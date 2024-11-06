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https://sarabic.ae/20241106/نائبة-بالكونغرس-تصريحات-أوباما-تكشف-نية-الديمقراطيين-لـسرقة-الانتخابات-1094527400.html
نائبة بالكونغرس: تصريحات أوباما تكشف نية الديمقراطيين لـ"سرقة الانتخابات"
نائبة بالكونغرس: تصريحات أوباما تكشف نية الديمقراطيين لـ"سرقة الانتخابات"
سبوتنيك عربي
قالت عضوة مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري مارغوري تايلور جرين إن هناك نية لدى الديمقراطيين بسرقة الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها المرشح الجمهوري... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T03:39+0000
2024-11-06T03:47+0000
العالم
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الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
الكونغرس الأمريكي
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جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية، اليوم الأربعاء، تحدثت فيها عن تصريحات الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عن تأخر موعد إعلان نتائج الانتخابات لأيام.وأظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية حصول ترامب، على 198 صوتا في المجمع الانتخابي، مقابل 99 لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس، حتى لحظات كتابة الخبر.وتظهر هذه النتائج الفارق الكبير بين ترامب وهاريس، كما تشير إلى أن 72 صوتا فقط تفصل المرشح الجمهوري من تحقيق الحد الأدني اللازم في المجمع الانتخابي لإعلان فوزه برئاسة أمريكا، وهو 270 صوتا.وفي الولايات المتحدة، لا يتم تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية من قبل الناخبين العاديين، بل من قبل المجمع الانتخابي، الذي يتألف من 538 ممثلاً من ولايات مختلفة.ويتناسب عدد الناخبين من كل منطقة مع عدد السكان ويتراوح من 3 إلى 55. وإذا حظي المرشح بدعم أكثر من 50% من سكان الولاية، فإنه سيحصل على أصوات جميع ناخبيها (في كل مكان باستثناء مين ونبراسكا).ومن أجل الفوز بالبلاد ككل، يجب الحصول على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل.وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والتي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مرشحا عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي جو بايدن، كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي.
https://sarabic.ae/20241106/باقي-92-صوتا-ترامب-يقترب-من-رئاسة-الولايات-المتحدة-الأمريكية---عاجل-1094525838.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الكونغرس الأمريكي
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الكونغرس الأمريكي

نائبة بالكونغرس: تصريحات أوباما تكشف نية الديمقراطيين لـ"سرقة الانتخابات"

03:39 GMT 06.11.2024 (تم التحديث: 03:47 GMT 06.11.2024)
© AP Photoالرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما
الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
قالت عضوة مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري مارغوري تايلور جرين إن هناك نية لدى الديمقراطيين بسرقة الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.
جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية، اليوم الأربعاء، تحدثت فيها عن تصريحات الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عن تأخر موعد إعلان نتائج الانتخابات لأيام.
وقالت جرين: "السبب وراء قول أوباما، إن نتائج الانتخابات الرئاسية الحالية ربما لا يتم معرفتها إلا بعد أيام، هو أن هناك مخطط للديمقراطيين لسرقة الانتخابات".
وأظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية حصول ترامب، على 198 صوتا في المجمع الانتخابي، مقابل 99 لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس، حتى لحظات كتابة الخبر.
وتظهر هذه النتائج الفارق الكبير بين ترامب وهاريس، كما تشير إلى أن 72 صوتا فقط تفصل المرشح الجمهوري من تحقيق الحد الأدني اللازم في المجمع الانتخابي لإعلان فوزه برئاسة أمريكا، وهو 270 صوتا.
وفي الولايات المتحدة، لا يتم تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية من قبل الناخبين العاديين، بل من قبل المجمع الانتخابي، الذي يتألف من 538 ممثلاً من ولايات مختلفة.
انتخابات الرئاسة الأمريكية بين كامالا هاريس ودونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
ترامب يقترب من رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية
03:58 GMT
ويتناسب عدد الناخبين من كل منطقة مع عدد السكان ويتراوح من 3 إلى 55. وإذا حظي المرشح بدعم أكثر من 50% من سكان الولاية، فإنه سيحصل على أصوات جميع ناخبيها (في كل مكان باستثناء مين ونبراسكا).
ومن أجل الفوز بالبلاد ككل، يجب الحصول على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل.
وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والتي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مرشحا عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي جو بايدن، كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي.
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