https://sarabic.ae/20241111/لافروف-يترأس-اجتماعا-للمجلس-العام-لحزب-روسيا-الموحدة--1094673317.html
لافروف يترأس اجتماعا للمجلس العام لحزب "روسيا الموحدة"
لافروف يترأس اجتماعا للمجلس العام لحزب "روسيا الموحدة"
سبوتنيك عربي
يعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، اجتماعًا للمجلس العام لحزب "روسيا الموحدة" حول التعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج، في موسكو. 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T09:09+0000
2024-11-11T09:09+0000
2024-11-11T09:32+0000
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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلقي كلمة في اجتماع المجلس العام لحزب روسيا الموحدة حول التعاون الدولي في موسكو
سبوتنيك عربي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلقي كلمة في اجتماع المجلس العام لحزب روسيا الموحدة حول التعاون الدولي في موسكو
2024-11-11T09:09+0000
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روسيا
لافروف يترأس اجتماعا للمجلس العام لحزب "روسيا الموحدة"
09:09 GMT 11.11.2024 (تم التحديث: 09:32 GMT 11.11.2024)
يعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، اجتماعًا للمجلس العام لحزب "روسيا الموحدة" حول التعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج، في موسكو.