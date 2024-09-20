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https://sarabic.ae/20240920/دولة-عربية-تتخذ-إجراءات-وقائية-بعد-تسجيلها-أول-إصابة-بمرض-جدري-القردة-1092948367.html
دولة عربية تتخذ إجراءات وقائية بعد تسجيلها أول إصابة بمرض "جدري القردة"
دولة عربية تتخذ إجراءات وقائية بعد تسجيلها أول إصابة بمرض "جدري القردة"
سبوتنيك عربي
اتخذت دولة عربية، اليوم الجمعة، إجراءات وقائية، بعدما أعلنت الأسبوع الماضي عن تسجيل أول إصابة مؤكدة لديها بفيروس "جدري القردة". 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T17:48+0000
2024-09-20T17:48+0000
مجتمع
أخبار المغرب اليوم
منوعات
جدري القردة
الأخبار
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وأفادت مصادر محلية في تصريحات لموقع "إرم"، أن "السلطات في المغرب حرصت على مراقبة الوضع الصحي لقرود "المكاك" التي يحرص السياح من مختلف الجنسيات على التقاط صور تذكارية معها، أثناء زيارتهم لساحة "جامع الفنا" الشهيرة.وتشمل تلك الإجراءات مخاطبة لجنة مكونة من السلطات المحلية والبيئية ووزارة الصحة المغربية، لكل مروضي هذه القرود، من أجل التحقق من مدى التزامهم بالبروتوكول المعتمد للعناية بهذه الحيوانات.كذلك، أجرى طبيب بيطري مختص فحصا دقيقا لكل من القردة والأفاعي، الموجودة في ساحة "جامع الفنا" للتأكد من سلامتها وصحتها العامة.وتتلقى قرود "المكاك" كل عام تلقيحا ضد مرض "السعار"، قبل أن يتم استغلالها في الحلقات المخصصة لترويض القردة في ساحة "جامع الفنا"، الذي يعد من أبرز المعالم السياحية في المغرب، ومقصدا للعديد من مشاهير العالم في الفن والرياضة والسياسة.وأعلن المغرب في الآونة الأخيرة عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "جدري القردة".وأفادت وزارة الصحة المغربية، أنه "تم اكتشاف الإصابة ضمن البروتوكول الصحي المعتمد في المملكة منذ بدء هذا الإنذار الصحي العالمي، إذ خضع المصاب للرعاية الصحية اللازمة في أحد المراكز الطبية المتخصصة بمدينة مراكش، وهو في حالة صحية مستقرة لا تستدعي القلق".وفي الشهر الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، جدري القردة "حالة طوارئ صحية" على مستوى العالم، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه المنظمة.وكانت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، قد أعلنت الشهر الماضي، أن تفشي جدري القردة يشكل حالة طوارئ صحية عامة، بعد حدوث أكثر من 500 حالة وفاة، ودعت إلى مساعدات دولية لوقف انتشار الفيروس.يشار إلى أن فيروس جدري القردة يمكنه الانتقال عبر المخالطة، وقد يؤدي المرض إلى الوفاة في حالات نادرة، لكن أعراضه عادة ما تكون معتدلة ويسبب المرض أعراضا أشبه بأعراض الإنفلونزا وبثورا مليئة بالقيح في الجسد.
https://sarabic.ae/20240912/المغرب-يسجل-أول-إصابة-مؤكدة-بـجدري-القردة-1092653487.html
https://sarabic.ae/20240920/المراكز-الإفريقية-لمكافحة-الأمراض-والوقاية-منها-جدري-القردة-خارج-نطاق-السيطرة-في-إفريقيا-1092914611.html
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أخبار المغرب اليوم, منوعات, جدري القردة, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, منوعات, جدري القردة, الأخبار

دولة عربية تتخذ إجراءات وقائية بعد تسجيلها أول إصابة بمرض "جدري القردة"

17:48 GMT 20.09.2024
© AP Photoفيروس "جدري القردة"
فيروس جدري القردة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
اتخذت دولة عربية، اليوم الجمعة، إجراءات وقائية، بعدما أعلنت الأسبوع الماضي عن تسجيل أول إصابة مؤكدة لديها بفيروس "جدري القردة".
وأفادت مصادر محلية في تصريحات لموقع "إرم"، أن "السلطات في المغرب حرصت على مراقبة الوضع الصحي لقرود "المكاك" التي يحرص السياح من مختلف الجنسيات على التقاط صور تذكارية معها، أثناء زيارتهم لساحة "جامع الفنا" الشهيرة.
وتشمل تلك الإجراءات مخاطبة لجنة مكونة من السلطات المحلية والبيئية ووزارة الصحة المغربية، لكل مروضي هذه القرود، من أجل التحقق من مدى التزامهم بالبروتوكول المعتمد للعناية بهذه الحيوانات.
كذلك، أجرى طبيب بيطري مختص فحصا دقيقا لكل من القردة والأفاعي، الموجودة في ساحة "جامع الفنا" للتأكد من سلامتها وصحتها العامة.
وتتلقى قرود "المكاك" كل عام تلقيحا ضد مرض "السعار"، قبل أن يتم استغلالها في الحلقات المخصصة لترويض القردة في ساحة "جامع الفنا"، الذي يعد من أبرز المعالم السياحية في المغرب، ومقصدا للعديد من مشاهير العالم في الفن والرياضة والسياسة.
لقاحات جدري القردة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
المغرب يسجل أول إصابة مؤكدة بـ"جدري القردة"
12 سبتمبر, 16:51 GMT
وأعلن المغرب في الآونة الأخيرة عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "جدري القردة".
وأفادت وزارة الصحة المغربية، أنه "تم اكتشاف الإصابة ضمن البروتوكول الصحي المعتمد في المملكة منذ بدء هذا الإنذار الصحي العالمي، إذ خضع المصاب للرعاية الصحية اللازمة في أحد المراكز الطبية المتخصصة بمدينة مراكش، وهو في حالة صحية مستقرة لا تستدعي القلق".
جدري القردة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: جدري القردة خارج نطاق السيطرة في أفريقيا
01:28 GMT
وفي الشهر الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، جدري القردة "حالة طوارئ صحية" على مستوى العالم، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه المنظمة.
وكانت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، قد أعلنت الشهر الماضي، أن تفشي جدري القردة يشكل حالة طوارئ صحية عامة، بعد حدوث أكثر من 500 حالة وفاة، ودعت إلى مساعدات دولية لوقف انتشار الفيروس.
يشار إلى أن فيروس جدري القردة يمكنه الانتقال عبر المخالطة، وقد يؤدي المرض إلى الوفاة في حالات نادرة، لكن أعراضه عادة ما تكون معتدلة ويسبب المرض أعراضا أشبه بأعراض الإنفلونزا وبثورا مليئة بالقيح في الجسد.
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