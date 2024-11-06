إعلامي أمريكي: هاريس تحتاج إلى معجزة للفوز برئاسة أمريكا

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عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
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29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:03 GMT
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مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
6 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:09 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
11:36 GMT
24 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
17:34 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
18:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
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من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
10:03 GMT
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
11:30 GMT
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
12:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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بلا قيود
خبير: فوز ترامب سيوقف الدعم العسكري لأوكرانيا والأوروبيون عاجزون عن مواجهة روسيا
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ما مصير نتنياهو بعد تسريب "وثائق غزة" المزورة؟
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من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
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https://sarabic.ae/20241106/إعلامي-أمريكي-هاريس-تحتاج-معجزة-للفوز-برئاسة-أمريكا-1094524699.html
إعلامي أمريكي: هاريس تحتاج إلى معجزة للفوز برئاسة أمريكا
إعلامي أمريكي: هاريس تحتاج إلى معجزة للفوز برئاسة أمريكا
سبوتنيك عربي
قال الإعلامي الأمريكي الشهير كريس والاس إن كامالا هاريس تحتاج إلى معجزة للفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T01:05+0000
2024-11-06T01:07+0000
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وتابع، اليوم الأربعاء: "نتائج استطلاع الرأي تظهر أن 72 % من الأمريكيين غير راضين أو غاضبين من قيادة البلاد، الحالية المنتمية للحزب الديمقراطي، الذي تمثله هاريس، لكن إذا استطاعت أن تتحدى تلك الأرقام وتفوز، فإن ذلك سيكون عملا مميزا".وأظهرت نتائج أولية لفرز الأصوات بعدد من الولايات، فوزبـ95 صوتا بالمجمع الانتخابي، بينما حصلت هاريس على 35 صوتا.ويسعى ترامب وهاريس للحصول على 270 صوتا في المجمع الانتخابي، على الأقل، ليصبح الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية.وكشف استطلاع رأي لوسائل إعلام أمريكية أن 43 % من الناخبين الأمريكيين غير راضين عن سير الأمور في الولايات المتحدة و29 % غاضبون، وأن 59 % من الناخبين الأمريكيين يرون أن بايدن لم يكن موفقًا في رئاسته مقابل 41% يرونه كان موفقا.كما كشف استطلاع رأي الناخبين لموسسة "إيديسون ريسيرتش" أن كامالا هاريس تحظى بتأييد 48 % من الناخبين، بانخفاض عن نسبة 52 % التي حصل عليها بايدن في استطلاعات الرأي التي سبقت نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة عام 2020، وأظهر استطلاع الرأي نفسه أن 44 % من الناخبين ينظرون إلى ترامب بشكل إيجابي، بانخفاض عن نسبة 46 % في استطلاع رأي الناخبين لعام 2020.وأغلقت مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ولايتي إنديانا وكنتاكي أبوابها في الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (2:00 بتوقيت موسكو الأربعاء).وستكون هاواي وألاسكا آخر الولايات التي يتم فيها إغلاق مراكز الاقتراع، حيث سينتهي التصويت بعد 6 ساعات، في الساعة 8.00 بتوقيت موسكو.وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والتي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مرشحا عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي جو بايدن، كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي.
https://sarabic.ae/20241106/إعلام-يصف-الانتخابات-الحالية-بأنها-الأغلى-في-تاريخ-أمريكا-1094524462.html
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أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار

إعلامي أمريكي: هاريس تحتاج إلى معجزة للفوز برئاسة أمريكا

01:05 GMT 06.11.2024 (تم التحديث: 01:07 GMT 06.11.2024)
© AP Photo / Jacquelyn Martinالمرشحة الرئاسية الأمريكية، كامالا هاريس
المرشحة الرئاسية الأمريكية، كامالا هاريس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
تابعنا عبر
قال الإعلامي الأمريكي الشهير كريس والاس إن كامالا هاريس تحتاج إلى معجزة للفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وتابع، اليوم الأربعاء: "نتائج استطلاع الرأي تظهر أن 72 % من الأمريكيين غير راضين أو غاضبين من قيادة البلاد، الحالية المنتمية للحزب الديمقراطي، الذي تمثله هاريس، لكن إذا استطاعت أن تتحدى تلك الأرقام وتفوز، فإن ذلك سيكون عملا مميزا".
وأظهرت نتائج أولية لفرز الأصوات بعدد من الولايات، فوزبـ95 صوتا بالمجمع الانتخابي، بينما حصلت هاريس على 35 صوتا.
ويسعى ترامب وهاريس للحصول على 270 صوتا في المجمع الانتخابي، على الأقل، ليصبح الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية.
وكشف استطلاع رأي لوسائل إعلام أمريكية أن 43 % من الناخبين الأمريكيين غير راضين عن سير الأمور في الولايات المتحدة و29 % غاضبون، وأن 59 % من الناخبين الأمريكيين يرون أن بايدن لم يكن موفقًا في رئاسته مقابل 41% يرونه كان موفقا.
كما كشف استطلاع رأي الناخبين لموسسة "إيديسون ريسيرتش" أن كامالا هاريس تحظى بتأييد 48 % من الناخبين، بانخفاض عن نسبة 52 % التي حصل عليها بايدن في استطلاعات الرأي التي سبقت نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة عام 2020، وأظهر استطلاع الرأي نفسه أن 44 % من الناخبين ينظرون إلى ترامب بشكل إيجابي، بانخفاض عن نسبة 46 % في استطلاع رأي الناخبين لعام 2020.
الانتخابات الرئاسية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
إعلام يصف الانتخابات الحالية بأنها الأغلى في تاريخ أمريكا
00:56 GMT
وأغلقت مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ولايتي إنديانا وكنتاكي أبوابها في الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (2:00 بتوقيت موسكو الأربعاء).
وستكون هاواي وألاسكا آخر الولايات التي يتم فيها إغلاق مراكز الاقتراع، حيث سينتهي التصويت بعد 6 ساعات، في الساعة 8.00 بتوقيت موسكو.
وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والتي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مرشحا عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي جو بايدن، كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي.
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