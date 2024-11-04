https://sarabic.ae/20241104/بسبب-جسم-مضيء-فوق-السودان-الخطوط-الفرنسية-تعلق-رحلاتها-عبر-البحر-الأحمر-1094469649.html

بسبب "جسم مضيء" فوق السودان... الخطوط الفرنسية تعلق رحلاتها عبر البحر الأحمر

بسبب "جسم مضيء" فوق السودان... الخطوط الفرنسية تعلق رحلاتها عبر البحر الأحمر

سبوتنيك عربي

قررت شركة الخطوط الجوية الفرنسية تعليق رحلاتها فوق منطقة البحر الأحمر حتى إشعار آخر، في إجراء احترازي، بعد الإبلاغ عن رصد "جسم مضيء" فوق السودان. 04.11.2024, سبوتنيك عربي

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2024-11-04T10:44+0000

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ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن الشركة بيانا أكدت فيه الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) أن هذا القرار اتُخذ عقب "رصد جسم مضيء على ارتفاع عال" في السودان، وأن خط سير بعض رحلاتها تغير، فيما عادت بعض الطائرات أدراجها نحو المطارات التي أقلعت منها.وشدد بيان الشركة على أن "سلامة عملائها وأطقمها ضرورة مطلقة، وأنها تراقب باستمرار تطور الوضع الجيوسياسي في المناطق التي تحلق طائراتها فوقها من أجل ضمان أعلى مستوى من السلامة والأمن للرحلات الجوية"، على حد تعبيرها.يذكر أن شركة مصر للطيران كانت قد أعلنت، الأسبوع الماضي، وقف رحلاتها الجوية من وإلى السودان نظراً لاستمرار حالة عدم الاستقرار الأمني، وأوضحت الشركة في بيان لها أنه "نظرًا لاستمرار حالة عدم الاستقرار الأمني في دولة السودان الشقيق، فإنه تم وقف رحلات الشركة من وإلى مطار الخرطوم لحين إشعار آخر".ودعت مصر للطيران عملاءها المسافرين من وإلى مطار الخرطوم على متن رحلاتها الجوية إلى مراجعة حجوزاتهم عن طريق التواصل بخدمة اتصالات مصر للطيران.من ناحية أخرى، أعلنت شركة مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، عن تدشين خط جديد إلى دكا عاصمة بنغلاديش، وبنسبة تخفيض 50% على أولى رحلاتها الجوية.ويشهد السودان، منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

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