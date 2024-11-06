https://sarabic.ae/20241106/حل-لغز-الأغنية-الغامضة-بعد-17-عاما-من-البحث-فيديو-----1094541218.html

حل لغز "الأغنية الغامضة" بعد 17 عاما من البحث... فيديو

حل لغز "الأغنية الغامضة" بعد 17 عاما من البحث... فيديو

سبوتنيك عربي

تمكن أحد مستخدمي المنتديات الموسيقية من العثور على اسم ومؤدي الأغنية الغامضة، التي أثارت جدلا واسعا على الإنترنت، وكانت محط البحث لسنوات عديدة. 06.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-06T12:01+0000

2024-11-06T12:01+0000

2024-11-06T12:22+0000

مجتمع

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094540729_0:59:3071:1786_1920x0_80_0_0_71feefd52e6db14cef3fdb734bc34085.jpg

بدأت القصة في عام 1984، عندما بث الراديو في ألمانيا أغنية لمؤدي غير معروف ضمن برنامج يحمل اسم "موسيقى للشباب" (Musik Für)، وتم تسجيل الأغنية بالصدفة على شريط كاسيت، من قبل أحد المستمعين.وقام أحد المستخدمين بنشر الأغنية عبر 44 منتدى موسيقي على "ريديت"، ما دفع لإنشاء منتدى مخصص للكشف عن هوية الأغنية المفقودة، بعنوان "الأغنية الغامضة"، وكما أنشأ أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو عن الأغنية، ما زاد من عمليات البحث والتفاعل حول الموضوع بشكل كبير.وتم إنشاء خوادم على مواقع لتحليل الأغنية ومقارنة نسخها المختلفة، وكذلك دراسة سجلات فرق موسيقية قد تكون قد عزفت الأغنية، بحسب مانشره موقع "Interesting Engineering".وبالعودة إلى التصنيف الموسيقي لهذة الأغنية فهي مزيج من الروك والبوب وموسيقى الموجات، التي ظهرت في أوائل الثمانينات في ألمانيا وارتبطت بشكل خاص بحركة "الموجة الجديدة"، حيث كانت جزءا من الموسيقى البديلة للبوب والروك في تلك الفترة.

https://sarabic.ae/20241025/أول-روبوت-يعزف-على-آلة-وترية-قد-يغير-تاريخ-الموسيقى-فيديو-1094165645.html

https://sarabic.ae/20241022/عليك-الاستماع-إلى-الموسيقى-عندما-تمرض-وهذا-هو-السبب-1094042011.html

https://sarabic.ae/20241009/إمبراطورة-الموسيقى-والفن-في-العالم-بثروة-تبلغ-16-مليار-دولار--1093586734.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات