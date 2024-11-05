الباحث في الشأن السياسي هاني الجمل: نشهد أشرس انتخابات أمريكية و"الناتو" يتخوف من فوز ترامب

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عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
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29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
11:36 GMT
24 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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14:00 GMT
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شؤون عسكرية
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17:03 GMT
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كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
17:34 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
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30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
18:34 GMT
29 د
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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شؤون عسكرية
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خبير: فوز ترامب سيوقف الدعم العسكري لأوكرانيا والأوروبيون عاجزون عن مواجهة روسيا
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https://sarabic.ae/20241105/الباحث-في-الشأن-السياسي-هاني-الجمل-نشهد-أشرس-انتخابات-أمريكية-والناتو-يتخوف-من-فوز-ترامب-1094519557.html
الباحث في الشأن السياسي هاني الجمل: نشهد أشرس انتخابات أمريكية و"الناتو" يتخوف من فوز ترامب
الباحث في الشأن السياسي هاني الجمل: نشهد أشرس انتخابات أمريكية و"الناتو" يتخوف من فوز ترامب
سبوتنيك عربي
أكد الباحث في الشأن السياسي الإقليمي والدولي ومدير وحدة مركز العرب للدراسات الدولية والاستراتيجية، الدكتور هاني الجمل، اليوم الثلاثاء، أن "الانتخابات الأمريكية... 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T20:09+0000
2024-11-05T20:09+0000
حصري
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
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وأضاف الجمل في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "السياسة الروسية ظلت ثابتة ومتماسكة على الرغم من هذه التغيرات الداخلية في أمريكا"، وبالنسبة للأطراف المحتمل فوزها في الانتخابات، أوضح الجمل أنه "في حال فوز المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي الحالي، فمن المتوقع أن تستمر في السياسة التي انتهجها الرئيس جو بايدن، خصوصا على صعيد التدخلات العسكرية في أوروبا".وتابع الجمل معتبرا أن "هذا قد يؤدي إلى تعزيز محاولات تغيير الهيكل الجيوسياسي في أوروبا، التي تعتبرها أمريكا حليفا أساسيا، وهو ما قد يستمر في ظل فوز هاريس".في المقابل، ذكر الدكتور هاني الجمل أن "فوز الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب قد يغير من مسار العلاقات الدولية، خاصة مع روسيا".وأضاف أن "ترامب يرى أن قوة روسيا ويحترمها ويقدرها، ولن يكون هناك تصعيد عسكري مباشر معها في حال عودته إلى البيت الأبيض".وشدد الجمل أن "السياسة الأمريكية الحالية، التي تعتمد على الحرب بالوكالة، كان لها تأثير كبير على الاقتصاد الأوروبي"، لافتا إلى أن "الانتخابات الفرنسية الأخيرة أظهرت أن هناك "اختطاف للديمقراطية" في أوروبا".وأشار الجمل إلى أن "حلف "الناتو" يسعى حاليا إلى تسريع تزويد أوكرانيا بالأسلحة قبل عودة ترامب إلى السلطة، إذ يعتقد ترامب أن هناك حاجة لمراجعة دعم أمريكا للأزمة الأوكرانية". وفيما يتعلق بموقف روسيا، شدد الدكتور هاني الجمل أن "روسيا تسعى دائما للتطور والتنمية داخل حدودها وبناء جسور تواصل مع الدول الجارة والدول الكبرى"، ولفت إلى أن "هذه الرؤية قد لا يتفهمها الغرب"، مشيداً بـ "الرؤية الإستراتيجية التي يتبناها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في التعامل مع الدول الكبرى والتعاون الدولي".وأوضح الجمل أن "التكتكيات العسكرية التي قامت بها روسيا في مناطق أوكرانية عدة تشير إلى استراتيجية مدروسة تهدف لتحقيق انتصارات تدريجية"، مؤكدا أن "الأزمة في أوكرانيا قد تقترب من نهايتها في حال استمر الوضع على ما هو عليه".
https://sarabic.ae/20241105/ترامب-لا-نريد-إلحاق-ضرر-بإيران-ولكن-لا-يمكن-السماح-لها-بامتلاك-سلاح-نووي-1094514646.html
https://sarabic.ae/20241012/طبيب-كامالا-هاريس-يصدر-تقريرا-مفصلا-بشأن-حالتها-الصحية-قبل-الانتخابات-الرئاسية-1093685821.html
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حصري, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
حصري, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

الباحث في الشأن السياسي هاني الجمل: نشهد أشرس انتخابات أمريكية و"الناتو" يتخوف من فوز ترامب

20:09 GMT 05.11.2024
© AP Photo / Alex Brandonالمرشح الجمهوري ترامب يواجه المرشحة الديمقراطية هاريس في أول مناظرة بينهما 11 سبتمبر 2024
المرشح الجمهوري ترامب يواجه المرشحة الديمقراطية هاريس في أول مناظرة بينهما 11 سبتمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
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أكد الباحث في الشأن السياسي الإقليمي والدولي ومدير وحدة مركز العرب للدراسات الدولية والاستراتيجية، الدكتور هاني الجمل، اليوم الثلاثاء، أن "الانتخابات الأمريكية الحالية تعتبر من أشرس الانتخابات التي شهدتها أمريكا على مر تاريخها"، مشيرا إلى أن "الناخب الأمريكي يتميز بتقلب المزاج في اختياراته السياسية".
وأضاف الجمل في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "السياسة الروسية ظلت ثابتة ومتماسكة على الرغم من هذه التغيرات الداخلية في أمريكا"، وبالنسبة للأطراف المحتمل فوزها في الانتخابات، أوضح الجمل أنه "في حال فوز المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي الحالي، فمن المتوقع أن تستمر في السياسة التي انتهجها الرئيس جو بايدن، خصوصا على صعيد التدخلات العسكرية في أوروبا".
وتابع الجمل معتبرا أن "هذا قد يؤدي إلى تعزيز محاولات تغيير الهيكل الجيوسياسي في أوروبا، التي تعتبرها أمريكا حليفا أساسيا، وهو ما قد يستمر في ظل فوز هاريس".
المرشح الرئاسي الأمريكي الجمهوري، دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، بعد الإدلاء بأصواتهما في يوم الانتخابات في مركز مورتون وباربرا ماندل الترفيهي في بالم بيتش، فلوريدا، 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
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17:23 GMT
في المقابل، ذكر الدكتور هاني الجمل أن "فوز الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب قد يغير من مسار العلاقات الدولية، خاصة مع روسيا".
وأشار إلى أن "ترامب سبق له التصريح في حملته الانتخابية عن عزمه على إعادة العلاقات الطيبة مع روسيا وكوريا الشمالية والصين"، مؤكدا أنه "لن يدفع أمريكا إلى صراعات طويلة الأمد في أوكرانيا".
وأضاف أن "ترامب يرى أن قوة روسيا ويحترمها ويقدرها، ولن يكون هناك تصعيد عسكري مباشر معها في حال عودته إلى البيت الأبيض".
وشدد الجمل أن "السياسة الأمريكية الحالية، التي تعتمد على الحرب بالوكالة، كان لها تأثير كبير على الاقتصاد الأوروبي"، لافتا إلى أن "الانتخابات الفرنسية الأخيرة أظهرت أن هناك "اختطاف للديمقراطية" في أوروبا".
نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمرشحة الرئاسية الأمريكية، كامالا هاريس، 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
طبيب كامالا هاريس يصدر تقريرا مفصلا بشأن حالتها الصحية قبل الانتخابات الرئاسية
12 أكتوبر, 15:49 GMT
وأشار الجمل إلى أن "حلف "الناتو" يسعى حاليا إلى تسريع تزويد أوكرانيا بالأسلحة قبل عودة ترامب إلى السلطة، إذ يعتقد ترامب أن هناك حاجة لمراجعة دعم أمريكا للأزمة الأوكرانية".

ورأى الجمل أن "عودة ترامب قد تفضي إلى تحول كبير في سياسة أمريكا تجاه أوكرانيا، وخاصة في ظل تباين المواقف داخل أوروبا بشأن استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا".

وفيما يتعلق بموقف روسيا، شدد الدكتور هاني الجمل أن "روسيا تسعى دائما للتطور والتنمية داخل حدودها وبناء جسور تواصل مع الدول الجارة والدول الكبرى"، ولفت إلى أن "هذه الرؤية قد لا يتفهمها الغرب"، مشيداً بـ "الرؤية الإستراتيجية التي يتبناها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في التعامل مع الدول الكبرى والتعاون الدولي".
وأوضح الجمل أن "التكتكيات العسكرية التي قامت بها روسيا في مناطق أوكرانية عدة تشير إلى استراتيجية مدروسة تهدف لتحقيق انتصارات تدريجية"، مؤكدا أن "الأزمة في أوكرانيا قد تقترب من نهايتها في حال استمر الوضع على ما هو عليه".
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