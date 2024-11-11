https://sarabic.ae/20241111/الاستخبارات-الروسية-واشنطن-تخطط-لانتخابات-رئاسية-وحزب-جديد-في-أوكرانيا-1094664761.html

الاستخبارات الروسية: واشنطن تخطط "لانتخابات رئاسية وحزب جديد" في أوكرانيا

الاستخبارات الروسية: واشنطن تخطط "لانتخابات رئاسية وحزب جديد" في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أن واشنطن تدرس إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أوكرانيا عام 2025، في خضم تواصل القتال مع روسيا. 11.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-11T07:28+0000

2024-11-11T07:28+0000

2024-11-11T07:28+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وذكر المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، أن الولايات المتحدة تخطط لطرح مبادرة لإجراء انتخابات في عام 2025 من خلال الهياكل الخاضعة للرقابة في أوكرانيا، وسيتم تنسيق تسمية المرشحين من قبل وزارة الخارجية (الأمريكية).وفقًا للجهاز، تدرس واشنطن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أوكرانيا في عام 2025 في خضم استمرار الأعمال القتالية مع روسيا.وأوضح المكتب الصحفي أن هذه المبادرة، بحسب الولايات المتحدة، يجب أن تحظى "بدعم شعبي واسع".وأضافت أن "تزكية المرشحين ستتم بالاتفاق مع وزارة الخارجية وستقوم المنظمات غير الحكومية الأمريكية باختيار المنظمات العامة المحلية لمراقبة الانتخابات".وكشف البيان، أنه وحسب الخطة الأمريكية، مثل هذه القوة السياسية يجب أن تدخل البرلمان الأوكراني وتصبح عنصرا هاما في نظام التفتيش لأي زعيم أوكراني.وأوضح: "مثل هذا النشاط للأمريكيين يوضح جليا، أن الشعار الذي يكرره الممثلون الرسميون الأمريكيون بانتظام "لا توجد كلمة واحدة عن أوكرانيا بدون أوكرانيا"، ليس أكثر من مجرد "غلاف" جميل، في الواقع، سيستمر مصير هذا البلد وقادته الدمى، يتقرر في المكاتب العليا في واشنطن".الأمن الروسي يجهض عملية استخباراتية أوكرانية لاختطاف مروحية للحرب الإلكترونية

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