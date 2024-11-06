https://sarabic.ae/20241106/حملة-هاريس-تستعد-لمعارك-قانونية-بعد-إعلان-نتائج-الانتخابات-1094525659.html
حملة هاريس تستعد "لمعارك قانونية" بعد إعلان نتائج الانتخابات
حملة هاريس تستعد "لمعارك قانونية" بعد إعلان نتائج الانتخابات
سبوتنيك عربي
أفاد أحد مستشاري مقر المرشح الديمقراطي، بأن مسؤولي حملة كامالا هاريس يعتقدون أن إعلان الفائز في السباق الرئاسي قد يستغرق عدة أيام، لكنهم يستعدون لاحتمال... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T02:38+0000
2024-11-06T02:38+0000
2024-11-06T02:38+0000
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
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وقال المستشار لوسائل إعلام أمريكية: "سيكون هذا شهرًا من الجحيم القانوني".وقال مانح رئيسي آخر لوسائل إعلام أمريكية إن الحملة تفترض الحاجة إلى الحفاظ على رأس المال أو جمع المزيد لتغطية الفواتير القانونية الكبيرة المصاحبة لهذه الحماية.وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يوم أمس الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والتي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مرشحا عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي جو بايدن، كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي.خبير: أمريكا أقرب من أي وقت مضى إلى حرب أهلية3 ولايات أمريكية تبلغ عن تهديدات انتخابية
https://sarabic.ae/20241106/نتائج-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-1094357052.html
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الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
حملة هاريس تستعد "لمعارك قانونية" بعد إعلان نتائج الانتخابات
أفاد أحد مستشاري مقر المرشح الديمقراطي، بأن مسؤولي حملة كامالا هاريس يعتقدون أن إعلان الفائز في السباق الرئاسي قد يستغرق عدة أيام، لكنهم يستعدون لاحتمال استمرار التداعيات القانونية لأسابيع، بغض النظر عن النتيجة.
وقال المستشار لوسائل إعلام أمريكية: "سيكون هذا شهرًا من الجحيم القانوني".
وفقًا لأحد كبار الماليين المشاركين في المكالمات، حذر فريق هاريس المانحين من توقع رفع دعوى قضائية في غضون أربعة إلى ستة أسابيع، وخلال هذه الفترة "الجميع سوف يقاضي الجميع".
وقال مانح رئيسي آخر لوسائل إعلام أمريكية إن الحملة تفترض الحاجة إلى الحفاظ على رأس المال أو جمع المزيد لتغطية الفواتير القانونية الكبيرة المصاحبة لهذه الحماية.
وأوضحت المحامية الخارجية لحملة هاريس، دانا ريموس، إن لديهم محامين يعملون في جميع أنحاء البلاد للطعن في نتائج عمليات الفرز وإعادة الفرز وعمليات التدقيق.
وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يوم أمس الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري
، والتي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مرشحا عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي جو بايدن، كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي.