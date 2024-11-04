https://sarabic.ae/20241104/ممثلو-أكثر-من-100-دولة-يناقشون-مستقبل-البشرية-في-روسيا---1094477811.html

ممثلو أكثر من 100 دولة يناقشون مستقبل البشرية في روسيا

ممثلو أكثر من 100 دولة يناقشون مستقبل البشرية في روسيا

سبوتنيك عربي

أعلن النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية الروسية، سيرغي كيرينكو، أن ممثلين عن أكثر من مائة دولة حول العالم، جاؤوا إلى روسيا، لمناقشة مستقبل البشرية في ندوة... 04.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-04T14:10+0000

2024-11-04T14:10+0000

2024-11-04T14:10+0000

روسيا

العالم

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وبدأت ندوة "صناعة المستقبل" أعمالها في موسكو، اليوم الإثنين، في افتتاح مركز "روسيا" الوطني.وقال كيرينكو في الجلسة العامة للندوة: "كان لدينا مشاركون وشركاء وضيوف، من أكثر من مائة دولة حول العالم حضروا الندوة، ويمثلون بدقة غالبية سكان كوكبنا الجميل".وأشار كيرينكو إلى أهمية أن يبدأ المركز عمله، بندوة دولية مخصصة للتطلع إلى المستقبل.وأضاف كيرينكو: "إن الثقافة الروسية لديها موقف حذر للغاية، ومحترم تجاه تاريخ وتقاليد وثقافة كل شعب، ليس فقط الذين يعيشون في بلدنا، ولكن كل شعب وجنسية ومجموعة عرقية في كوكبنا الكبير". ووفقا له، فإن وحدة الشعب لا تتحدد فقط من خلال تقاليده، ولكن أيضا من خلال رؤيته للمستقبل، وحلمه.شاهد... مهرجان "دورغا بوجا" في الهند

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