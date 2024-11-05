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نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية
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مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
09:17 GMT
29 د
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من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
10:03 GMT
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
11:30 GMT
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27 د
صدى الحياة
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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https://sarabic.ae/20241105/إغلاق-صناديق-الاقتراع-في-عدد-من-الولايات-الأمريكية-1094523359.html
إغلاق صناديق الاقتراع في عدد من الولايات الأمريكية
إغلاق صناديق الاقتراع في عدد من الولايات الأمريكية
سبوتنيك عربي
أغلقت مراكز الاقتراع الأولى أبوابها لإجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (الثانية بتوقيت موسكو اليوم الأربعاء) في ولايتي... 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T23:32+0000
2024-11-05T23:40+0000
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
الولايات المتحدة الأمريكية
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وستكون هاواي وألاسكا آخر من يغلق مراكز الاقتراع فيهما، حيث سينتهي التصويت بعد 6 ساعات، في الساعة 8.00 بتوقيت موسكو.وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب يتقدم في ولاية كنتاكي بحصوله على نسبة 63.4% بعد فرز 2% من الأصوات، وفقًا لنتائج أولية.وبحسب تلك الوسائل فإن ترامب يتقدم في ولاية إنديانا بحصوله على نسبة 71.5% في بعد فرز 1% من الأصوات، وفقا وفقًا لنتائج أولية.وبدأت اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق، دونالد ترامب، وقد بدأ التصويت المبكر في العديد من الولايات.وستكون نتيجة التصويت حاسمة في الولايات المتأرجحة التي لا يتمتع فيها أي من الطرفين بميزة واضحة، وهي تشمل هذا العام أريزونا وويسكونسن وجورجيا وميشيغان ونيفادا وبنسلفانيا وكارولينا الشمالية.خبير: أمريكا أقرب من أي وقت مضى إلى حرب أهليةخبراء عبر "سبوتنيك": الانتخابات الأمريكية على صفيح ساخن وأزمة سياسية قد تضرب واشنطن
https://sarabic.ae/20241105/غوغل-تشرح-سبب-عملية-البحث-المتحيز-بشأن-موقع-الانتخابات-الأمريكية-1094522503.html
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الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

إغلاق صناديق الاقتراع في عدد من الولايات الأمريكية

23:32 GMT 05.11.2024 (تم التحديث: 23:40 GMT 05.11.2024)
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الأمريكية
الانتخابات الرئاسية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
© Sputnik . Stringer
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أغلقت مراكز الاقتراع الأولى أبوابها لإجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (الثانية بتوقيت موسكو اليوم الأربعاء) في ولايتي إنديانا وكنتاكي.
وستكون هاواي وألاسكا آخر من يغلق مراكز الاقتراع فيهما، حيث سينتهي التصويت بعد 6 ساعات، في الساعة 8.00 بتوقيت موسكو.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب يتقدم في ولاية كنتاكي بحصوله على نسبة 63.4% بعد فرز 2% من الأصوات، وفقًا لنتائج أولية.
الانتخابات الرئاسية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
"غوغل" تشرح سبب عملية البحث "المتحيز" بشأن موقع الانتخابات الأمريكية
22:37 GMT
وبحسب تلك الوسائل فإن ترامب يتقدم في ولاية إنديانا بحصوله على نسبة 71.5% في بعد فرز 1% من الأصوات، وفقا وفقًا لنتائج أولية.
وبدأت اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق، دونالد ترامب، وقد بدأ التصويت المبكر في العديد من الولايات.
وستكون نتيجة التصويت حاسمة في الولايات المتأرجحة التي لا يتمتع فيها أي من الطرفين بميزة واضحة، وهي تشمل هذا العام أريزونا وويسكونسن وجورجيا وميشيغان ونيفادا وبنسلفانيا وكارولينا الشمالية.
خبير: أمريكا أقرب من أي وقت مضى إلى حرب أهلية
خبراء عبر "سبوتنيك": الانتخابات الأمريكية على صفيح ساخن وأزمة سياسية قد تضرب واشنطن
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