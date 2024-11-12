عمرو دياب أمام المحكمة بعد فيديو صفعه لأحد المعجبين

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الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
09:30 GMT
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لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
10:03 GMT
56 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
مقابلة مع مدير مكتب إذاعة سبوتنيك عربي - بيروت الأستاذ ديمتري تاراسوف
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مدار الليل والنهار
مقابلة مع السكرتير الاعلامي لمكتب سبوتنيك عربي - بيروت الأستاذ أنيس صافية
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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بلا قيود
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الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:18 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
شبح الإصابات يخيّم على ريال مدريد وخسائر مانشستر سيتي تتوالى
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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خبير: النازية تعيد صيغتها من جديد ولا بد من قرار أممي يضع حدا لها على المستويين الرسمي والشعبي
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مساحة حرة
القمة العربية الإسلامية تطالب بوقف الحرب وإقامة دولة فلسطينية
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https://sarabic.ae/20241112/عمرو-دياب-أمام-المحكمة-بعد-فيديو-صفعه-لأحد-المعجبين-1094736348.html
عمرو دياب أمام المحكمة بعد فيديو صفعه لأحد المعجبين
عمرو دياب أمام المحكمة بعد فيديو صفعه لأحد المعجبين
سبوتنيك عربي
قررت جهات التحقيق بالقاهرة، اليوم الخميس، إحالة الفنان المصري، عمرو دياب، إلى محكمة الجنح، بعد اتهامه بالاعتداء على أحد معجبيه وصفعه على وجهه، خلال محاولة... 12.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-12T18:17+0000
2024-11-12T18:17+0000
مجتمع
عمرو دياب
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وأمرت النيابة بعرض الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، على لجنة فنية من خبراء الأصوات للتأكد من صحته وفحصه، كما أنها طلبت سرعة تحريات المباحث الجنائية للتأكد مما إذا كان المعجب قد جذب عمرو دياب من ملابسه، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.وكان المعجب ويدعو، سعد أسامة، قد حرر محضرا ضد عمرو دياب، اتهمه فيه بالإهانة والضرب أثناء محاولته التقاط صورة تذكارية معه، وقدم فيديو يوثق الواقعة.من جهته، قدم دفاع عمرو دياب بلاغا ضد سعد أسامة، متهما إياه بالاعتداء عليه وجذبه من ملابسه بشكل غير لائق خلال الحفل.وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، حضر سعد أسامة إلى جهات التحقيق، للإدلاء بأقواله في التحقيقات بقضية صفعه على يد الفنان عمرو دياب في حفل الزفاف، وطالب محاميه، حسين المطعني، بتعويض مادي بقيمة مليار جنيه.وبعد مرور أشهر من واقعة صفعه للمعجب، أعلن عمرو دباب اعتزاله الغناء بالأفراح، وذلك خلال إحيائه حفل زفاف ابنة رجل الأعمال السوري، باسل سماقية، الذي أقيم الشهر الماضي.
https://sarabic.ae/20241112/إلغاء-البراءة-السجن-6-أشهر-للاعب-الأهلي-المصري-إمام-عاشور-1094731863.html
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عمرو دياب, أخبار الفنانين في مصر, مصر, أخبار مصر الآن, منوعات
عمرو دياب, أخبار الفنانين في مصر, مصر, أخبار مصر الآن, منوعات

عمرو دياب أمام المحكمة بعد فيديو صفعه لأحد المعجبين

18:17 GMT 12.11.2024
© AP Photo / Amr Nabilعمرو دياب
عمرو دياب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
عمرو دياب
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
قررت جهات التحقيق بالقاهرة، اليوم الخميس، إحالة الفنان المصري، عمرو دياب، إلى محكمة الجنح، بعد اتهامه بالاعتداء على أحد معجبيه وصفعه على وجهه، خلال محاولة الأخير التقاط صورة معه في حفل زفاف.
وأمرت النيابة بعرض الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، على لجنة فنية من خبراء الأصوات للتأكد من صحته وفحصه، كما أنها طلبت سرعة تحريات المباحث الجنائية للتأكد مما إذا كان المعجب قد جذب عمرو دياب من ملابسه، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.
وكان المعجب ويدعو، سعد أسامة، قد حرر محضرا ضد عمرو دياب، اتهمه فيه بالإهانة والضرب أثناء محاولته التقاط صورة تذكارية معه، وقدم فيديو يوثق الواقعة.
من جهته، قدم دفاع عمرو دياب بلاغا ضد سعد أسامة، متهما إياه بالاعتداء عليه وجذبه من ملابسه بشكل غير لائق خلال الحفل.
لاعب النادي الأهلي المصري، إمام عاشور - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
مجتمع
إلغاء البراءة... السجن 6 أشهر للاعب الأهلي المصري إمام عاشور
14:59 GMT
وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، حضر سعد أسامة إلى جهات التحقيق، للإدلاء بأقواله في التحقيقات بقضية صفعه على يد الفنان عمرو دياب في حفل الزفاف، وطالب محاميه، حسين المطعني، بتعويض مادي بقيمة مليار جنيه.
وبعد مرور أشهر من واقعة صفعه للمعجب، أعلن عمرو دباب اعتزاله الغناء بالأفراح، وذلك خلال إحيائه حفل زفاف ابنة رجل الأعمال السوري، باسل سماقية، الذي أقيم الشهر الماضي.
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