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https://sarabic.ae/20241107/40-ألف-فتاة-يعملن-سائقات-توصيل-في-دولة-عربية-1094572756.html
40 ألف فتاة يعملن سائقات توصيل في دولة عربية
40 ألف فتاة يعملن سائقات توصيل في دولة عربية
سبوتنيك عربي
تقوم 40 ألف فتاة بتنفيذ 10 آلاف رحلة يوميا بصفتهن سائقات توصيل في إحدى الدول العربية. 07.11.2024, سبوتنيك عربي
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وتصل الرحلات إلى 25 رحلة يوميا للسائقة الواحدة في تطبيقات التوصيل في السعودية.وذكرت إحدى السائقات التي تعمل في هذه الخدمة أنها تعمل جزء من اليوم، وتنقذ نحو 9 رحلات، أما إذا عملت دوام كامل فإنها تنفذ من 20 إلى 25 رحلة.وتصل نسبة النساء العاملات في السعودية نحو 35.4% ، بحسب صحيفة "الاقتصادية".وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن عدد سائقي التطبيقات النشطين بلغت، خلال العالم الماضي 260 ألف سائق وسائقة، وعدد السائقات في إحدى التطبيقات نحو 40 ألف سائقة.الحكومة المصرية تحسم الجدل حول تحريك أسعار صرف الدولارمصر تعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ46.94 مليار دولار
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اقتصاد, العالم العربي, السعودية
اقتصاد, العالم العربي, السعودية

40 ألف فتاة يعملن سائقات توصيل في دولة عربية

11:31 GMT 07.11.2024
© Photo / unsplash/Grabساعي توصيل
ساعي توصيل - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
© Photo / unsplash/Grab
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تقوم 40 ألف فتاة بتنفيذ 10 آلاف رحلة يوميا بصفتهن سائقات توصيل في إحدى الدول العربية.
وتصل الرحلات إلى 25 رحلة يوميا للسائقة الواحدة في تطبيقات التوصيل في السعودية.

ويتراوح الدخل بين 900 إلى 1300 ريال يوميا (بين 240-345 دولار)، فيما يصل الدخل الشهري إلى 8000 ريال.

وذكرت إحدى السائقات التي تعمل في هذه الخدمة أنها تعمل جزء من اليوم، وتنقذ نحو 9 رحلات، أما إذا عملت دوام كامل فإنها تنفذ من 20 إلى 25 رحلة.
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وتصل نسبة النساء العاملات في السعودية نحو 35.4% ، بحسب صحيفة "الاقتصادية".
وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن عدد سائقي التطبيقات النشطين بلغت، خلال العالم الماضي 260 ألف سائق وسائقة، وعدد السائقات في إحدى التطبيقات نحو 40 ألف سائقة.
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