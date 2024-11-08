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الإنسان والثقافة
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
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صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
09:17 GMT
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
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رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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13:09 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
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إسرائيل توقع صفقة مقاتلات F-15 ضمن مساعدات إدارة بايدن، بوتين: النظام العالمي الجديد يتشكل والسنوات العشرين المقبلة قد تكون أصعب
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https://sarabic.ae/20241108/هروب-قردة-من-مركز-أبحاث-في-أمريكا--1094617900.html
هروب قردة من مركز أبحاث في أمريكا
هروب قردة من مركز أبحاث في أمريكا
سبوتنيك عربي
قالت السلطات المحلية في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية إن 43 قردًا هربت من مجمّع للأبحاث الطبية، بسبب أن موظف مستجد لم يغلق القفص بإحكام. 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T19:22+0000
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وطمأنت السلطات الجمهور بأن "لا خطر يذكر" تشكله القردة الهاربة، حيث قال رئيس شرطة يماسي، غريغوري ألكسندر، إن القردة غير مصابة "بأي مرض على الإطلاق".وأضاف: "هي غير ضارة، لكنها تشعر بقليل من التوتر"، مشيرًا إلى أن قرود مكاك هربت من منشأة (ألفا جينيسيس) يوم الأربعاء.وأوضحت الشرطة أن القردة كلها إناث، ويبلغ وزن الواحدة نحو 3 كيلوغرامات، "وهي صغيرة جدًا لدرجة أنه لم يتم استخدامها في التجارب بعد".وأشار بيان للشرطة، صدر الخميس، إلى أن موظفي شركة (ألفا جينيسيس) يراقبون القردة "ويعملون على جذبها بالطعام".ووصلت القردة الهاربة إلى خارج المجمع الطبي، على بعد حوالي 1.6 كيلومتر من وسط مدينة يماسي، وفقًا لما ذكره ألكسندر.وأضاف ألكسندر: "المتعاملون مع القردة يعرفونها جيدًا ويستطيعون عادة استعادتها باستخدام بعض الفواكه أو المكافآت الصغيرة".وتحاول الشركة تركيب فخاخ واستخدام كاميرات تصوير حراري لإعادة الإمساك بها، بحسب ما ذكر قائد الشرطة.
https://sarabic.ae/20240819/جدري-القرود-ما-هو-المرض-الجديد-الذي-يهدد-البشرية--1091898861.html
https://sarabic.ae/20240920/دولة-عربية-تتخذ-إجراءات-وقائية-بعد-تسجيلها-أول-إصابة-بمرض-جدري-القردة-1092948367.html
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تقارير منوعات, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
تقارير منوعات, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

هروب قردة من مركز أبحاث في أمريكا

19:22 GMT 08.11.2024
© Photo / unsplash/ Syed Ahmadقرد
قرد - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
© Photo / unsplash/ Syed Ahmad
تابعنا عبر
قالت السلطات المحلية في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية إن 43 قردًا هربت من مجمّع للأبحاث الطبية، بسبب أن موظف مستجد لم يغلق القفص بإحكام.
وطمأنت السلطات الجمهور بأن "لا خطر يذكر" تشكله القردة الهاربة، حيث قال رئيس شرطة يماسي، غريغوري ألكسندر، إن القردة غير مصابة "بأي مرض على الإطلاق".
وأضاف: "هي غير ضارة، لكنها تشعر بقليل من التوتر"، مشيرًا إلى أن قرود مكاك هربت من منشأة (ألفا جينيسيس) يوم الأربعاء.
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وأوضحت الشرطة أن القردة كلها إناث، ويبلغ وزن الواحدة نحو 3 كيلوغرامات، "وهي صغيرة جدًا لدرجة أنه لم يتم استخدامها في التجارب بعد".
وأشار بيان للشرطة، صدر الخميس، إلى أن موظفي شركة (ألفا جينيسيس) يراقبون القردة "ويعملون على جذبها بالطعام".
ووصلت القردة الهاربة إلى خارج المجمع الطبي، على بعد حوالي 1.6 كيلومتر من وسط مدينة يماسي، وفقًا لما ذكره ألكسندر.
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وأضاف ألكسندر: "المتعاملون مع القردة يعرفونها جيدًا ويستطيعون عادة استعادتها باستخدام بعض الفواكه أو المكافآت الصغيرة".
وتحاول الشركة تركيب فخاخ واستخدام كاميرات تصوير حراري لإعادة الإمساك بها، بحسب ما ذكر قائد الشرطة.
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