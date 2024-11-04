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ممثلو أكثر من 100 دولة يناقشون مستقبل البشرية في روسيا
ممثلو أكثر من 100 دولة يناقشون مستقبل البشرية في روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية الروسية، سيرغي كيرينكو، أن ممثلين عن أكثر من مائة دولة حول العالم، جاؤوا إلى روسيا، لمناقشة مستقبل البشرية في ندوة... 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T14:10+0000
2024-11-04T14:10+0000
روسيا
العالم
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وبدأت ندوة "صناعة المستقبل" أعمالها في موسكو، اليوم الإثنين، في افتتاح مركز "روسيا" الوطني.وقال كيرينكو في الجلسة العامة للندوة: "كان لدينا مشاركون وشركاء وضيوف، من أكثر من مائة دولة حول العالم حضروا الندوة، ويمثلون بدقة غالبية سكان كوكبنا الجميل".وأشار كيرينكو إلى أهمية أن يبدأ المركز عمله، بندوة دولية مخصصة للتطلع إلى المستقبل.وأضاف كيرينكو: "إن الثقافة الروسية لديها موقف حذر للغاية، ومحترم تجاه تاريخ وتقاليد وثقافة كل شعب، ليس فقط الذين يعيشون في بلدنا، ولكن كل شعب وجنسية ومجموعة عرقية في كوكبنا الكبير". ووفقا له، فإن وحدة الشعب لا تتحدد فقط من خلال تقاليده، ولكن أيضا من خلال رؤيته للمستقبل، وحلمه.شاهد... مهرجان "دورغا بوجا" في الهند
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ممثلو أكثر من 100 دولة يناقشون مستقبل البشرية في روسيا

14:10 GMT 04.11.2024
© RIA Novosti . Ruslan Krivobok / الانتقال إلى بنك الصورشارع أربات في العاصمة الروسية موسكو
شارع أربات في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
© RIA Novosti . Ruslan Krivobok
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أعلن النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية الروسية، سيرغي كيرينكو، أن ممثلين عن أكثر من مائة دولة حول العالم، جاؤوا إلى روسيا، لمناقشة مستقبل البشرية في ندوة الخيال العلمي "صناعة المستقبل".
وبدأت ندوة "صناعة المستقبل" أعمالها في موسكو، اليوم الإثنين، في افتتاح مركز "روسيا" الوطني.
وقال كيرينكو في الجلسة العامة للندوة: "كان لدينا مشاركون وشركاء وضيوف، من أكثر من مائة دولة حول العالم حضروا الندوة، ويمثلون بدقة غالبية سكان كوكبنا الجميل".
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مركز "روسيا" الوطني، حيث يقام الحدث، تم إنشاؤه بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استمرارا للمعرض الذي يحمل نفس الاسم.
وأشار كيرينكو إلى أهمية أن يبدأ المركز عمله، بندوة دولية مخصصة للتطلع إلى المستقبل.

وأكد كيرينكو أنه ليس من قبيل الصدفة، أن يتم افتتاح المركز الوطني، والندوة في 4 نوفمبر، يوم الوحدة الوطنية.

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وأضاف كيرينكو: "إن الثقافة الروسية لديها موقف حذر للغاية، ومحترم تجاه تاريخ وتقاليد وثقافة كل شعب، ليس فقط الذين يعيشون في بلدنا، ولكن كل شعب وجنسية ومجموعة عرقية في كوكبنا الكبير".
ووفقا له، فإن وحدة الشعب لا تتحدد فقط من خلال تقاليده، ولكن أيضا من خلال رؤيته للمستقبل، وحلمه.
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