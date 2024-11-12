https://sarabic.ae/20241112/نشرت-الإسلام-صور-سرية-من-أقمار-صناعية-تجسسية-تكشف-مكان-معركة-تاريخية-شهيرة-في-دولة-عربية-1094714894.html

"نشرت الإسلام"... صور سرية من أقمار صناعية تجسسية تكشف مكان معركة تاريخية شهيرة في دولة عربية

"نشرت الإسلام"... صور سرية من أقمار صناعية تجسسية تكشف مكان معركة تاريخية شهيرة في دولة عربية

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام غربية عن رفع السرية عن صور التقطتها الأقمار الصناعية التجسسية، لكن هذه الصور كشفت عن موقعة تاريخية شهيرة جدا في العالم الإسلامي، والذي بقي... 12.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-12T11:00+0000

2024-11-12T11:00+0000

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وقادت صور أقمار صناعية أمريكية تعود إلى سبعينيات القرن العشرين، التي تم رفع السرية عنها من قبل فريق بريطاني - عراقي، إلى ما يعتقدون أنه موقع معركة حدثت في القرن السابع الميلادي والتي كان لها دورا حاسما في انتشار الإسلام في جميع أنحاء المنطقة.خريطة حج بين السعودية والعراق تكشف تفاصيل مهمة وعثر الفريق العلمي المشترك من علماء الآثار من جامعة دورهام البريطانية وجامعة القادسية على الموقع أثناء إجراء مسح عن بعد لرسم خريطة لطريق حج من الكوفة في العراق إلى مكة في المملكة العربية السعودية تم بناؤه منذ أكثر من 1000 عام. نُشرت النتائج يوم الثلاثاء في مجلة "Antiquity" العلمية.وقال ويليام ديدمان، المتخصص في الاستشعار عن بعد الأثري في جامعة دورهام، إن صور الأقمار الصناعية في حقبة الحرب الباردة هي أدوات شائعة الاستخدام من قبل علماء الآثار العاملين في الشرق الأوسط، لأن الصور القديمة غالبًا ما تُظهر ميزات تم تدميرها أو تغييرها ولن تظهر في صور الأقمار الصناعية الحالية.المسح على الأرض أكد النتائج وأكد المسح على الأرض النتائج وأقنع الفريق بأنهم حددوا الموقع بشكل صحيح.وقال الجوثري إن العراقيين من جيله، الذين كبروا خلال حكم صدام حسين، كانوا جميعًا على دراية بالمعركة بتفاصيلها الدقيقة، حتى أسماء الجنرالات من كلا الجانبين.ويأتي هذا الاكتشاف كجزء من مشروع أوسع تم إطلاقه في عام 2015 يهدف إلى توثيق المواقع الأثرية المهددة بالانقراض في المنطقة.وعانى العراق، بحسب وكالة "أسوشيتد برس"، من نهب آثاره في الحقبة الماضية، حيث سرق من البلاد عشرات الآلاف من القطع الأثرية، في السنوات الأخيرة، عادت أعمال الحفر وتمت إعادة آلاف القطع الأثرية المسروقة.

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