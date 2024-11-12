https://sarabic.ae/20241112/كاف-يكشف-قائمة-المرشحين-لجائزة-أفضل-الأندية-والمنتخبات-الأفريقية-1094703765.html
"كاف" يكشف قائمة المرشحين لجائزة أفضل الأندية والمنتخبات الأفريقية
"كاف" يكشف قائمة المرشحين لجائزة أفضل الأندية والمنتخبات الأفريقية
سبوتنيك عربي
يستعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لإقامة حفل خاص لتوزيع جوائز أفضل الأندية والمنتخبات الأفريقية في الـ16 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 12.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-12T06:58+0000
2024-11-12T06:58+0000
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وأعلن الاتحاد، أمس الاثنين، قائمة الأندية والمنتخبات المرشحة للحصول على جوائز الأفضل في القارة الأفريقية لعام 2024، حسبما ذكر الموقع الرسمي للاتحاد.ولفت الموقع إلى أنه من المقرر أن يقام الحفل في مراكش بالمغرب.وبحسب الموقع، فإن قائمة الأندية المرشحة للجائزة تضم فريقي الأهلي والزمالك المصريين، والترجي الرياضي التونسي ونهضة بركان المغربي.وإضافة إلى الفرق الأربعة، شملت القائمة أندية أخرى تشمل بيترو أتلتيكو الأنغولي و"إف سي دريمز" الغاني، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، و"تي بي مازامبي" الكونغولي، إضافة إلى سيمبا ويانغ أفريكانز، من تنزانيا.أما قائمة المنتخبات المرشحة لجائزة أفضل منتخب كرة قدم للرجال في أفريقيا، فشملت 10 منتخبات شملت أنغولا وجنوب أفريقيا وساحل العاج والمغرب وبوركينا فاسو وموزمبيق ونيجيريا والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
https://sarabic.ae/20241026/رسميا-كاف-يقرر-معاقبة-ليبيا-بالهزيمة-بثلاثية-أمام-نيجيريا-1094191800.html
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رياضة, أخبار العالم الآن, الأخبار, نادي الأهلي, أخبار الزمالك اليوم, جنوب أفريقيا
رياضة, أخبار العالم الآن, الأخبار, نادي الأهلي, أخبار الزمالك اليوم, جنوب أفريقيا
"كاف" يكشف قائمة المرشحين لجائزة أفضل الأندية والمنتخبات الأفريقية
يستعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لإقامة حفل خاص لتوزيع جوائز أفضل الأندية والمنتخبات الأفريقية في الـ16 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأعلن الاتحاد، أمس الاثنين، قائمة الأندية والمنتخبات المرشحة للحصول على جوائز الأفضل في القارة الأفريقية لعام 2024، حسبما ذكر
الموقع الرسمي للاتحاد.
ولفت الموقع إلى أنه من المقرر أن يقام الحفل في مراكش بالمغرب.
وبحسب الموقع، فإن قائمة الأندية
المرشحة للجائزة تضم فريقي الأهلي والزمالك المصريين، والترجي الرياضي التونسي ونهضة بركان المغربي.
وإضافة إلى الفرق الأربعة، شملت القائمة أندية أخرى تشمل بيترو أتلتيكو الأنغولي و"إف سي دريمز" الغاني، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، و"تي بي مازامبي" الكونغولي، إضافة إلى سيمبا ويانغ أفريكانز، من تنزانيا.
أما قائمة المنتخبات المرشحة لجائزة أفضل منتخب كرة قدم للرجال في أفريقيا، فشملت 10 منتخبات شملت أنغولا وجنوب أفريقيا وساحل العاج والمغرب وبوركينا فاسو وموزمبيق ونيجيريا
والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.