300 قدم)، داخل ممر يدعى "باسيندايلي"، أُطلق عليه اسم "سور فيتنام العظيم"، وتم اجتياز السور بعد فترة من الزمن.
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وفي رحلة غوص جديدة داخل الكهف، اكتشف الباحثون أن الكهف أكبر من ذلك، بالإضافة إلى أنه متصل بكهف آخر يسمى "هانج ثونج" من خلال نفق تحت الماء، ويضيف هذا الارتباط 57 مليون قدم مكعب (1.6 مليون متر مكعب) إلى حجم الكهف،.

وأرجع الباحثون وجود حياة برية في قلب سون دونج، إلى انهيار سقف الحجر الجيري منذ فترة طويلة ليشكل بعدها حفرتين بالوعة تسمحان لأشعة الضوء بالتألق في الكهف، بالتالي أسهم ذلك بازدهار الغابات فيه لآلاف السنين.
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وينقسم الكهف إلى ثلاثة أقسام - المدخل والممرات الأحفورية وممر باسيندايلي الموحل (سمي على اسم معركة باسيندايلي في الحرب العالمية الأولى، والتي خاضها الجنود في خنادق مليئة بالطين) - وكل منها يتميز بتكوينات مذهلة.

وتحوي الممرات الأحفورية في الكهف على بقايا الكائنات البحرية التي سكنت ذات يوم بحرًا قديمًا، ما يُعرف الآن بوسط فيتنام، بالإضافة إلى أنه عثر داخل الممرات على لآلئ بحجم كرات البيسبول.
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وتمتد جولات السياحة داخل الكهف الذي يقع في متنزه "فونج نها-كه بانج" الوطني في فيتنام، من فبراير/ شباط إلى أغسطس آب فقط، بسبب الأمطار الغزيرة التي تؤدي بعد هذه الفترة إلى ارتفاع منسوب الأنهار، مما يجعل دخول الكهف غير ممكنًا إلى حدٍ كبير،
ويطلق على الكهف عدة تسميات باللهجات المحلية هي شاندونغ أو شان دونغ أو سون دونغ، وتعني "نهر الجبل".
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