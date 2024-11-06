https://sarabic.ae/20241106/استطلاع-رأي-إسرائيلي-52-يعتقدون-أن-نتنياهو-يشكل-خطرا-على-أمن-البلاد-بسبب-أزمة-التسريبات-الأمنية-1094556845.html

استطلاع رأي إسرائيلي: 52% يعتقدون أن نتنياهو يشكل خطرا على أمن البلاد بسبب أزمة "التسريبات الأمنية"

استطلاع رأي إسرائيلي: 52% يعتقدون أن نتنياهو يشكل خطرا على أمن البلاد بسبب أزمة "التسريبات الأمنية"

سبوتنيك عربي

أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن 52% من الإسرائيليين يعتقدون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يشكل خطرا على أمن البلاد بسبب أزمة "التسريبات... 06.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-06T21:05+0000

2024-11-06T21:05+0000

2024-11-06T21:05+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

بنيامين نتنياهو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0c/1092628368_0:32:1590:926_1920x0_80_0_0_e55e76026dd609b0762aab52bc0fd81f.jpg

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن 52% من الإسرائيليين يرون أن نتنياهو يشكل خطرا على أمن إسرائيل على خلفية أزمة "التسريبات الأمنية"، مقابل 37 % يرفضون ذلك الأمر.فيما أوضح الاستطلاع أن 60% من الإسرائيليين يعتقدون أن يوآف غالانت الذي تمت إقالته من منصب وزير الدفاع، أمس الثلاثاء، هو الأنسب للمنصب نفسه، مقابل 14% فقط ليسرائيل كاتس، الذي أمر نتنياهو بتعيينه بدلا من غالانت.وبينَّن استطلاع الرأي الإسرائيلي أن 66% يعتقدون أن إقالة غالانت تعود لأسباب حزبية و25% يرونها لمصلحة إسرائيل، بالتوازي مع إظهار الاستطلاع أن نتنياهو هو الأنسب لمنصب وزير الدفاع بنسبة 43 % مقابل غالانت بنسبة 38 %.وأمس الثلاثاء، أعلن نتنياهو أنه سيقيل وزير دفاعه يوآف غالانت، وهو منافس قديم داخل حزب الليكود، مشيرا إلى أن القرار ناتج عن غياب الثقة المتبادلة.وسيحل وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، محل غالانت، بينما سيتولي جدعون ساعر، حقيبة الخارجية.وقال نتنياهو في قراره بإقالة يوآف غالانت: "للأسف، على الرغم من وجود الثقة بيننا في الأشهر الأولى من الحرب، وكان هناك عمل مثمر للغاية، إلا أن هذه الثقة انهارت بيني وبين وزير الدفاع خلال الأشهر الأخيرة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتابع نتنياهو موضحا أنه وغالانت اختلفا حول إدارة الحرب، وأن يوآف غالانت اتخذ قرارات وتصريحات تقلّص من قرارات مجلس الوزراء.ويقول نتنياهو: "لقد بذلت العديد من المحاولات لسد هذه الفجوات، إلا أنها استمرت في الاتساع، كما أنها وصلت إلى علم الجمهور بطريقة غير مقبولة، والأسوأ من ذلك أنها وصلت إلى علم العدو، إذ استمتع أعداؤنا بذلك واستفادوا منه كثيرا".

https://sarabic.ae/20241105/نتنياهو-يقيل-غالانت-ويعين-يسرائيل-كاتس-بدلا-منه-1094516230.html

https://sarabic.ae/20241106/نتنياهو-يجري-اتصالا-هاتفيا-بترامب-ويناقش-معه-أمن-إسرائيل-والتهديد-الإيراني-1094552916.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, بنيامين نتنياهو