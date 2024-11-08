https://sarabic.ae/20241108/أنصار-الله-تعلن-استهداف-قاعدة-نيفاتيم-الإسرائيلية-بصاروخ-باليستي---عاجل-----1094610209.html
"أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية بصاروخ باليستي... فيديو
"أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية بصاروخ باليستي... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الناطق العسكري باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، يحي سريع، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية في النقب. 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T13:10+0000
2024-11-08T13:10+0000
2024-11-08T13:26+0000
أنصار الله
إسرائيل
غزة
لبنان
أخبار اليمن الأن
طوفان الأقصى
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/02/1093345662_0:10:801:460_1920x0_80_0_0_83cd345dfcb2c498f2bd99359a8f0ad3.jpg
وأضاف سريع في بيان متلفز: "العملية نفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي (فلسطين2)"، لافتا إلى أنه أصاب هدفه."نجحنا أيضا في إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من نوع إم كيو 9 في أجواء محافظة الجوف، فجر اليوم".كما أكد أن "عمليات أنصار الله لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان".وتابع: "مستمرون في إسناد الشعبين الفلسطيني واللبناني باستمرار فرض الحصار البحري على العدو وبالعمليات العسكرية الإسنادية".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن، تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجّه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
https://sarabic.ae/20241031/أنصار-الله-نرفض-بشدة-التحركات-العدائية-الأمريكية-والإسرائيلية-والبريطانية-ونؤكد-أنها-لن-تخيفنا-1094371648.html
إسرائيل
غزة
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/02/1093345662_0:0:743:557_1920x0_80_0_0_31ec1b0b19c33a40b477db046bebeca8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أنصار الله, إسرائيل, غزة, لبنان, أخبار اليمن الأن, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
أنصار الله, إسرائيل, غزة, لبنان, أخبار اليمن الأن, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
"أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية بصاروخ باليستي... فيديو
13:10 GMT 08.11.2024 (تم التحديث: 13:26 GMT 08.11.2024)
أعلن الناطق العسكري باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، يحي سريع، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية في النقب.
وأضاف سريع في بيان متلفز: "العملية نفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي
(فلسطين2)"، لافتا إلى أنه أصاب هدفه.
"نجحنا أيضا في إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من نوع إم كيو 9 في أجواء محافظة الجوف، فجر اليوم".
كما أكد أن "عمليات أنصار الله لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان".
وتابع: "مستمرون في إسناد الشعبين الفلسطيني واللبناني باستمرار فرض الحصار البحري على العدو وبالعمليات العسكرية الإسنادية".
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله
"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن، تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي
، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".
وفي المقابل، توجّه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.