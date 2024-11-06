https://sarabic.ae/20241106/باقي-92-صوتا-ترامب-يقترب-من-رئاسة-الولايات-المتحدة-الأمريكية---عاجل-1094525838.html
ترامب يقترب من رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يقترب من رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
أظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية حصول دونالد ترامب، المرشح الجمهوري على 188 صوتا في المجمع الانتخابي، مقابل 99 لمنافسته... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T02:38+0000
2024-11-06T02:38+0000
2024-11-06T02:52+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094525977_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e9dae7080d25ab2c4fef4d2b23d6d0d.jpg
وتظهر هذه النتائج الفارق الكبير بين ترامب وهاريس، حتى لحظة كتابة الخبر، فجر الأربعاء، كما تشير إلى أن 82 صوتا فقط تفصل المرشح الجمهوري من تحقيق الحد الأدني اللازم في المجمع الانتخابي لإعلان فوزه برئاسة أمريكا، وهو 270 صوتا.وفي الولايات المتحدة، لا يتم تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية من قبل الناخبين العاديين، بل من قبل المجمع الانتخابي، الذي يتألف من 538 ممثلاً من ولايات مختلفة.ويتناسب عدد الناخبين من كل منطقة مع عدد السكان ويتراوح من 3 إلى 55. وإذا حظي المرشح بدعم أكثر من 50% من سكان الولاية، فإنه سيحصل على أصوات جميع ناخبيها (في كل مكان باستثناء مين ونبراسكا).ومن أجل الفوز بالبلاد ككل، يجب الحصول على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل.وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والتي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مرشحا عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي جو بايدن، كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي.
https://sarabic.ae/20241106/نتائج-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-1094357052.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094525977_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_892f96f744c6854ffaee638d18642306.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار
ترامب يقترب من رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية
02:38 GMT 06.11.2024 (تم التحديث: 02:52 GMT 06.11.2024)
أظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية حصول دونالد ترامب، المرشح الجمهوري على 188 صوتا في المجمع الانتخابي، مقابل 99 لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.
وتظهر هذه النتائج الفارق الكبير بين ترامب وهاريس
، حتى لحظة كتابة الخبر، فجر الأربعاء، كما تشير إلى أن 82 صوتا فقط تفصل المرشح الجمهوري من تحقيق الحد الأدني اللازم في المجمع الانتخابي لإعلان فوزه برئاسة أمريكا، وهو 270 صوتا.
وفي الولايات المتحدة، لا يتم تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية من قبل الناخبين العاديين، بل من قبل المجمع الانتخابي، الذي يتألف من 538 ممثلاً من ولايات مختلفة.
ويتناسب عدد الناخبين
من كل منطقة مع عدد السكان ويتراوح من 3 إلى 55. وإذا حظي المرشح بدعم أكثر من 50% من سكان الولاية، فإنه سيحصل على أصوات جميع ناخبيها (في كل مكان باستثناء مين ونبراسكا).
ومن أجل الفوز بالبلاد ككل، يجب الحصول على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل.
وانطلقت الانتخابات الرئاسية
الأمريكية، يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والتي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مرشحا عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي جو بايدن، كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي.