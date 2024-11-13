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المبعوث الروسي: إسرائيل استهدفت منطقة قريبة من القاعدة الجوية الروسية في سوريا الشهر الماضي
المبعوث الروسي: إسرائيل استهدفت منطقة قريبة من القاعدة الجوية الروسية في سوريا الشهر الماضي
سبوتنيك عربي
صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل، في أكتوبر/تشرين الأول، نفذت غارة بالقرب من القاعدة الجوية الروسية... 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T06:21+0000
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وقال لافرينتييف لوكالة "سبوتنيك": "نفذت إسرائيل بالفعل غارة جوية واحدة في المنطقة المجاورة مباشرة لقاعدة حميميم، أي أنها لم تضرب القاعدة الجوية بشكل مباشر، لأن ذلك سيكون له، بطبيعة الحال، عواقب سلبية للغاية، بما في ذلك بالنسبة لإسرائيل".وأضاف: "تفيد التقارير أن الضربة وقعت على مستودع أو مبنى ما".وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا أوليغ إغناسيوك. أن الجيش الروسي يعتزم نشر نقطة إضافية للشرطة العسكرية في مرتفعات الجولان، كجزء من مهمة مراقبة المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل.وتطالب سوريا باستمرار مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية، ورغم ذلك لم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أي إدانة تذكر بهذا الصدد، وذلك بسبب الدول الغربية في المجلس وعلى رأسها الولايات المتحدة التي عطلت دوماً أي مشروع إدانة لإسرائيل، ما يقدم لتل أبيب الغطاء الكامل والإفلات من العقاب على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، ويشكل لها حافزا نحو مواصلة نهج التعدي على سوريا.وأدانت موسكو بشدة تصرفات تل أبيب ودعت إلى احترام السيادة الإقليمية لسوريا. وأعرب الكرملين عن قلقه العميق إزاء توسع جغرافية الأعمال العدائية، مشيرا إلى أن كل هذا يؤدي إلى تصعيد التوتر، وهو أمر مدمر للغاية للمنطقة بأكملها.روسيا تأمل أن تعدل إدارة ترامب السياسة الأمريكية في الشرق الأوسطروسيا تؤيد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة أعده أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين
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روسيا, إسرائيل, لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي
روسيا, إسرائيل, لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي

المبعوث الروسي: إسرائيل استهدفت منطقة قريبة من القاعدة الجوية الروسية في سوريا الشهر الماضي

06:21 GMT 13.11.2024 (تم التحديث: 06:29 GMT 13.11.2024)
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov / الانتقال إلى بنك الصور"سو-24" في مطار حميميم في اللاذقية، سوريا
سو-24 في مطار حميميم في اللاذقية، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov
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تابعنا عبر
صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل، في أكتوبر/تشرين الأول، نفذت غارة بالقرب من القاعدة الجوية الروسية في سوريا "حميميم"، مشيرا إلى أن الجيش الروسي قدما احتجاجا إلى إسرائيل.
وقال لافرينتييف لوكالة "سبوتنيك": "نفذت إسرائيل بالفعل غارة جوية واحدة في المنطقة المجاورة مباشرة لقاعدة حميميم، أي أنها لم تضرب القاعدة الجوية بشكل مباشر، لأن ذلك سيكون له، بطبيعة الحال، عواقب سلبية للغاية، بما في ذلك بالنسبة لإسرائيل".
وأضاف: "تفيد التقارير أن الضربة وقعت على مستودع أو مبنى ما".

وأكد أن وزارة الدفاع قدمت احتجاجا إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن مثل هذه الأعمال غير مقبولة، محذرا من مغبة تكرار مثل هذه الأعمال.

وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا أوليغ إغناسيوك. أن الجيش الروسي يعتزم نشر نقطة إضافية للشرطة العسكرية في مرتفعات الجولان، كجزء من مهمة مراقبة المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل.

وفي تموز/يوليو الماضي، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تدعو القيادةالإسرائيلية إلى التخلي عن العمليات العسكرية العدوانية ضد سوريا.

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مصدر ميداني لـ"سبوتنيك": استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا
10 نوفمبر, 20:41 GMT

وتتعرض الجمهورية العربية السورية بشكل متواصل لاعتداءات إسرائيلية على أراضيها مختلقة لذلك ذرائع مختلفة، ومستفيدة من الضعف الذي سببته سنوات طويلة من الحرب الداخلية والحصار الاقتصادي الذي فرضته العقوبات الغربية القاسية.

وتطالب سوريا باستمرار مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية، ورغم ذلك لم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أي إدانة تذكر بهذا الصدد، وذلك بسبب الدول الغربية في المجلس وعلى رأسها الولايات المتحدة التي عطلت دوماً أي مشروع إدانة لإسرائيل، ما يقدم لتل أبيب الغطاء الكامل والإفلات من العقاب على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، ويشكل لها حافزا نحو مواصلة نهج التعدي على سوريا.
وأدانت موسكو بشدة تصرفات تل أبيب ودعت إلى احترام السيادة الإقليمية لسوريا. وأعرب الكرملين عن قلقه العميق إزاء توسع جغرافية الأعمال العدائية، مشيرا إلى أن كل هذا يؤدي إلى تصعيد التوتر، وهو أمر مدمر للغاية للمنطقة بأكملها.
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