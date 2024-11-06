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ترامب يقترب من رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية
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ترامب يقترب من رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يقترب من رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
أظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية حصول دونالد ترامب، المرشح الجمهوري على 188 صوتا في المجمع الانتخابي، مقابل 99 لمنافسته... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T02:38+0000
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وتظهر هذه النتائج الفارق الكبير بين ترامب وهاريس، حتى لحظة كتابة الخبر، فجر الأربعاء، كما تشير إلى أن 82 صوتا فقط تفصل المرشح الجمهوري من تحقيق الحد الأدني اللازم في المجمع الانتخابي لإعلان فوزه برئاسة أمريكا، وهو 270 صوتا.وفي الولايات المتحدة، لا يتم تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية من قبل الناخبين العاديين، بل من قبل المجمع الانتخابي، الذي يتألف من 538 ممثلاً من ولايات مختلفة.ويتناسب عدد الناخبين من كل منطقة مع عدد السكان ويتراوح من 3 إلى 55. وإذا حظي المرشح بدعم أكثر من 50% من سكان الولاية، فإنه سيحصل على أصوات جميع ناخبيها (في كل مكان باستثناء مين ونبراسكا).ومن أجل الفوز بالبلاد ككل، يجب الحصول على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل.وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والتي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مرشحا عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي جو بايدن، كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي.
https://sarabic.ae/20241106/نتائج-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-1094357052.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار

ترامب يقترب من رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

02:38 GMT 06.11.2024 (تم التحديث: 02:52 GMT 06.11.2024)
© AP Photoانتخابات الرئاسة الأمريكية بين كامالا هاريس ودونالد ترامب
انتخابات الرئاسة الأمريكية بين كامالا هاريس ودونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية حصول دونالد ترامب، المرشح الجمهوري على 188 صوتا في المجمع الانتخابي، مقابل 99 لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.
وتظهر هذه النتائج الفارق الكبير بين ترامب وهاريس، حتى لحظة كتابة الخبر، فجر الأربعاء، كما تشير إلى أن 82 صوتا فقط تفصل المرشح الجمهوري من تحقيق الحد الأدني اللازم في المجمع الانتخابي لإعلان فوزه برئاسة أمريكا، وهو 270 صوتا.
نتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
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نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية
00:00 GMT
وفي الولايات المتحدة، لا يتم تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية من قبل الناخبين العاديين، بل من قبل المجمع الانتخابي، الذي يتألف من 538 ممثلاً من ولايات مختلفة.
ويتناسب عدد الناخبين من كل منطقة مع عدد السكان ويتراوح من 3 إلى 55. وإذا حظي المرشح بدعم أكثر من 50% من سكان الولاية، فإنه سيحصل على أصوات جميع ناخبيها (في كل مكان باستثناء مين ونبراسكا).
ومن أجل الفوز بالبلاد ككل، يجب الحصول على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل.
وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والتي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مرشحا عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي جو بايدن، كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي.
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