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شابة عربية تحقق المركز الأول في بطولة عالمية للجمباز... فيديو
شابة عربية تحقق المركز الأول في بطولة عالمية للجمباز... فيديو
سبوتنيك عربي
حققت شابة عربية المركز الأول في بطولة "آرثر غراند" للجمباز في نسختها الـ41 المقامة في مدينة كياسو السويسرية. 07.11.2024, سبوتنيك عربي
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مجتمع
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لاعبة جمباز
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واستطاعت الجزائرية، كايليا نمور، اقتناص المركز الأول في البطولة بمجموع رصد وصول إلى 41.350 نقطة.يشار إلى أن بطولة "آرثر غاندر" الدولية للجمباز، هي ذكرى للاعب الجمباز السويسري ورئيس الاتحاد الدولي للجمباز خلال الفترة من 1966 لغاية 1976، آرثر غاندر.150 مليون يورو لنيمار مقابل 398 يوم راحةخطف شاب لـ30 عام... محاكمة هوليودية في دولة عربية
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رياضة, جمباز, لاعبة جمباز
رياضة, جمباز, لاعبة جمباز

شابة عربية تحقق المركز الأول في بطولة عالمية للجمباز... فيديو

07:49 GMT 07.11.2024
© Photo / unsplash/Sachin Mittalرياضية في الجمباز خلال التدريب
رياضية في الجمباز خلال التدريب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
© Photo / unsplash/Sachin Mittal
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حققت شابة عربية المركز الأول في بطولة "آرثر غراند" للجمباز في نسختها الـ41 المقامة في مدينة كياسو السويسرية.
واستطاعت الجزائرية، كايليا نمور، اقتناص المركز الأول في البطولة بمجموع رصد وصول إلى 41.350 نقطة.

وحققت البطلة الجزائرية هذه النقاط بعد تحقيق 14.900 نقطة في تخصص المتوازي مختلف الارتفاعات، و13.750 نقطة في تخصص عارضة التوازن، و12.700 نقطة في تخصص جهاز القفز.

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أمس, 18:28 GMT

الجدير بالذكر، أن بطلة الجمباز الجزائرية، كايليا نمور، سبق وأن حققت المركز الثالث في نسخة السنة الفائتة من المنافسة، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.

يشار إلى أن بطولة "آرثر غاندر" الدولية للجمباز، هي ذكرى للاعب الجمباز السويسري ورئيس الاتحاد الدولي للجمباز خلال الفترة من 1966 لغاية 1976، آرثر غاندر.
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