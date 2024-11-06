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https://sarabic.ae/20241106/حل-لغز-الأغنية-الغامضة-بعد-17-عاما-من-البحث-فيديو-----1094541218.html
حل لغز "الأغنية الغامضة" بعد 17 عاما من البحث... فيديو
حل لغز "الأغنية الغامضة" بعد 17 عاما من البحث... فيديو
سبوتنيك عربي
تمكن أحد مستخدمي المنتديات الموسيقية من العثور على اسم ومؤدي الأغنية الغامضة، التي أثارت جدلا واسعا على الإنترنت، وكانت محط البحث لسنوات عديدة. 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T12:01+0000
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بدأت القصة في عام 1984، عندما بث الراديو في ألمانيا أغنية لمؤدي غير معروف ضمن برنامج يحمل اسم "موسيقى للشباب" (Musik Für)، وتم تسجيل الأغنية بالصدفة على شريط كاسيت، من قبل أحد المستمعين.وقام أحد المستخدمين بنشر الأغنية عبر 44 منتدى موسيقي على "ريديت"، ما دفع لإنشاء منتدى مخصص للكشف عن هوية الأغنية المفقودة، بعنوان "الأغنية الغامضة"، وكما أنشأ أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو عن الأغنية، ما زاد من عمليات البحث والتفاعل حول الموضوع بشكل كبير.وتم إنشاء خوادم على مواقع لتحليل الأغنية ومقارنة نسخها المختلفة، وكذلك دراسة سجلات فرق موسيقية قد تكون قد عزفت الأغنية، بحسب مانشره موقع "Interesting Engineering".وبالعودة إلى التصنيف الموسيقي لهذة الأغنية فهي مزيج من الروك والبوب وموسيقى الموجات، التي ظهرت في أوائل الثمانينات في ألمانيا وارتبطت بشكل خاص بحركة "الموجة الجديدة"، حيث كانت جزءا من الموسيقى البديلة للبوب والروك في تلك الفترة.
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حل لغز "الأغنية الغامضة" بعد 17 عاما من البحث... فيديو

12:01 GMT 06.11.2024 (تم التحديث: 12:22 GMT 06.11.2024)
© Photo / unsplash./Michelle Jimenezموسيقى
موسيقى - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
© Photo / unsplash./Michelle Jimenez
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تمكن أحد مستخدمي المنتديات الموسيقية من العثور على اسم ومؤدي الأغنية الغامضة، التي أثارت جدلا واسعا على الإنترنت، وكانت محط البحث لسنوات عديدة.
بدأت القصة في عام 1984، عندما بث الراديو في ألمانيا أغنية لمؤدي غير معروف ضمن برنامج يحمل اسم "موسيقى للشباب" (Musik Für)، وتم تسجيل الأغنية بالصدفة على شريط كاسيت، من قبل أحد المستمعين.

وفي 2007، قامت شقيقته بمشاركة نسخة رقمية منها على منتديات الإنترنت المختلفة بحثا عن معلومات حولها، في البداية لم تحظَ الأغنية بالاهتمام، لكن في عام 2019، بدأ العديد من مستخدمي "ريديت" (Reddit)، الاهتمام بهذه الأغنية الغامضة.

وقام أحد المستخدمين بنشر الأغنية عبر 44 منتدى موسيقي على "ريديت"، ما دفع لإنشاء منتدى مخصص للكشف عن هوية الأغنية المفقودة، بعنوان "الأغنية الغامضة"، وكما أنشأ أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو عن الأغنية، ما زاد من عمليات البحث والتفاعل حول الموضوع بشكل كبير.
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وبدأت مئات المحاولات على مر السنين، للوصول إلى مزيد من التفاصيل حول الأغنية، حتى أن التحقيقات استهدفت بعض المحطات الإذاعية السابقة التي كانت قد عرضت الأغنية، ولكن دون نتيجة.
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وتم إنشاء خوادم على مواقع لتحليل الأغنية ومقارنة نسخها المختلفة، وكذلك دراسة سجلات فرق موسيقية قد تكون قد عزفت الأغنية، بحسب مانشره موقع "Interesting Engineering".

في نهاية الأمر، تمكن أحد المستخدم من المنتدى المخصص للأغنية من حل اللغز، وبينما كان يبحث في أرشيف الصحف الألمانية، عثر على مقال قديم في صحيفة "نوردويست تسايتونج"، والذي تناول فرقة موسيقية تُدعى FEX، والتي فازت في مسابقة موسيقية في مدينة بريمن في سبتمبر/ أيلول 1984.

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ومن خلال البحث في المقال، تم العثور على أحد أعضاء الفرقة، يدعى ميشيل هيدريش، حيث تم التواصل معه والكشف عن هوية الأغنية، وهي "Subways of Your Mind"، بمعنى (مترو الأنفاق في عقلك)، وتبين أن هيدريش لم يكن يعلم أن أغنيتهم أصبحت مشهورة على الإنترنت كجزء من "الوسائط المفقودة".

وبالعودة إلى التصنيف الموسيقي لهذة الأغنية فهي مزيج من الروك والبوب وموسيقى الموجات، التي ظهرت في أوائل الثمانينات في ألمانيا وارتبطت بشكل خاص بحركة "الموجة الجديدة"، حيث كانت جزءا من الموسيقى البديلة للبوب والروك في تلك الفترة.
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