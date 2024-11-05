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نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية
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كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
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نتائج أولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية: ترامب يتقدم في ولايتين
نتائج أولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية: ترامب يتقدم في ولايتين
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية وفقا لنتائج أولية أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب يتقدم في ولايتي كنتاكي وإنديانا، على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T23:31+0000
2024-11-05T23:45+0000
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دونالد ترامب
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وبحسب ما ذكرته، فإن ترامب يتقدم في ولاية إنديانا بحصوله على نسبة 71.5 % في بعد فرز 1 % من الأصوات.كما أظهر فرز 2 % من الأصوات في في ولاية كنتاكي حصول ترامب على نسبة 63.4 %.وأغلقت مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ولايتي إنديانا وكنتاكي أبوابها في الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (2:00 بتوقيت موسكو الأربعاء).وستكون هاواي وألاسكا آخر الولايات التي يتم فيها إغلاق مراكز الاقتراع، حيث سينتهي التصويت بعد 6 ساعات، في الساعة 8.00 بتوقيت موسكو.وكشف استطلاع رأي الناخبين لموسسة "إيديسون ريسيرتش" أن كامالا هاريس تحظى بتأييد 48 % من الناخبين، بانخفاض عن نسبة 52 % التي حصل عليها بايدن في استطلاعات الرأي التي سبقت نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة عام 2020.كما أظهر استطلاع الرأي نفسه أن 44 % من الناخبين ينظرون إلى ترامب بشكل إيجابي، بانخفاض عن نسبة 46 % في استطلاع رأي الناخبين لعام 2020.في ذات الشأن، نفت سلطات مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية صحة تصريحات ترامب حول وقوع "غش كبير" في الانتخابات بالمدينة.وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر الجاري، والتي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مرشحا عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي جو بايدن، كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي.
https://sarabic.ae/20241105/غوغل-تشرح-سبب-عملية-البحث-المتحيز-بشأن-موقع-الانتخابات-الأمريكية-1094522503.html
https://sarabic.ae/20241105/إعلام-يتوقع-أن-يفوز-الجمهوريون-بأغلبية-المقاعد-في-مجلس-الشيوخ-الأمريكي-1094521570.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, دونالد ترامب

نتائج أولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية: ترامب يتقدم في ولايتين

23:31 GMT 05.11.2024 (تم التحديث: 23:45 GMT 05.11.2024)
© AP Photoالرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
© AP Photo
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية وفقا لنتائج أولية أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب يتقدم في ولايتي كنتاكي وإنديانا، على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.
وبحسب ما ذكرته، فإن ترامب يتقدم في ولاية إنديانا بحصوله على نسبة 71.5 % في بعد فرز 1 % من الأصوات.
كما أظهر فرز 2 % من الأصوات في في ولاية كنتاكي حصول ترامب على نسبة 63.4 %.
وأغلقت مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ولايتي إنديانا وكنتاكي أبوابها في الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (2:00 بتوقيت موسكو الأربعاء).
الانتخابات الرئاسية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
"غوغل" تشرح سبب عملية البحث "المتحيز" بشأن موقع الانتخابات الأمريكية
22:37 GMT
وستكون هاواي وألاسكا آخر الولايات التي يتم فيها إغلاق مراكز الاقتراع، حيث سينتهي التصويت بعد 6 ساعات، في الساعة 8.00 بتوقيت موسكو.
وكشف استطلاع رأي الناخبين لموسسة "إيديسون ريسيرتش" أن كامالا هاريس تحظى بتأييد 48 % من الناخبين، بانخفاض عن نسبة 52 % التي حصل عليها بايدن في استطلاعات الرأي التي سبقت نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة عام 2020.
كما أظهر استطلاع الرأي نفسه أن 44 % من الناخبين ينظرون إلى ترامب بشكل إيجابي، بانخفاض عن نسبة 46 % في استطلاع رأي الناخبين لعام 2020.
مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
إعلام يتوقع أن يفوز الجمهوريون بأغلبية المقاعد في مجلس الشيوخ الأمريكي
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في ذات الشأن، نفت سلطات مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية صحة تصريحات ترامب حول وقوع "غش كبير" في الانتخابات بالمدينة.
وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر الجاري، والتي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مرشحا عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي جو بايدن، كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي.
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