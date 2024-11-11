https://sarabic.ae/20241111/الاستخبارات-الروسية-واشنطن-تخطط-لانتخابات-رئاسية-وحزب-جديد-في-أوكرانيا-1094664761.html
الاستخبارات الروسية: واشنطن تخطط "لانتخابات رئاسية وحزب جديد" في أوكرانيا
الاستخبارات الروسية: واشنطن تخطط "لانتخابات رئاسية وحزب جديد" في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أن واشنطن تدرس إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أوكرانيا عام 2025، في خضم تواصل القتال مع روسيا. 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T07:28+0000
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وذكر المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، أن الولايات المتحدة تخطط لطرح مبادرة لإجراء انتخابات في عام 2025 من خلال الهياكل الخاضعة للرقابة في أوكرانيا، وسيتم تنسيق تسمية المرشحين من قبل وزارة الخارجية (الأمريكية).وفقًا للجهاز، تدرس واشنطن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أوكرانيا في عام 2025 في خضم استمرار الأعمال القتالية مع روسيا.وأوضح المكتب الصحفي أن هذه المبادرة، بحسب الولايات المتحدة، يجب أن تحظى "بدعم شعبي واسع".وأضافت أن "تزكية المرشحين ستتم بالاتفاق مع وزارة الخارجية وستقوم المنظمات غير الحكومية الأمريكية باختيار المنظمات العامة المحلية لمراقبة الانتخابات".وكشف البيان، أنه وحسب الخطة الأمريكية، مثل هذه القوة السياسية يجب أن تدخل البرلمان الأوكراني وتصبح عنصرا هاما في نظام التفتيش لأي زعيم أوكراني.وأوضح: "مثل هذا النشاط للأمريكيين يوضح جليا، أن الشعار الذي يكرره الممثلون الرسميون الأمريكيون بانتظام "لا توجد كلمة واحدة عن أوكرانيا بدون أوكرانيا"، ليس أكثر من مجرد "غلاف" جميل، في الواقع، سيستمر مصير هذا البلد وقادته الدمى، يتقرر في المكاتب العليا في واشنطن".الأمن الروسي يجهض عملية استخباراتية أوكرانية لاختطاف مروحية للحرب الإلكترونية
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الاستخبارات الروسية: واشنطن تخطط "لانتخابات رئاسية وحزب جديد" في أوكرانيا
أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أن واشنطن تدرس إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أوكرانيا عام 2025، في خضم تواصل القتال مع روسيا.
وذكر المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، أن الولايات المتحدة تخطط لطرح مبادرة لإجراء انتخابات في عام 2025 من خلال الهياكل الخاضعة للرقابة في أوكرانيا، وسيتم تنسيق تسمية المرشحين من قبل وزارة الخارجية (الأمريكية).
وفقًا للجهاز، تدرس واشنطن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أوكرانيا في عام 2025 في خضم استمرار الأعمال القتالية مع روسيا.
قررت قيادة وزارة الخارجية الأمريكية، البدء بدراسة وقائية للقضايا المتعلقة بتهيئة الظروف لإطلاق حملة انتخابية في أوكرانيا، في المرحلة الأولى، من خلال صناديق "إرساء الديمقراطية" الأمريكية، و"مراكز الفكر" لتحفيز هياكل المجتمع المدني الأوكراني الخاضعة لسيطرتها للتوصل إلى مبادرة مناسبة.
وأوضح المكتب الصحفي أن هذه المبادرة، بحسب الولايات المتحدة، يجب أن تحظى "بدعم شعبي واسع".
وأضافت أن "تزكية المرشحين ستتم بالاتفاق مع وزارة الخارجية وستقوم المنظمات غير الحكومية الأمريكية باختيار المنظمات العامة المحلية لمراقبة الانتخابات".
"بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ نقاش بين "النشطاء المدنيين" الأوكرانيين الذين يمولهم الغرب حول إنشاء حزب جديد، مصمم لاحتلال مكانة مؤيدة لأمريكا خلال الحملة الانتخابية المقبلة".
وكشف البيان، أنه وحسب الخطة الأمريكية، مثل هذه القوة السياسية يجب أن تدخل البرلمان الأوكراني وتصبح عنصرا هاما في نظام التفتيش لأي زعيم أوكراني.
وأضاف الجهاز أن "مناقشة مسألة إنشاء حزب جديد في أوكرانيا، يهدف إلى اتخاذ موقف مؤيد للولايات المتحدة، يشير إلى أن مصير البلاد و"سلطاتها العميلة" سيستمر تحديده في واشنطن.
وأوضح: "مثل هذا النشاط للأمريكيين يوضح جليا، أن الشعار الذي يكرره الممثلون الرسميون الأمريكيون بانتظام "لا توجد كلمة واحدة عن أوكرانيا بدون أوكرانيا"، ليس أكثر من مجرد "غلاف" جميل، في الواقع، سيستمر مصير هذا البلد وقادته الدمى، يتقرر في المكاتب العليا في واشنطن".