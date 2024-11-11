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وكيل وزير الخارجية السوداني: "بريكس" مهم جدا في النهوض بالدول الأفريقية
وكيل وزير الخارجية السوداني: "بريكس" مهم جدا في النهوض بالدول الأفريقية
سبوتنيك عربي
أكد وكيل وزير الخارجية السوداني، السيد حسين الأمين الفاضل الحاج، أن "بريكس" مهم جدا في النهوض بالدول الأفريقية. 11.11.2024, سبوتنيك عربي
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وأضاف وكيل الوزارة، أن "العديد من الدول الأفريقية هي الآن تعمل بجدية مع روسيا في تعزيز "بريكس".ووفقا له، فإن "بريكس" هي منصة، وتكتل مهم جدا لخلق توازن اقتصادي واستراتيجي في العالم، لإنهاء الأحادية القطبية في العالم، وسيطرة دول معينة، أو كتلة معينة، والكتلة الغربية تحديدا نسميها باسمها".وأشار الحاج إلى أن "بكل تأكيد الدول الغربية كانت ولا تزال تعمل مع أفريقيا باتجاه واحد، أن تأخذ ولا تعطي، تظل الدول الأفريقية الغنية بمواردها البشرية، مواردها الطبيعية في باطن الأرض، وعلى ظاهر الأرض، تظل فقيرة، وتُنهب حتى إن لم تُنهب تُستغل مواردها لصالح الدول الغربية دون مراعاة للتوازن في التنمية، وفي تطور الدول الأفريقية، ونماذج كثيرة لا نريد أن نحددها، هناك دول غنية جداً، ومن أغنى الدول، لها موارد هي الأكبر في نسبتها في العالم ولا تزال تحت خط الفقر".مدير بنك سوداني سابق يدعو إلى تغيير العملة المحليةالسودان وسوريا يتفقان على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسيالسودان يرفض تنصل تشاد من دعم "قوات الدعم السريع"
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, تقارير سبوتنيك
وكيل وزير الخارجية السوداني: "بريكس" مهم جدا في النهوض بالدول الأفريقية
12:45 GMT 11.11.2024 (تم التحديث: 12:48 GMT 11.11.2024)
حصري
أكد وكيل وزير الخارجية السوداني، السيد حسين الأمين الفاضل الحاج، أن "بريكس" مهم جدا في النهوض بالدول الأفريقية.
وأضاف وكيل الوزارة، أن "العديد من الدول الأفريقية هي الآن تعمل بجدية مع روسيا في تعزيز "بريكس".
ووفقا له، فإن "بريكس" هي منصة، وتكتل مهم جدا لخلق توازن اقتصادي واستراتيجي في العالم، لإنهاء الأحادية القطبية في العالم، وسيطرة دول معينة، أو كتلة معينة، والكتلة الغربية تحديدا نسميها باسمها".
وأشار الحاج إلى أن "بكل تأكيد الدول الغربية كانت ولا تزال تعمل مع أفريقيا باتجاه واحد، أن تأخذ ولا تعطي، تظل الدول الأفريقية الغنية بمواردها البشرية، مواردها الطبيعية في باطن الأرض، وعلى ظاهر الأرض، تظل فقيرة، وتُنهب حتى إن لم تُنهب تُستغل مواردها لصالح الدول الغربية دون مراعاة للتوازن في التنمية، وفي تطور الدول الأفريقية، ونماذج كثيرة لا نريد أن نحددها، هناك دول غنية جداً، ومن أغنى الدول، لها موارد هي الأكبر في نسبتها في العالم ولا تزال تحت خط الفقر".