https://sarabic.ae/20241106/أكاديمي-لبناني-ملف-لبنان-يخضع-لاستراتيجيات-الدولة-العميقة-الأميركية-ولا-يرتبط-بشخص-الرئيس-1094543632.html

أكاديمي لبناني: ملف لبنان يخضع لاستراتيجيات الدولة العميقة الأميركية ولا يرتبط بشخص الرئيس

أكاديمي لبناني: ملف لبنان يخضع لاستراتيجيات الدولة العميقة الأميركية ولا يرتبط بشخص الرئيس

سبوتنيك عربي

رأى الأستاذ في كلية العلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، محمد حلاوي، أن ما يجري في لبنان يخضع للاستراتيجيات التي تتبعها الدولة العميقة في الولايات... 06.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-06T13:04+0000

2024-11-06T13:04+0000

2024-11-06T13:04+0000

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بيروت-سبوتنيك. وقال حلاوي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "كل ما تقدم في الحملات الانتخابية الأميركية خلال الفترة السابقة يندرج في خانة الوعود الانتخابية لكلا المرشحين، لكن المقاربة الحقيقية لما يجري في لبنان تخضع للاستراتيجيات التي تتبعها الدولة العميقة للإدارة الأميركية".وأضاف: "الكثير من اللبنانيين، يربطون مصير العدوان الذي تعرّض له لبنان منذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي بنتائج الانتخابات الأميركية. وما زاد من هذا الاعتقاد هو الطريقة التي تعامل معها المرشحان ضمن حملاتهما الانتخابية لكسب أصوات العرب والمسلمين بشكل عام، والأصوات اللبنانية بشكل خاص في ولاية ميشيغان المتأرجحة من أجل تأمين الفوز فيها، كونها تضمّ حوالى 250 ألف صوتاً لبنانياً".وقال: "فوز ترامب سيمنح نتنياهو 75 يوماً لإتمام ما بدأه منذ 13 شهراً في كل من غزة ولبنان، ويمكن أن تتطوّر الأحداث لتشمل الحشد الشعبي في العراق والحوثيين في اليمن، حيث قالها ترامب علناً في واشنطن: "أنا لا أريد حرباً عند وصولي إلى البيت الأبيض".ورأى الأكاديمي اللبناني أنه فيما يخص إيران، فإن ترامب سيتّبع سياسة سلفه الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان (رئيس الولايات المتحدة الأميركية بين عامي 1981 و1989): “السلام من خلال القوة”، كما صرّح منسق العلاقات العربية لحملة ترامب الانتخابية، مسعد بولس، (وهو رجل أعمال من أصل لبناني ووالد صهر ترامب) القوة هنا يمكن أن تكون اقتصادية ومعنوية".وختم حلاوي بالقول إنه "بالنسبة للّبنانيين، فإن اليوم الذي سيلي الانتخابات الأميركية سيكون كاليوم الذي سبقها. كلّ ما يمكن أن يتبدّل هو اسم المبعوث الأميركي ليأخذ مسعد بولس مكان آموس هوكشتاين".وأعلن اليوم، الأربعاء، أن مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الرئيس الأسبق دونالد ترامب، أصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة بعد أن حصل على 277 صوتًا في المجمع الانتخابي، بعد الفوز بولاية ويسكونسن الحاسمة، مقابل 224 صوتًا لمنافسته مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.تمكن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، من هزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس والعود إلى البيت الأبيض.وبحسب النتائج التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية بعد الانتهاء من فرز أكثر من 97 % في ولاية ويسكونسن، "حصد ترامب على 277 صوتًا في المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتًا يحتاجها للفوز بالانتخابات".الباحث في الشأن السياسي هاني الجمل: نشهد أشرس انتخابات أمريكية و"الناتو" يتخوف من فوز ترامبخبراء عبر "سبوتنيك": الانتخابات الأمريكية على صفيح ساخن وأزمة سياسية قد تضرب واشنطنلماذا حذر المبعوث الأمريكي من خطورة دعم بعض دول المنطقة لطرفي الصراع في السودان؟

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