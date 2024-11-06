https://sarabic.ae/20241106/إعلامي-أمريكي-هاريس-تحتاج-معجزة-للفوز-برئاسة-أمريكا-1094524699.html
إعلامي أمريكي: هاريس تحتاج إلى معجزة للفوز برئاسة أمريكا
إعلامي أمريكي: هاريس تحتاج إلى معجزة للفوز برئاسة أمريكا
سبوتنيك عربي
قال الإعلامي الأمريكي الشهير كريس والاس إن كامالا هاريس تحتاج إلى معجزة للفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T01:05+0000
2024-11-06T01:05+0000
2024-11-06T01:07+0000
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وتابع، اليوم الأربعاء: "نتائج استطلاع الرأي تظهر أن 72 % من الأمريكيين غير راضين أو غاضبين من قيادة البلاد، الحالية المنتمية للحزب الديمقراطي، الذي تمثله هاريس، لكن إذا استطاعت أن تتحدى تلك الأرقام وتفوز، فإن ذلك سيكون عملا مميزا".وأظهرت نتائج أولية لفرز الأصوات بعدد من الولايات، فوزبـ95 صوتا بالمجمع الانتخابي، بينما حصلت هاريس على 35 صوتا.ويسعى ترامب وهاريس للحصول على 270 صوتا في المجمع الانتخابي، على الأقل، ليصبح الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية.وكشف استطلاع رأي لوسائل إعلام أمريكية أن 43 % من الناخبين الأمريكيين غير راضين عن سير الأمور في الولايات المتحدة و29 % غاضبون، وأن 59 % من الناخبين الأمريكيين يرون أن بايدن لم يكن موفقًا في رئاسته مقابل 41% يرونه كان موفقا.كما كشف استطلاع رأي الناخبين لموسسة "إيديسون ريسيرتش" أن كامالا هاريس تحظى بتأييد 48 % من الناخبين، بانخفاض عن نسبة 52 % التي حصل عليها بايدن في استطلاعات الرأي التي سبقت نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة عام 2020، وأظهر استطلاع الرأي نفسه أن 44 % من الناخبين ينظرون إلى ترامب بشكل إيجابي، بانخفاض عن نسبة 46 % في استطلاع رأي الناخبين لعام 2020.وأغلقت مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ولايتي إنديانا وكنتاكي أبوابها في الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (2:00 بتوقيت موسكو الأربعاء).وستكون هاواي وألاسكا آخر الولايات التي يتم فيها إغلاق مراكز الاقتراع، حيث سينتهي التصويت بعد 6 ساعات، في الساعة 8.00 بتوقيت موسكو.وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والتي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مرشحا عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي جو بايدن، كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي.
https://sarabic.ae/20241106/إعلام-يصف-الانتخابات-الحالية-بأنها-الأغلى-في-تاريخ-أمريكا-1094524462.html
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أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار
إعلامي أمريكي: هاريس تحتاج إلى معجزة للفوز برئاسة أمريكا
01:05 GMT 06.11.2024 (تم التحديث: 01:07 GMT 06.11.2024)
قال الإعلامي الأمريكي الشهير كريس والاس إن كامالا هاريس تحتاج إلى معجزة للفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وتابع، اليوم الأربعاء: "نتائج استطلاع الرأي تظهر أن 72 % من الأمريكيين
غير راضين أو غاضبين من قيادة البلاد، الحالية المنتمية للحزب الديمقراطي، الذي تمثله هاريس، لكن إذا استطاعت أن تتحدى تلك الأرقام وتفوز، فإن ذلك سيكون عملا مميزا".
وأظهرت نتائج أولية لفرز الأصوات بعدد من الولايات، فوزبـ95 صوتا بالمجمع الانتخابي، بينما حصلت هاريس على 35 صوتا.
ويسعى ترامب وهاريس للحصول على 270 صوتا في المجمع الانتخابي، على الأقل، ليصبح الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية.
وكشف استطلاع رأي لوسائل إعلام أمريكية أن 43 % من الناخبين الأمريكيين غير راضين عن سير الأمور في الولايات المتحدة و29 % غاضبون، وأن 59 % من الناخبين الأمريكيين يرون أن بايدن لم يكن موفقًا في رئاسته مقابل 41% يرونه كان موفقا.
كما كشف استطلاع رأي الناخبين لموسسة "إيديسون ريسيرتش" أن كامالا هاريس تحظى بتأييد 48 % من الناخبين، بانخفاض عن نسبة 52 % التي حصل عليها بايدن في استطلاعات الرأي التي سبقت نتائج الانتخابات الرئاسية
الأمريكية السابقة عام 2020، وأظهر استطلاع الرأي نفسه أن 44 % من الناخبين ينظرون إلى ترامب بشكل إيجابي، بانخفاض عن نسبة 46 % في استطلاع رأي الناخبين لعام 2020.
وأغلقت مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ولايتي إنديانا وكنتاكي أبوابها في الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (2:00 بتوقيت موسكو الأربعاء).
وستكون هاواي وألاسكا آخر الولايات التي يتم فيها إغلاق مراكز الاقتراع
، حيث سينتهي التصويت بعد 6 ساعات، في الساعة 8.00 بتوقيت موسكو.
وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والتي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مرشحا عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي جو بايدن، كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي.