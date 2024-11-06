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https://sarabic.ae/20241106/استطلاع-رأي-إسرائيلي-52-يعتقدون-أن-نتنياهو-يشكل-خطرا-على-أمن-البلاد-بسبب-أزمة-التسريبات-الأمنية-1094556845.html
استطلاع رأي إسرائيلي: 52% يعتقدون أن نتنياهو يشكل خطرا على أمن البلاد بسبب أزمة "التسريبات الأمنية"
استطلاع رأي إسرائيلي: 52% يعتقدون أن نتنياهو يشكل خطرا على أمن البلاد بسبب أزمة "التسريبات الأمنية"
سبوتنيك عربي
أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن 52% من الإسرائيليين يعتقدون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يشكل خطرا على أمن البلاد بسبب أزمة "التسريبات... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T21:05+0000
2024-11-06T21:05+0000
إسرائيل
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بنيامين نتنياهو
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وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن 52% من الإسرائيليين يرون أن نتنياهو يشكل خطرا على أمن إسرائيل على خلفية أزمة "التسريبات الأمنية"، مقابل 37 % يرفضون ذلك الأمر.فيما أوضح الاستطلاع أن 60% من الإسرائيليين يعتقدون أن يوآف غالانت الذي تمت إقالته من منصب وزير الدفاع، أمس الثلاثاء، هو الأنسب للمنصب نفسه، مقابل 14% فقط ليسرائيل كاتس، الذي أمر نتنياهو بتعيينه بدلا من غالانت.وبينَّن استطلاع الرأي الإسرائيلي أن 66% يعتقدون أن إقالة غالانت تعود لأسباب حزبية و25% يرونها لمصلحة إسرائيل، بالتوازي مع إظهار الاستطلاع أن نتنياهو هو الأنسب لمنصب وزير الدفاع بنسبة 43 % مقابل غالانت بنسبة 38 %.وأمس الثلاثاء، أعلن نتنياهو أنه سيقيل وزير دفاعه يوآف غالانت، وهو منافس قديم داخل حزب الليكود، مشيرا إلى أن القرار ناتج عن غياب الثقة المتبادلة.وسيحل وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، محل غالانت، بينما سيتولي جدعون ساعر، حقيبة الخارجية.وقال نتنياهو في قراره بإقالة يوآف غالانت: "للأسف، على الرغم من وجود الثقة بيننا في الأشهر الأولى من الحرب، وكان هناك عمل مثمر للغاية، إلا أن هذه الثقة انهارت بيني وبين وزير الدفاع خلال الأشهر الأخيرة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتابع نتنياهو موضحا أنه وغالانت اختلفا حول إدارة الحرب، وأن يوآف غالانت اتخذ قرارات وتصريحات تقلّص من قرارات مجلس الوزراء.ويقول نتنياهو: "لقد بذلت العديد من المحاولات لسد هذه الفجوات، إلا أنها استمرت في الاتساع، كما أنها وصلت إلى علم الجمهور بطريقة غير مقبولة، والأسوأ من ذلك أنها وصلت إلى علم العدو، إذ استمتع أعداؤنا بذلك واستفادوا منه كثيرا".
https://sarabic.ae/20241105/نتنياهو-يقيل-غالانت-ويعين-يسرائيل-كاتس-بدلا-منه-1094516230.html
https://sarabic.ae/20241106/نتنياهو-يجري-اتصالا-هاتفيا-بترامب-ويناقش-معه-أمن-إسرائيل-والتهديد-الإيراني-1094552916.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, بنيامين نتنياهو
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, بنيامين نتنياهو

استطلاع رأي إسرائيلي: 52% يعتقدون أن نتنياهو يشكل خطرا على أمن البلاد بسبب أزمة "التسريبات الأمنية"

21:05 GMT 06.11.2024
© AP Photo / Julia Nikhinsonرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
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أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن 52% من الإسرائيليين يعتقدون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يشكل خطرا على أمن البلاد بسبب أزمة "التسريبات الأمنية".
وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن 52% من الإسرائيليين يرون أن نتنياهو يشكل خطرا على أمن إسرائيل على خلفية أزمة "التسريبات الأمنية"، مقابل 37 % يرفضون ذلك الأمر.
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
نتنياهو يقيل وزير الدفاع يوآف غالانت ويعين يسرائيل كاتس بدلا منه
أمس, 18:10 GMT
فيما أوضح الاستطلاع أن 60% من الإسرائيليين يعتقدون أن يوآف غالانت الذي تمت إقالته من منصب وزير الدفاع، أمس الثلاثاء، هو الأنسب للمنصب نفسه، مقابل 14% فقط ليسرائيل كاتس، الذي أمر نتنياهو بتعيينه بدلا من غالانت.
وبينَّن استطلاع الرأي الإسرائيلي أن 66% يعتقدون أن إقالة غالانت تعود لأسباب حزبية و25% يرونها لمصلحة إسرائيل، بالتوازي مع إظهار الاستطلاع أن نتنياهو هو الأنسب لمنصب وزير الدفاع بنسبة 43 % مقابل غالانت بنسبة 38 %.
وأمس الثلاثاء، أعلن نتنياهو أنه سيقيل وزير دفاعه يوآف غالانت، وهو منافس قديم داخل حزب الليكود، مشيرا إلى أن القرار ناتج عن غياب الثقة المتبادلة.
وسيحل وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، محل غالانت، بينما سيتولي جدعون ساعر، حقيبة الخارجية.
وقال نتنياهو في قراره بإقالة يوآف غالانت: "للأسف، على الرغم من وجود الثقة بيننا في الأشهر الأولى من الحرب، وكان هناك عمل مثمر للغاية، إلا أن هذه الثقة انهارت بيني وبين وزير الدفاع خلال الأشهر الأخيرة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
المرشح الرئاسي الأمريكي، دونالد ترامب، يعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقر إقامته بولاية فلوريدا الأمريكية، 26 يوليو/ تموز 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
نتنياهو يجري اتصالا هاتفيا بترامب ويناقش معه أمن إسرائيل و"التهديد الإيراني"
17:54 GMT
وتابع نتنياهو موضحا أنه وغالانت اختلفا حول إدارة الحرب، وأن يوآف غالانت اتخذ قرارات وتصريحات تقلّص من قرارات مجلس الوزراء.
ويقول نتنياهو: "لقد بذلت العديد من المحاولات لسد هذه الفجوات، إلا أنها استمرت في الاتساع، كما أنها وصلت إلى علم الجمهور بطريقة غير مقبولة، والأسوأ من ذلك أنها وصلت إلى علم العدو، إذ استمتع أعداؤنا بذلك واستفادوا منه كثيرا".
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