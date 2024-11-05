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https://sarabic.ae/20241105/بوتين-يصف-نوايا-إلحاق-هزيمة-استراتيجية-بروسيا-بـالوهم-1094505299.html
بوتين يصف نوايا إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا بـ"الوهم"
بوتين يصف نوايا إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا بـ"الوهم"
سبوتنيك عربي
اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، أن من يفكر بالحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، هو شخص واهم، لا يعرف تاريخ روسيا ولا الشعب الروسي. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T13:43+0000
2024-11-05T14:33+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين خلال تسلمه أوراق اعتماد سفراء أجانب في الكرملين: "فيما يخص أوكرانيا، إنه لأمر خاطئ للغاية المسار العدائي الذي اتخذته عدد من الدول الغربية نحو تصعيد وإطالة أمد الصراع الأوكراني، بهدف إلحاق هزيمة استراتيجية ببلدنا".وتسلم بوتين اليوم الثلاثاء في الكرملين، ولأول مرة منذ بداية العام الحالي 2024، أوراق اعتماد 28 سفيرًا وصلوا حديثًا، من بينهم عدد من ممثلي الدول غير الصديقة، بالإضافة إلى إسرائيل والهند وأرمينيا وأذربيجان ودول أخرى.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 أكتوبر/ تشرين الأول، خلال قمة "بريكس بلس"، أن أوكرانيا تُستخدم لخلق تهديد خطير ضد روسيا.وأضاف بوتين أن أولئك الذين يريدون التسبب في هزيمة استراتيجية لروسيا لا يعرفون تاريخ البلاد، وهذه حسابات وهمية، وعلّق قائلا: "الآن وبشكل عام لا يخفون هدف إلحاق هزيمة استراتيجية ببلادنا، وسأقول بصراحة إن هذه حسابات وهمية لا يمكن أن يقوم بها إلا أولئك الذين لا يعرفون تاريخ روسيا ولا يأخذونه في الاعتبار، إن وحدة شعبها وثباته وتماسكه تشكلت على مدى قرون".بوتين يكشف عن مقترح قدمه أردوغان لحل الأزمة الأوكرانية ويعلق عليه
https://sarabic.ae/20241105/لافروف-على-حلف-الناتو-ألا-يخطئ-لأن-روسيا-سترد-بشكل-مناسب-على-أي-عدوان-1094503451.html
https://sarabic.ae/20241105/بوتين-يعد-بتحرير-مقاطعة-كورسك-من-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1094489899.html
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين يصف نوايا إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا بـ"الوهم"

13:43 GMT 05.11.2024 (تم التحديث: 14:33 GMT 05.11.2024)
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصوركلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة "بريكس"
كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، أن من يفكر بالحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، هو شخص واهم، لا يعرف تاريخ روسيا ولا الشعب الروسي.
وقال بوتين خلال تسلمه أوراق اعتماد سفراء أجانب في الكرملين: "فيما يخص أوكرانيا، إنه لأمر خاطئ للغاية المسار العدائي الذي اتخذته عدد من الدول الغربية نحو تصعيد وإطالة أمد الصراع الأوكراني، بهدف إلحاق هزيمة استراتيجية ببلدنا".

لا يمكن أن يقوم بمثل هذه الحسابات الواهمة إلا أولئك الذين لا يعرفون ولا يريدون أن يعرفوا تاريخ روسيا، والذين لا يأخذون في الاعتبار وحدة الشعب الروسي وثباته وتماسكه.

وتسلم بوتين اليوم الثلاثاء في الكرملين، ولأول مرة منذ بداية العام الحالي 2024، أوراق اعتماد 28 سفيرًا وصلوا حديثًا، من بينهم عدد من ممثلي الدول غير الصديقة، بالإضافة إلى إسرائيل والهند وأرمينيا وأذربيجان ودول أخرى.
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وأقيم الحفل، حسب التقليد، في قاعة ألكسندر في الكرملين بموسكو، وكان آخر حفل استقبال مماثل قد جرى في 4 كانون الأول/ديسمبر 2023 في الكرملين.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 أكتوبر/ تشرين الأول، خلال قمة "بريكس بلس"، أن أوكرانيا تُستخدم لخلق تهديد خطير ضد روسيا.
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وقال بوتين خلال قمة "بريكس بلس" في مدينة قازان: "أحد هذه الأمثلة على ذلك هو أوكرانيا، التي تم استخدامها ويتم استخدامها لخلق تهديدات خطيرة لأمن روسيا، مع تجاهل مصالحنا الحيوية، والمخاوف المشروعة بشأن انتهاك حقوق الناطقين بالروسية، والآن لا يخفون هدف إلحاق هزيمة استراتيجية ببلدنا".

وأضاف بوتين أن أولئك الذين يريدون التسبب في هزيمة استراتيجية لروسيا لا يعرفون تاريخ البلاد، وهذه حسابات وهمية، وعلّق قائلا: "الآن وبشكل عام لا يخفون هدف إلحاق هزيمة استراتيجية ببلادنا، وسأقول بصراحة إن هذه حسابات وهمية لا يمكن أن يقوم بها إلا أولئك الذين لا يعرفون تاريخ روسيا ولا يأخذونه في الاعتبار، إن وحدة شعبها وثباته وتماسكه تشكلت على مدى قرون".
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