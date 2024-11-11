طبق بيتزا مع "الديدان الزاحفة" يثير الجدل في الهند... فيديو

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البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:28 GMT
22 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
قطر : الأنباء عن انسحابنا من الوساطة في مفاوضات غزة "غير دقيقة"
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
09:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
10:03 GMT
56 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
مقابلة مع مدير مكتب إذاعة سبوتنيك عربي - بيروت الأستاذ ديمتري تاراسوف
13:07 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
مقابلة مع السكرتير الاعلامي لمكتب سبوتنيك عربي - بيروت الأستاذ أنيس صافية
13:16 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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خبير: نتنياهو أحرق كل مراكب العودة في حرب تختلف عن كل سابقاتها
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الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
18:33 GMT
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https://sarabic.ae/20241111/طبق-بيتزا-مع-الديدان-الزاحفة-يثير-الجدل-في-الهند-فيديو----1094687604.html
طبق بيتزا مع "الديدان الزاحفة" يثير الجدل في الهند... فيديو
طبق بيتزا مع "الديدان الزاحفة" يثير الجدل في الهند... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مفزع لديدان تزحف على طبق بيتزا في ولاية هندية. 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T13:27+0000
2024-11-11T13:27+0000
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ديدانا حية تزحف على طبق بيتزا داخل أحد مطاعم ولاية ماديا براديش في الهند.وأثار الفيديو المتداول مخاوف الناس من خلل معايير السلامة الواجب اتباعها في المطاعم.يذكر أن الفيديو حصد أكثر من 861 ألف مشاهدة، وأثار حالة من الفزع والقلق بشأن معايير سلامة الغذاء في المطاعم المحلية في الهند.عرض مبهر للطائرات المسيرة في الهند... فيديوخلال تغطية الحدث... صحفي هندي يختفي في زبد نهر "يامونا"... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم

طبق بيتزا مع "الديدان الزاحفة" يثير الجدل في الهند... فيديو

13:27 GMT 11.11.2024
© Depositphotos.com / Bneninبيتزا
بيتزا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2024
© Depositphotos.com / Bnenin
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مفزع لديدان تزحف على طبق بيتزا في ولاية هندية.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ديدانا حية تزحف على طبق بيتزا داخل أحد مطاعم ولاية ماديا براديش في الهند.
وأثار الفيديو المتداول مخاوف الناس من خلل معايير السلامة الواجب اتباعها في المطاعم.
يذكر أن الفيديو حصد أكثر من 861 ألف مشاهدة، وأثار حالة من الفزع والقلق بشأن معايير سلامة الغذاء في المطاعم المحلية في الهند.
عرض مبهر للطائرات المسيرة في الهند... فيديو
خلال تغطية الحدث... صحفي هندي يختفي في زبد نهر "يامونا"... فيديو
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