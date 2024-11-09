https://sarabic.ae/20241109/تغير-صادم-في-شكلهاصورة-جديدة-لرائدة-الفضاء-العالقة-منذ-155-يوما-1094633697.html

تغير صادم في شكلها...صورة جديدة لرائدة الفضاء العالقة منذ 155 يوما

تغير صادم في شكلها...صورة جديدة لرائدة الفضاء العالقة منذ 155 يوما

سبوتنيك عربي

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية صورة جديدة للرائدة العالقة في الفضاء سونيتا ويليامز منذ 155 يوما، وقد فقدت وزنها بشكل حاد، ما أدى إلى تغير صادم في شكلها. 09.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-09T16:38+0000

2024-11-09T16:38+0000

2024-11-09T16:38+0000

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ويحاول أطباء وكالة الفضاء الأمريكية مساعدة ويليامز البالغة من العمر 59 عاما، وقال أحد موظفي "ناسا": "لقد فقدت الكثير من الوزن. أصبحت مجرد جلد وعظام. لذا من أولوياتنا مساعدتها على تثبيت وزنها المفقود وعكس مساره".واجتازت ويليامز وزميلها رائد الفضاء باري ويلماور، الفحوصات الطبية قبل الرحلة الفضائية التي انطلقت يوم 6 يونيو/تموز الماضي، في مهمة كان من المفترض أن تستغرق 8 أيام، لكن مركبتهما واجهت أعطالا فنية، فعلقا هناك.ومن المفترض أن يظلا في الفضاء حتى فبراير/شباط من العام المقبل، حيث سيكونا قادرين على العودة إلى الأرض على متن مركبة "دراغون" التابعة لشركة "سبيس إكس" في مهمة "كرو-9".ووفقا للموظف في وكالة "ناسا" بدأت الرائدة المهمة بوزن 70 كغ تقريبا لكن مع استمرار المهمة، لم تتمكن من مواكبة الأنظمة الغذائية العالية السعرات الحرارية التي يجب على رواد الفضاء تناولها.وبسبب التغيرات في عملية التمثيل الغذائي لديهما، أصبح رائدا الفضاء يتناولان سعرات حرارية تعادل ضعف ما يحتاجه البشر على الأرض يوميا.وأضاف الموظف: "يتعين عليهم تناول ما بين 3500 إلى 4000 سعرة حرارية يوميا، فقط للحفاظ على وزنهم الحالي".ويتعين عليهم أيضا ممارسة التمارين الرياضية لمدة تزيد على ساعتين يوميا للحفاظ على كتلة عضلاتهم وكثافة عظامهم في بيئة خالية من الجاذبية، ما يؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية.

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