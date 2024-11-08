https://sarabic.ae/20241108/هروب-قردة-من-مركز-أبحاث-في-أمريكا--1094617900.html

هروب قردة من مركز أبحاث في أمريكا

هروب قردة من مركز أبحاث في أمريكا

سبوتنيك عربي

قالت السلطات المحلية في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية إن 43 قردًا هربت من مجمّع للأبحاث الطبية، بسبب أن موظف مستجد لم يغلق القفص بإحكام. 08.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-08T19:22+0000

2024-11-08T19:22+0000

2024-11-08T19:22+0000

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وطمأنت السلطات الجمهور بأن "لا خطر يذكر" تشكله القردة الهاربة، حيث قال رئيس شرطة يماسي، غريغوري ألكسندر، إن القردة غير مصابة "بأي مرض على الإطلاق".وأضاف: "هي غير ضارة، لكنها تشعر بقليل من التوتر"، مشيرًا إلى أن قرود مكاك هربت من منشأة (ألفا جينيسيس) يوم الأربعاء.وأوضحت الشرطة أن القردة كلها إناث، ويبلغ وزن الواحدة نحو 3 كيلوغرامات، "وهي صغيرة جدًا لدرجة أنه لم يتم استخدامها في التجارب بعد".وأشار بيان للشرطة، صدر الخميس، إلى أن موظفي شركة (ألفا جينيسيس) يراقبون القردة "ويعملون على جذبها بالطعام".ووصلت القردة الهاربة إلى خارج المجمع الطبي، على بعد حوالي 1.6 كيلومتر من وسط مدينة يماسي، وفقًا لما ذكره ألكسندر.وأضاف ألكسندر: "المتعاملون مع القردة يعرفونها جيدًا ويستطيعون عادة استعادتها باستخدام بعض الفواكه أو المكافآت الصغيرة".وتحاول الشركة تركيب فخاخ واستخدام كاميرات تصوير حراري لإعادة الإمساك بها، بحسب ما ذكر قائد الشرطة.

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