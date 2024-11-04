https://sarabic.ae/20241104/مباراة-تتحول-لمأساة-بعد-مقتل-لاعب-وإصابة-آخرين-بصاعقة-فيديو---1094471994.html
مباراة تتحول لمأساة بعد مقتل لاعب وإصابة آخرين بصاعقة... فيديو
مباراة تتحول لمأساة بعد مقتل لاعب وإصابة آخرين بصاعقة... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصاعقة ضربت أحد اللاعبين ما أدى لوفاته، وإصابة 5 آخرين، خلال مباراة في بطولة إقليمية في البيرو. 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T11:54+0000
2024-11-04T11:54+0000
2024-11-04T12:30+0000
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد واقع التواصل الاجتماعي، الحادث المأساوي عندما ضربت صاعقة برق اللاعب خوسي ميزا ما أدى لوفاته، وإصابة 5 آخرين، خلال مباراة في بطولة إقليمية.ونتيجة للصاعقة توفي اللاعب خوسي ميزا (39 عاما)، خلال مباراة بين فريق خوفينتود بيلافستا، وفريق فاميليا تشوكا. وأعلن الحكم إيقاف المباراة، لنقل المصابين إلى المستشفى، بسبب تعرضهم لحروق خطيرة على مستوى الجسد.أسطورة إيطاليا يعود للملاعب مجددا بعمر 48 عاما... فيديوبسبب فيديو.. رونالدو يطلب من جمهوره البحث عن أحد معجبيه
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار كرة القدم, البيرو, رياضة
نادي الفيديو, أخبار كرة القدم, البيرو, رياضة
مباراة تتحول لمأساة بعد مقتل لاعب وإصابة آخرين بصاعقة... فيديو
11:54 GMT 04.11.2024 (تم التحديث: 12:30 GMT 04.11.2024)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصاعقة ضربت أحد اللاعبين ما أدى لوفاته، وإصابة 5 آخرين، خلال مباراة في بطولة إقليمية في البيرو.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد واقع التواصل الاجتماعي، الحادث المأساوي عندما ضربت صاعقة برق اللاعب خوسي ميزا ما أدى لوفاته، وإصابة 5 آخرين، خلال مباراة في بطولة إقليمية.
ونتيجة للصاعقة توفي اللاعب خوسي ميزا (39 عاما)، خلال مباراة بين فريق خوفينتود بيلافستا، وفريق فاميليا تشوكا.
وأعلن الحكم إيقاف المباراة، لنقل المصابين إلى المستشفى
، بسبب تعرضهم لحروق خطيرة على مستوى الجسد.