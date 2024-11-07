5 رجال خسرت هاريس بسببهم
© AP Photo / Jacquelyn Martinنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تلقي خطاب تنازل بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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حددت وسائل إعلام فرنسية 5 رجال، قالت إنهم أكثر الأسماء التي وردت في التحليلات بوصفهم مسؤولين عن هزيمة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام الجمهوري دونالد ترامب.
وجاء أولا: المليارديرالأمريكي ورجل الأعمال إيلون ماسك بين الـ5 رجال الذين كانوا سببا في هزيمة هاريس، حيث ألقى الملياردير بثقله في المعركة الانتخابية التي دعم فيها ترامب، وقام بتعبئة موقع "إكس" بشكل كامل لتحقيق هدفه في فوز ترامب، بحسب التقرير.
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonدونالد ترامب وإيلون ماسك خلال تجمع انتخابي للرئيس السابق في بنسلفانيا 5 أكتوبر 2024
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© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
دونالد ترامب وإيلون ماسك خلال تجمع انتخابي للرئيس السابق في بنسلفانيا 5 أكتوبر 2024
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© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
دونالد ترامب وإيلون ماسك خلال تجمع انتخابي للرئيس السابق في بنسلفانيا 5 أكتوبر 2024
ثانيا: جو بايدن
وأخذ الناخبون على بايدن بشكل أساسي الملف الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الموضوع الرئيسي لهجمات ترامب طوال الحملة الانتخابية.
وأوضحت وسائل الإعلام الفرنسية أن أرقام الاقتصاد الكلي كانت ممتازة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المتقاعدين عانوا من التضخم في عهد بايدن، في حين عانى الشباب من الآثار السلبية لتراجع النمو.
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالرئيس الأمريكي، جو بايدن
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© AP Photo / Mark Schiefelbein
الرئيس الأمريكي، جو بايدن
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© AP Photo / Mark Schiefelbein
الرئيس الأمريكي، جو بايدن
ثالثا: آندي مونتغمري
هذا الشاب ذو البشرة السمراء من كارولينا الشمالية صوت لدونالد ترامب، كما وعد وهو ليس الوحيد، فقد حصل المرشح الجمهوري على عدد من الأصوات أكبر بكثير مما كان متوقعاً في الولايات التي تضم أعداداً كبيرة من السكان من السود واللاتينيين.
وتشير استطلاعات الرأي، حتى ولو كانت جزئية، إلى التقدم المبهر الذي أحرزه ترامب بين الرجال السود، وخاصة الشباب منهم.
فلاديمير زيلينسكي
عشية الانتخابات، اعتقد واحد من كل اثنين من الأمريكيين أن بلاده "تعطي الكثير من المال للدول الأجنبية في حالة حرب"، مستهدفة إسرائيل وأوكرانيا على قدم المساواة.
لكن فيما يتعلق بأوكرانيا كان ترامب أكثر وضوحا، وكان لرسالته صدى أكبر بكثير من رسالة هاريس.
بنيامين نتنياهو
© AP Photo / Abir Sultanرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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© AP Photo / Abir Sultan
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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© AP Photo / Abir Sultan
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
أحدثت الحرب في غزة انقساما عميقا في الحزب الديمقراطي، وقال العديد من ناخبيه في المجتمعات الإسلامية إنهم على استعداد لمقاطعة التصويت احتجاجا على دعم جو بايدن غير المشروط لإسرائيل.
وإذا كانت هاريس أظهرت اعتدالا أكثر فإن ترددها أفاد إلى حد كبير ترامب، الذي حصل على العديد من الدعم الإسلامي.
واختتم التقرير الفرنسي بالملاحظة التالية: "كل هذه التحليلات لا يمكن أن تجعلنا ننسى الرجل السادس الذي أسقط هاريس، وهو دونالد ترامب نفسه، ذلك الوحش السياسي الذي دفنه الكثيرون بسرعة كبيرة"، على حد تعبيره.