https://sarabic.ae/20241111/القوات-الروسية-تحيد-أكثر-من-300-جندي-أوكراني-على-محور-كورسك-1094685999.html
القوات الروسية تحيد أكثر من 300 جندي أوكراني على محور كورسك
القوات الروسية تحيد أكثر من 300 جندي أوكراني على محور كورسك
سبوتنيك عربي
حيدت وحدات من الجيش الروسي، أكثر من 300 عسكري أوكراني، ودمرت ودبابة ومركبة مشاة قتالية، وناقلتي جند مدرعتين، وثماني مركبات قتالية مدرعة، في المنطقة الحدودية... 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T12:25+0000
2024-11-11T12:25+0000
2024-11-11T13:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1c/1085498529_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_ee9250338d842e54d28d5d2a22bf2e03.jpg
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "خلال النهار، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، أكثر من 300 عسكري ودبابة ومركبة قتال مشاة، وناقلتي جند مدرعتين، وثماني مركبات قتالية مدرعة، بالإضافة إلى ثلاثة مدافع، ومدفع هاون وسبع سيارات، كما استسلم خمسة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية".وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، صدت وحدات مجموعة الشمال 6 هجمات مضادة للعدو في اتجاه بلدات دارينو، نيكالايفو دارينو، نوفوايفانوفكا. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 70 عسكرياً بين قتيل وجريح ودبابة وناقلتي جند مدرعتين وأربع مركبات قتالية مدرعة وسيارة. واستسلم خمسة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية".وقال البيان: "استهدفت ضربات طيران الجيش ونيران المدفعية تجمعات من القوى البشرية والمعدات من الألوية 21 و22 و47 و61 الآلية والدبابة 17 والألوية الهجومية الجوية 80 و82 و95 واللواء 36 من مشاة البحرية، فضلاً عن الألوية 103 و112 و118، ألوية الدفاع الإقليمي 129 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء 17 للحرس الوطني لأوكرانيا في مناطق أغرونوم، اليكساندريا، بونداريفكا، غونشاروفكا، غيفو، دارينو، كازاتشيا لوكنيا، كوريلوفكا، ليبيديفكا، ليونيدوفو، لوكنيا، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، مخنوفكا، ميرني، نيكولايفو دارينو، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، نوفويفانوفكا، بليخوفو، سفيردليكوفو، تشيركاسي بوريشنوي"، بالإضافة إلى ذلك، هاجمت قوات الطيران والصواريخ العملياتية التكتيكية احتياطيات ثمانية ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.وفي المجمل، خلال القتال في اتجاه كورسك، فقد القوات الأوكرانية أكثر من 31390 عسكريا، 195 دبابة، 127 عربة قتال مشاة، 109 ناقلات جند مدرعة، 1110 مركبة قتالية مدرعة، 850 سيارة، 265 قطعة مدفعية، 40 راجمة صواريخ، بما في ذلك 11 منظومة "هيمارس"، وستة راجمات "إم إل أر إس" أمريكية الصنع، و11 نظام دفاع جوي صاروخي، وسبع مركبات نقل وتحميل، و62 محطة حرب إلكترونية، و12 رادارًا مضادًا للبطاريات، وأربعة رادارات للدفاع الجوي، و26 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، منها 13 مركبة هندسية، وأخرى من طراز "يو أر - 77" كانسة للألغام، بالإضافة إلى خمس مركبات مدرعة للصيانة والإجلاء، ومركبة للقيادة والتحكم.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.الجيش الروسي يحرر كوليسنيكوفكا في مقاطعة خاركوف ويدمر مركزا للصواريخ التكتيكيةالأمن الروسي يجهض عملية استخباراتية أوكرانية لاختطاف مروحية للحرب الإلكترونية
https://sarabic.ae/20241110/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فولتشينكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094647261.html
https://sarabic.ae/20241111/عمل-القوات-الخاصة-أخمات-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-1094670837.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1c/1085498529_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_5e36c96057ac08178de5b4f9946da9d6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تحيد أكثر من 300 جندي أوكراني على محور كورسك
12:25 GMT 11.11.2024 (تم التحديث: 13:03 GMT 11.11.2024)
حيدت وحدات من الجيش الروسي، أكثر من 300 عسكري أوكراني، ودمرت ودبابة ومركبة مشاة قتالية، وناقلتي جند مدرعتين، وثماني مركبات قتالية مدرعة، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك في يوم واحد.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "خلال النهار، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، أكثر من 300 عسكري ودبابة ومركبة قتال مشاة، وناقلتي جند مدرعتين، وثماني مركبات قتالية مدرعة، بالإضافة إلى ثلاثة مدافع، ومدفع هاون وسبع سيارات، كما استسلم خمسة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية".
كما صدت قوات مجموعة "الشمال" 6 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية، على محور كورسك، وكبدتها خسائر في الأرواح بلغت 70 عسكريا بين قتيل وجريح.
وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، صدت وحدات مجموعة الشمال 6 هجمات مضادة للعدو في اتجاه بلدات دارينو، نيكالايفو دارينو، نوفوايفانوفكا. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 70 عسكرياً بين قتيل وجريح ودبابة وناقلتي جند مدرعتين وأربع مركبات قتالية مدرعة وسيارة. واستسلم خمسة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت الوزارة، أن "الطيران والمدفعية التابعين للجيش الروسي، استهدفت تجمعات للقوى البشرية، والمعدات، لـ 14 لواءً أوكرانياً في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".
وقال البيان: "استهدفت ضربات طيران الجيش ونيران المدفعية تجمعات من القوى البشرية والمعدات من الألوية 21 و22 و47 و61 الآلية والدبابة 17 والألوية الهجومية الجوية 80 و82 و95 واللواء 36 من مشاة البحرية، فضلاً عن الألوية 103 و112 و118، ألوية الدفاع الإقليمي 129 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء 17 للحرس الوطني لأوكرانيا في مناطق أغرونوم، اليكساندريا، بونداريفكا، غونشاروفكا، غيفو، دارينو، كازاتشيا لوكنيا، كوريلوفكا، ليبيديفكا، ليونيدوفو، لوكنيا، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، مخنوفكا، ميرني، نيكولايفو دارينو، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، نوفويفانوفكا، بليخوفو، سفيردليكوفو، تشيركاسي بوريشنوي"، بالإضافة إلى ذلك، هاجمت قوات الطيران والصواريخ العملياتية التكتيكية احتياطيات ثمانية ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.
وفي المجمل، خلال القتال في اتجاه كورسك، فقد القوات الأوكرانية أكثر من 31390 عسكريا، 195 دبابة، 127 عربة قتال مشاة، 109 ناقلات جند مدرعة، 1110 مركبة قتالية مدرعة، 850 سيارة، 265 قطعة مدفعية، 40 راجمة صواريخ، بما في ذلك 11 منظومة "هيمارس"، وستة راجمات "إم إل أر إس" أمريكية الصنع، و11 نظام دفاع جوي صاروخي، وسبع مركبات نقل وتحميل، و62 محطة حرب إلكترونية، و12 رادارًا مضادًا للبطاريات، وأربعة رادارات للدفاع الجوي، و26 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، منها 13 مركبة هندسية، وأخرى من طراز "يو أر - 77" كانسة للألغام، بالإضافة إلى خمس مركبات مدرعة للصيانة والإجلاء، ومركبة للقيادة والتحكم.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.