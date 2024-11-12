عمرو دياب أمام المحكمة بعد فيديو صفعه لأحد المعجبين
© AP Photo / Amr Nabilعمرو دياب
عمرو دياب
© AP Photo / Amr Nabil
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قررت جهات التحقيق بالقاهرة، اليوم الخميس، إحالة الفنان المصري، عمرو دياب، إلى محكمة الجنح، بعد اتهامه بالاعتداء على أحد معجبيه وصفعه على وجهه، خلال محاولة الأخير التقاط صورة معه في حفل زفاف.
وأمرت النيابة بعرض الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، على لجنة فنية من خبراء الأصوات للتأكد من صحته وفحصه، كما أنها طلبت سرعة تحريات المباحث الجنائية للتأكد مما إذا كان المعجب قد جذب عمرو دياب من ملابسه، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.
تخيلوا هذا المغني المسمى عمرو دياب بسبب ثراءه الفاحش وقربه من السلطة وعلاقاته بالمسؤولين وأصحاب القرار صار يهين الناس علانًا بدون حياء أو خجل أو خوف من المجتمع، بل وصل به الحال إلى صفع معجب على وجهه بدون مبرر أو سبب!— نوح (@nouhthinker) June 8, 2024
العتب على الجمهور الذي أعطى لهذه العينات السافلة قدر وقيمة،… pic.twitter.com/fMratZjh4N
وكان المعجب ويدعو، سعد أسامة، قد حرر محضرا ضد عمرو دياب، اتهمه فيه بالإهانة والضرب أثناء محاولته التقاط صورة تذكارية معه، وقدم فيديو يوثق الواقعة.
مقطع عن قرب يوضح سبب صفعة عمرو دياب للمعجب .. لو أنت كنت مكان المعجب ماذا ستكون رد فعلك ؟pic.twitter.com/BcEPQLIRZg— Screen Mix (@ScreenMix) June 8, 2024
من جهته، قدم دفاع عمرو دياب بلاغا ضد سعد أسامة، متهما إياه بالاعتداء عليه وجذبه من ملابسه بشكل غير لائق خلال الحفل.
وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، حضر سعد أسامة إلى جهات التحقيق، للإدلاء بأقواله في التحقيقات بقضية صفعه على يد الفنان عمرو دياب في حفل الزفاف، وطالب محاميه، حسين المطعني، بتعويض مادي بقيمة مليار جنيه.
وبعد مرور أشهر من واقعة صفعه للمعجب، أعلن عمرو دباب اعتزاله الغناء بالأفراح، وذلك خلال إحيائه حفل زفاف ابنة رجل الأعمال السوري، باسل سماقية، الذي أقيم الشهر الماضي.