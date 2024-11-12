"نشرت الإسلام"... صور سرية من أقمار صناعية تجسسية تكشف مكان معركة تاريخية شهيرة في دولة عربية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
09:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
10:03 GMT
56 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
مقابلة مع مدير مكتب إذاعة سبوتنيك عربي - بيروت الأستاذ ديمتري تاراسوف
13:07 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
مقابلة مع السكرتير الاعلامي لمكتب سبوتنيك عربي - بيروت الأستاذ أنيس صافية
13:16 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
13:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتنياهو أحرق كل مراكب العودة في حرب تختلف عن كل سابقاتها
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:18 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
شبح الإصابات يخيّم على ريال مدريد وخسائر مانشستر سيتي تتوالى
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241112/نشرت-الإسلام-صور-سرية-من-أقمار-صناعية-تجسسية-تكشف-مكان-معركة-تاريخية-شهيرة-في-دولة-عربية-1094714894.html
"نشرت الإسلام"... صور سرية من أقمار صناعية تجسسية تكشف مكان معركة تاريخية شهيرة في دولة عربية
"نشرت الإسلام"... صور سرية من أقمار صناعية تجسسية تكشف مكان معركة تاريخية شهيرة في دولة عربية
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية عن رفع السرية عن صور التقطتها الأقمار الصناعية التجسسية، لكن هذه الصور كشفت عن موقعة تاريخية شهيرة جدا في العالم الإسلامي، والذي بقي... 12.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-12T11:00+0000
2024-11-12T11:04+0000
مجتمع
علوم
العراق
أخبار العراق اليوم
القادسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0c/1094720295_0:98:1000:661_1920x0_80_0_0_820dde029c0d8db15248c62d8fe2cfa4.jpg
وقادت صور أقمار صناعية أمريكية تعود إلى سبعينيات القرن العشرين، التي تم رفع السرية عنها من قبل فريق بريطاني - عراقي، إلى ما يعتقدون أنه موقع معركة حدثت في القرن السابع الميلادي والتي كان لها دورا حاسما في انتشار الإسلام في جميع أنحاء المنطقة.خريطة حج بين السعودية والعراق تكشف تفاصيل مهمة وعثر الفريق العلمي المشترك من علماء الآثار من جامعة دورهام البريطانية وجامعة القادسية على الموقع أثناء إجراء مسح عن بعد لرسم خريطة لطريق حج من الكوفة في العراق إلى مكة في المملكة العربية السعودية تم بناؤه منذ أكثر من 1000 عام. نُشرت النتائج يوم الثلاثاء في مجلة "Antiquity" العلمية.وقال ويليام ديدمان، المتخصص في الاستشعار عن بعد الأثري في جامعة دورهام، إن صور الأقمار الصناعية في حقبة الحرب الباردة هي أدوات شائعة الاستخدام من قبل علماء الآثار العاملين في الشرق الأوسط، لأن الصور القديمة غالبًا ما تُظهر ميزات تم تدميرها أو تغييرها ولن تظهر في صور الأقمار الصناعية الحالية.المسح على الأرض أكد النتائج وأكد المسح على الأرض النتائج وأقنع الفريق بأنهم حددوا الموقع بشكل صحيح.وقال الجوثري إن العراقيين من جيله، الذين كبروا خلال حكم صدام حسين، كانوا جميعًا على دراية بالمعركة بتفاصيلها الدقيقة، حتى أسماء الجنرالات من كلا الجانبين.ويأتي هذا الاكتشاف كجزء من مشروع أوسع تم إطلاقه في عام 2015 يهدف إلى توثيق المواقع الأثرية المهددة بالانقراض في المنطقة.وعانى العراق، بحسب وكالة "أسوشيتد برس"، من نهب آثاره في الحقبة الماضية، حيث سرق من البلاد عشرات الآلاف من القطع الأثرية، في السنوات الأخيرة، عادت أعمال الحفر وتمت إعادة آلاف القطع الأثرية المسروقة.
https://sarabic.ae/20241109/تغير-صادم-في-شكلهاصورة-جديدة-لرائدة-الفضاء-العالقة-منذ-155-يوما-1094633697.html
https://sarabic.ae/20241109/علماء-يكتشفون-مجوهرات-مصقولة-بمعادن-من-خارج-الأرض-1094631329.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0c/1094720295_0:5:1000:755_1920x0_80_0_0_c852555b913d0686818276ef6db1e0a2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, العراق, أخبار العراق اليوم, القادسية
علوم, العراق, أخبار العراق اليوم, القادسية

"نشرت الإسلام"... صور سرية من أقمار صناعية تجسسية تكشف مكان معركة تاريخية شهيرة في دولة عربية

11:00 GMT 12.11.2024 (تم التحديث: 11:04 GMT 12.11.2024)
© Photo / x/Paracelsus1092صورة نشرها العلماء تحدد موقع معركة القادسية
صورة نشرها العلماء تحدد موقع معركة القادسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
© Photo / x/Paracelsus1092
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام غربية عن رفع السرية عن صور التقطتها الأقمار الصناعية التجسسية، لكن هذه الصور كشفت عن موقعة تاريخية شهيرة جدا في العالم الإسلامي، والذي بقي مكانها غامضا لعقود من الزمن.
وقادت صور أقمار صناعية أمريكية تعود إلى سبعينيات القرن العشرين، التي تم رفع السرية عنها من قبل فريق بريطاني - عراقي، إلى ما يعتقدون أنه موقع معركة حدثت في القرن السابع الميلادي والتي كان لها دورا حاسما في انتشار الإسلام في جميع أنحاء المنطقة.

دارت معركة القادسية في بلاد ما بين النهرين، أي العراق حاليا، وتحديدا في عام 630 ميلادي بين العرب المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص، وبين الإمبراطورية الفارسية بقيادة رستم فرخزاد، التي انتهت بانتصار المسلمين ومقتل رستم، ليستمر الجيش الإسلامي في تقدمه.

رائدة الفضاء العالقة وكالة ناسا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
مجتمع
تغير صادم في شكلها...صورة جديدة لرائدة الفضاء العالقة منذ 155 يوما
9 نوفمبر, 16:38 GMT

خريطة حج بين السعودية والعراق تكشف تفاصيل مهمة

وعثر الفريق العلمي المشترك من علماء الآثار من جامعة دورهام البريطانية وجامعة القادسية على الموقع أثناء إجراء مسح عن بعد لرسم خريطة لطريق حج من الكوفة في العراق إلى مكة في المملكة العربية السعودية تم بناؤه منذ أكثر من 1000 عام. نُشرت النتائج يوم الثلاثاء في مجلة "Antiquity" العلمية.

وأثناء رسم خريطة الطريق، لاحظ الفريق أن موقعًا يبعد نحو 30 كيلومترًا (20 ميلًا) جنوب الكوفة في محافظة النجف جنوب العراق، وهي منطقة صحراوية بها قطع متناثرة من الأراضي الزراعية، يحتوي على ميزات تتطابق بشكل وثيق مع وصف موقع معركة القادسية الموثق في النصوص التاريخية.

وقال ويليام ديدمان، المتخصص في الاستشعار عن بعد الأثري في جامعة دورهام، إن صور الأقمار الصناعية في حقبة الحرب الباردة هي أدوات شائعة الاستخدام من قبل علماء الآثار العاملين في الشرق الأوسط، لأن الصور القديمة غالبًا ما تُظهر ميزات تم تدميرها أو تغييرها ولن تظهر في صور الأقمار الصناعية الحالية.
صورة لصخرة ملساء داكنة اللون، التقطتها كاميرا تصوير ماست كاميرا (Mast Camera) المثبتة على المركبة المتجولة على المريخ كيوريوسيتي روفر‏، والتي أثبتت تحليلها الحاسوبي أن الصخرة جزء من نيزك مكوانته الحديد والنيكل. 30 أكتوبر/ تشرين أول  2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
مجتمع
علماء يكتشفون مجوهرات مصقولة بمعادن من خارج الأرض
9 نوفمبر, 14:25 GMT

وأضاف الباحث البريطاني: "لقد تطور الشرق الأوسط كثيرًا في السنوات الخمسين الماضية، سواء التوسع الزراعي أو التوسع الحضري، إن بعض السمات المميزة في موقع القادسية، مثل الخندق المميز، كانت أكثر نقاءً ووضوحًا في صور السبعينيات".

المسح على الأرض أكد النتائج

وأكد المسح على الأرض النتائج وأقنع الفريق بأنهم حددوا الموقع بشكل صحيح.

وقال جعفر الجوثري، أستاذ الآثار في جامعة القادسية والذي كان جزءًا من الفريق الذي أجرى الاكتشاف، إن السمات الرئيسية كانت خندقًا عميقًا وحصنين ونهرًا قديمًا قيل إنه تم عبوره ذات يوم بواسطة قوات فارسية على ظهور الأفيال، كما عثر فريق المسح على شظايا فخارية تتفق مع الفترة الزمنية التي وقعت فيها المعركة.

وقال الجوثري إن العراقيين من جيله، الذين كبروا خلال حكم صدام حسين، كانوا جميعًا على دراية بالمعركة بتفاصيلها الدقيقة، حتى أسماء الجنرالات من كلا الجانبين.

وقال الجوثري، ومثل معظم الأطفال الذين نشأوا في تلك الحقبة، أنه شاهد فيلمًا شهيرًا عن المعركة عدة مرات حيث كان يُعرض بانتظام على شاشات التلفزيون، مشيرا إلى أن الفريق يخطط لبدء أعمال التنقيب في الموقع في العام المقبل.

ويأتي هذا الاكتشاف كجزء من مشروع أوسع تم إطلاقه في عام 2015 يهدف إلى توثيق المواقع الأثرية المهددة بالانقراض في المنطقة.
وعانى العراق، بحسب وكالة "أسوشيتد برس"، من نهب آثاره في الحقبة الماضية، حيث سرق من البلاد عشرات الآلاف من القطع الأثرية، في السنوات الأخيرة، عادت أعمال الحفر وتمت إعادة آلاف القطع الأثرية المسروقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:35 GMTПоследствия израильского авиаудара в Тире, Ливан - سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала