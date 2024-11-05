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https://sarabic.ae/20241105/الجيش-الأمريكي-يعلن-وفاة-أحد-جنوده-خلال-مهمة-مؤقتة-في-غزة-1094488438.html
الجيش الأمريكي يعلن وفاة أحد جنوده خلال مهمة مؤقتة في غزة
الجيش الأمريكي يعلن وفاة أحد جنوده خلال مهمة مؤقتة في غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت الجيش الأمريكي، وفاة أحد جنوده كان قد أصيب بجروح خطيرة خلال مهمة مؤقتة في قطاع غزة الصيف الماضي. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T01:38+0000
2024-11-05T01:39+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأمريكي
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وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن الجندي هو الرقيب كوانداريوس دافون ستانلي البالغ من العمر 23 عاما.وأوضحت أنه كان واحدًا من ثلاثة أفراد من الخدمة الأمريكية تعرضوا للإصابة في حوادث غير قتالية خلال تلك المهمة، حيث تم إعادة جنديين آخرين إلى الخدمة بعد تعرضهما لإصابات طفيفة.كما أشارت إلى أن ستانلي كان منتسبًا إلى الفرقة السابعة للنقل (الاستكشافية) وأُصيب بإصابات خطيرة في مايو/أيار أثناء دعم العمليات في البحر على الرصيف الذي بنته الولايات المتحدة بهدف زيادة تدفقات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وبحسب مسؤول عسكري، تقاعد ستانلي طبيا من وحدته مؤخرا بسبب إصاباته التي منعت استمراره في الخدمة العسكرية وتوفي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وكان الجيش الأمريكي قد أنهى في مايو الماضي إنشاء الرصيف العائم على شاطئ غزة، لاستخدامه كمرفأ مؤقت لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع الواقع تحت القصف والحصار.وتم إنشاء الرصيف العائم بتكلفة 230 مليون دولار تزامنا مع التقدم العسكري الإسرائيلي في مدينة رفح وإغلاق المعابر التي كانت تزود قطاع غزة بمعظم المساعدات.
https://sarabic.ae/20240525/الأمواج-تجرف-جزءا-من-الرصيف-الأمريكي-العائم-قبالة-غزة-فيديو-1089196077.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, غزة, العالم, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, غزة, العالم, الأخبار

الجيش الأمريكي يعلن وفاة أحد جنوده خلال مهمة مؤقتة في غزة

01:38 GMT 05.11.2024 (تم التحديث: 01:39 GMT 05.11.2024)
© flickr.com / Expert Infantryجندي من الجيش الأمريكي
جندي من الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
© flickr.com / Expert Infantry
تابعنا عبر
أعلنت الجيش الأمريكي، وفاة أحد جنوده كان قد أصيب بجروح خطيرة خلال مهمة مؤقتة في قطاع غزة الصيف الماضي.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن الجندي هو الرقيب كوانداريوس دافون ستانلي البالغ من العمر 23 عاما.
وأوضحت أنه كان واحدًا من ثلاثة أفراد من الخدمة الأمريكية تعرضوا للإصابة في حوادث غير قتالية خلال تلك المهمة، حيث تم إعادة جنديين آخرين إلى الخدمة بعد تعرضهما لإصابات طفيفة.
كما أشارت إلى أن ستانلي كان منتسبًا إلى الفرقة السابعة للنقل (الاستكشافية) وأُصيب بإصابات خطيرة في مايو/أيار أثناء دعم العمليات في البحر على الرصيف الذي بنته الولايات المتحدة بهدف زيادة تدفقات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
تم نصب الخيام على طول الشاطئ في دير البلح في وسط قطاع غزة من قبل الفلسطينيين الذين نزحوا من رفح جنوبي قطاع غزة، في 12 مايو، 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
الأمواج تجرف جزءا من الرصيف الأمريكي العائم قبالة غزة... فيديو
25 مايو, 09:55 GMT
وبحسب مسؤول عسكري، تقاعد ستانلي طبيا من وحدته مؤخرا بسبب إصاباته التي منعت استمراره في الخدمة العسكرية وتوفي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وكان الجيش الأمريكي قد أنهى في مايو الماضي إنشاء الرصيف العائم على شاطئ غزة، لاستخدامه كمرفأ مؤقت لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع الواقع تحت القصف والحصار.
وتم إنشاء الرصيف العائم بتكلفة 230 مليون دولار تزامنا مع التقدم العسكري الإسرائيلي في مدينة رفح وإغلاق المعابر التي كانت تزود قطاع غزة بمعظم المساعدات.
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