https://sarabic.ae/20241105/بوتين-يصف-نوايا-إلحاق-هزيمة-استراتيجية-بروسيا-بـالوهم-1094505299.html

بوتين يصف نوايا إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا بـ"الوهم"

بوتين يصف نوايا إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا بـ"الوهم"

سبوتنيك عربي

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، أن من يفكر بالحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، هو شخص واهم، لا يعرف تاريخ روسيا ولا الشعب الروسي. 05.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-05T13:43+0000

2024-11-05T13:43+0000

2024-11-05T14:33+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

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وقال بوتين خلال تسلمه أوراق اعتماد سفراء أجانب في الكرملين: "فيما يخص أوكرانيا، إنه لأمر خاطئ للغاية المسار العدائي الذي اتخذته عدد من الدول الغربية نحو تصعيد وإطالة أمد الصراع الأوكراني، بهدف إلحاق هزيمة استراتيجية ببلدنا".وتسلم بوتين اليوم الثلاثاء في الكرملين، ولأول مرة منذ بداية العام الحالي 2024، أوراق اعتماد 28 سفيرًا وصلوا حديثًا، من بينهم عدد من ممثلي الدول غير الصديقة، بالإضافة إلى إسرائيل والهند وأرمينيا وأذربيجان ودول أخرى.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 أكتوبر/ تشرين الأول، خلال قمة "بريكس بلس"، أن أوكرانيا تُستخدم لخلق تهديد خطير ضد روسيا.وأضاف بوتين أن أولئك الذين يريدون التسبب في هزيمة استراتيجية لروسيا لا يعرفون تاريخ البلاد، وهذه حسابات وهمية، وعلّق قائلا: "الآن وبشكل عام لا يخفون هدف إلحاق هزيمة استراتيجية ببلادنا، وسأقول بصراحة إن هذه حسابات وهمية لا يمكن أن يقوم بها إلا أولئك الذين لا يعرفون تاريخ روسيا ولا يأخذونه في الاعتبار، إن وحدة شعبها وثباته وتماسكه تشكلت على مدى قرون".بوتين يكشف عن مقترح قدمه أردوغان لحل الأزمة الأوكرانية ويعلق عليه

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روسيا, فلاديمير بوتين