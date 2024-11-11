https://sarabic.ae/20241111/طبق-بيتزا-مع-الديدان-الزاحفة-يثير-الجدل-في-الهند-فيديو----1094687604.html
طبق بيتزا مع "الديدان الزاحفة" يثير الجدل في الهند... فيديو
طبق بيتزا مع "الديدان الزاحفة" يثير الجدل في الهند... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مفزع لديدان تزحف على طبق بيتزا في ولاية هندية. 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T13:27+0000
2024-11-11T13:27+0000
2024-11-11T13:27+0000
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ديدانا حية تزحف على طبق بيتزا داخل أحد مطاعم ولاية ماديا براديش في الهند.وأثار الفيديو المتداول مخاوف الناس من خلل معايير السلامة الواجب اتباعها في المطاعم.يذكر أن الفيديو حصد أكثر من 861 ألف مشاهدة، وأثار حالة من الفزع والقلق بشأن معايير سلامة الغذاء في المطاعم المحلية في الهند.عرض مبهر للطائرات المسيرة في الهند... فيديوخلال تغطية الحدث... صحفي هندي يختفي في زبد نهر "يامونا"... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم
طبق بيتزا مع "الديدان الزاحفة" يثير الجدل في الهند... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مفزع لديدان تزحف على طبق بيتزا في ولاية هندية.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ديدانا حية تزحف على طبق بيتزا داخل أحد مطاعم ولاية ماديا براديش في الهند.
وأثار الفيديو المتداول مخاوف الناس من خلل معايير السلامة الواجب اتباعها في المطاعم.
يذكر أن الفيديو حصد أكثر من 861 ألف مشاهدة، وأثار حالة من الفزع والقلق بشأن معايير سلامة الغذاء في المطاعم المحلية في الهند.