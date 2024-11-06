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موسكو: سنعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة ونركز على تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241106/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-----1094542567.html
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على محور كورسك
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي ألحق بالقوات الأوكرانية خسائر جسيمة في مقاطعة كورسك. 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T12:12+0000
2024-11-06T12:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قالت وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات مجموعة قوات الشمال تنفيذ العمليات الهجومية، وصدت الوحدات 4 هجمات مضادة للعدو في اتجاه بلدة نوفويفانوفكا وتم إحباط هجوم القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه بلدة ليونيدوفو. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 30 عسكريًا بين قتيل وجريح وتدمير مدرعتين من طراز "برادلي" وعربة مشاة قتالية وسيارة".وأشارت إلى أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية خلال المعارك على محور كورسك تجاوز 30 ألف عسكري.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241104/سو-25-تهاجم-وحدات-عسكرية-ومعدات-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1094476668.html
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روسيا

الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على محور كورسك

12:12 GMT 06.11.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationلحظة تدمير القوات الروسية لمركز انتشار أوكراني في خاركوف
لحظة تدمير القوات الروسية لمركز انتشار أوكراني في خاركوف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي ألحق بالقوات الأوكرانية خسائر جسيمة في مقاطعة كورسك.
قالت وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات مجموعة قوات الشمال تنفيذ العمليات الهجومية، وصدت الوحدات 4 هجمات مضادة للعدو في اتجاه بلدة نوفويفانوفكا وتم إحباط هجوم القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه بلدة ليونيدوفو. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 30 عسكريًا بين قتيل وجريح وتدمير مدرعتين من طراز "برادلي" وعربة مشاة قتالية وسيارة".

وأشارت إلى أن "القوات الجوية العملياتية التكتيكية والصواريخ نفذت هجمات على مناطق التمركز في مقاطعة سومي، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من المقاطعة، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار أكثر من 250عسكري، وتم تدمير 8 مركبات مدرعة، وعددا من المدافع الميدانية".

وأشارت إلى أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية خلال المعارك على محور كورسك تجاوز 30 ألف عسكري.
عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات سو - 25 إس إم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"سو-25" تهاجم وحدات عسكرية ومعدات أوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
4 نوفمبر, 13:25 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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