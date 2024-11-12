https://sarabic.ae/20241112/عين-مصابة-وأصابع-مقطوعة-أول-ظهور-رسمي-للسفير-الإيراني-في-لبنان-منذ-تفجيرات-البيجر-صور-1094725051.html

عين مصابة وأصابع مقطوعة... أول ظهور رسمي للسفير الإيراني في لبنان منذ تفجيرات "البيجر".. صور

عين مصابة وأصابع مقطوعة... أول ظهور رسمي للسفير الإيراني في لبنان منذ تفجيرات "البيجر".. صور

سبوتنيك عربي

نشرت وسائل إعلام إيرانية أول صورة للسفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني، منذ إصابته في عمليات تفجير أجهزة النداء الآلي "البيجر" في سبتمبر/ أيلول الماضي. 12.11.2024, سبوتنيك عربي

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وظهر أماني، في لقاء مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث أجريا مباحثات حول عودته إلى لبنان، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء.ولفتت الوكالة إلى أن السفير الإيراني في بيروت، تم نقله إلى طهران عقب إصابته في تفجيرات "البيجر" للعلاج، مشيرة إلى أنه سيعود إلى مقر البعثة الإيرانية في بيروت بعد تعافيه. ويمثل هذا أول ظهور رسمي لمجتبي أماني، حيث ترصد صورة بتر بعض أصابع يده اليسرى، وترصد صورة أخرى إصابة في عينه اليمنى.وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نشرت نبأ إصابة أماني، إثر الهجوم الذي شهده لبنان، الذي استهدف أجهزة "البيجر".وانفجرت أجهزة "البيجر" في مناطق مختلفة من لبنان، مسببة إصابات لنحو 4 آلاف شخص، ومقتل العشرات، بينما اتهمت بيروت إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطورت إلى عمليات برية وهجمات جوية واسعة تنفذها إسرائيل على مناطق مختلفة من لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.

https://sarabic.ae/20240917/إصابة-السفير-الإيراني-في-بيروت-جراء-انفجار-أجهزة-الاتصال-في-لبنان---عاجل-1092832395.html

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