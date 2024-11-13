https://sarabic.ae/20241113/روسيا-إسرائيل-استهدفت-منطقة-قريبة-من-القاعدة-الجوية-الروسية-في-سوريا-الشهر-الماضي-1094746714.html

المبعوث الروسي: إسرائيل استهدفت منطقة قريبة من القاعدة الجوية الروسية في سوريا الشهر الماضي

المبعوث الروسي: إسرائيل استهدفت منطقة قريبة من القاعدة الجوية الروسية في سوريا الشهر الماضي

سبوتنيك عربي

صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل، في أكتوبر/تشرين الأول، نفذت غارة بالقرب من القاعدة الجوية الروسية... 13.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-13T06:21+0000

2024-11-13T06:21+0000

2024-11-13T06:29+0000

روسيا

إسرائيل

لبنان

أخبار سوريا اليوم

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102488/89/1024888989_0:129:3185:1921_1920x0_80_0_0_e3a3d45ee578e73143b08f5adf9c558b.jpg

وقال لافرينتييف لوكالة "سبوتنيك": "نفذت إسرائيل بالفعل غارة جوية واحدة في المنطقة المجاورة مباشرة لقاعدة حميميم، أي أنها لم تضرب القاعدة الجوية بشكل مباشر، لأن ذلك سيكون له، بطبيعة الحال، عواقب سلبية للغاية، بما في ذلك بالنسبة لإسرائيل".وأضاف: "تفيد التقارير أن الضربة وقعت على مستودع أو مبنى ما".وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا أوليغ إغناسيوك. أن الجيش الروسي يعتزم نشر نقطة إضافية للشرطة العسكرية في مرتفعات الجولان، كجزء من مهمة مراقبة المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل.وتطالب سوريا باستمرار مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية، ورغم ذلك لم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أي إدانة تذكر بهذا الصدد، وذلك بسبب الدول الغربية في المجلس وعلى رأسها الولايات المتحدة التي عطلت دوماً أي مشروع إدانة لإسرائيل، ما يقدم لتل أبيب الغطاء الكامل والإفلات من العقاب على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، ويشكل لها حافزا نحو مواصلة نهج التعدي على سوريا.وأدانت موسكو بشدة تصرفات تل أبيب ودعت إلى احترام السيادة الإقليمية لسوريا. وأعرب الكرملين عن قلقه العميق إزاء توسع جغرافية الأعمال العدائية، مشيرا إلى أن كل هذا يؤدي إلى تصعيد التوتر، وهو أمر مدمر للغاية للمنطقة بأكملها.روسيا تأمل أن تعدل إدارة ترامب السياسة الأمريكية في الشرق الأوسطروسيا تؤيد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة أعده أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين

https://sarabic.ae/20241110/مصدر-ميداني-لـسبوتنيك-استهداف-القاعدة-الأمريكية-في-حقل-العمر-النفطي-بريف-دير-الزور-شرقي-سوريا-1094660665.html

إسرائيل

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, إسرائيل, لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي