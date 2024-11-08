https://sarabic.ae/20241108/فرنسا-لن-نغير-خططنا-بشأن-استضافة-مباراة-مع-إسرائيل-1094616167.html

فرنسا: لن نغير خططنا بشأن استضافة مباراة مع إسرائيل

فرنسا: لن نغير خططنا بشأن استضافة مباراة مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

قال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إنه بالرغم من العنف الذي تعرض له مشجعو كرة قدم إسرائيليون في أمستردام، ستجرى المباراة التي تستضيفها فرنسا ضمن دوري الأمم... 08.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-08T17:37+0000

2024-11-08T17:37+0000

2024-11-08T17:37+0000

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وأكد ريتايو في منشور على "إكس"، أن "فرنسا لن تتراجع لأن ذلك يعني الاستسلام في مواجهة التهديدات بالعنف ومعاداة السامية".ويتصاعد التوتر في فرنسا على خلفية أسلوب إسرائيل في الحرب على غزة. وفرنسا موطن كل من أكبر جالية يهودية وأكبر جالية مسلمة في أوروبا.وقالت إسرائيل إنها سترسل طائرتين لإعادة مشجعي فريق كرة قدم إسرائيلي من هولندا بعد هجمات وقعت في الشوارع ووصفها المسؤولون بأنها معادية للسامية.وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام بعض مشجعي الفريق الإسرائيلي في أمستردام بتمزيق العلم الفلسطيني وترديد شعارات معادية لفلسطين، وكذلك تدخل شرطة مكافحة الشغب لفض اشتباكات بالشوارع، فيما كان بعض المهاجمين يرددون عبارات مناهضة لإسرائيل.وتخطط شرطة باريس لنشر أكثر من ألفي فرد أمن حول الاستاد الذي ستقام فيه المباراة يوم الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني.وكان ريتايو قد قرر عقد اجتماع مع مسؤولي الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ونادي باريس سان جيرمان في أعقاب رفع لافتة عملاقة كتب عليها "فلسطين حرة" في مباراة بدوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

https://sarabic.ae/20241108/إصابة-العديد-من-المشجعين-الإسرائيليين-بعد-مباراة-لفريقهم-في-أمستردام-فيديو-1094592574.html

https://sarabic.ae/20241104/مباراة-تتحول-لمأساة-بعد-مقتل-لاعب-وإصابة-آخرين-بصاعقة-فيديو---1094471994.html

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