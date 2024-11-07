شابة عربية تحقق المركز الأول في بطولة عالمية للجمباز... فيديو
© Photo / unsplash/Sachin Mittalرياضية في الجمباز خلال التدريب
© Photo / unsplash/Sachin Mittal
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حققت شابة عربية المركز الأول في بطولة "آرثر غراند" للجمباز في نسختها الـ41 المقامة في مدينة كياسو السويسرية.
واستطاعت الجزائرية، كايليا نمور، اقتناص المركز الأول في البطولة بمجموع رصد وصول إلى 41.350 نقطة.
تابعوا آخر تحضيرات بطلتنا #كايليا_نمور على المتوازي مختلف الارتفاع وفي الحركات الأرضية! 💪 نحن معك يا كايليا، لنشجعها جميعاً! 🤸🏼♀️🥇#KayliaNemour #Sports #Gymnastics #Paris2024 #Algerie #شجع_بلادك— بوابة الجزائر - Algeria Gate (@algatedz) July 25, 2024
#باريس2024 #الجزائر pic.twitter.com/lPuYmg5h85
وحققت البطلة الجزائرية هذه النقاط بعد تحقيق 14.900 نقطة في تخصص المتوازي مختلف الارتفاعات، و13.750 نقطة في تخصص عارضة التوازن، و12.700 نقطة في تخصص جهاز القفز.
الجدير بالذكر، أن بطلة الجمباز الجزائرية، كايليا نمور، سبق وأن حققت المركز الثالث في نسخة السنة الفائتة من المنافسة، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.
رسالة تشجيع ومساندة من البطلة الأولمبية #كايليا_نمور إلى البطلة #إيمان_خليف، قبل النهائي المرتقب pic.twitter.com/zPnn70DQzw— AL24news - قناة الجزائر الدولية (@AL24newschannel) August 9, 2024
يشار إلى أن بطولة "آرثر غاندر" الدولية للجمباز، هي ذكرى للاعب الجمباز السويسري ورئيس الاتحاد الدولي للجمباز خلال الفترة من 1966 لغاية 1976، آرثر غاندر.