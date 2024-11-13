https://sarabic.ae/20241113/مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-واشنطن-وفرت-الوقت-لإسرائيل-لإبادة-سكان-غزة-1094745729.html
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: واشنطن وفرت الوقت لإسرائيل لإبادة سكان غزة
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: واشنطن وفرت الوقت لإسرائيل لإبادة سكان غزة
سبوتنيك عربي
أفاد المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل مذنبتان بقتل أكثر من 43 ألف فلسطيني منذ بداية... 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T05:05+0000
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وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "في أكثر من عام منذ أحداث 7 أكتوبر، تتقاسم واشنطن التي تخدم إسرائيل في كل شيء، مع الحكومة الإسرائيلية الذنب في مقتل أكثر من 43 ألف فلسطيني، بما في ذلك بالأسلحة الأمريكية التي يتم تزويد المنطقة بها بانتظام، وكذلك من ماتوا من الجوع والأمراض المعدية".وأشار إلى أنه لو كانت إسرائيل مستعدة حقا للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، فإنها "كانت قد وافقت عليه منذ فترة طويلة، ولم تكن لتطرح شروطا جديدة".وأضاف: "تعرب روسيا عن دعمها الكامل لمشروع القرار بشأن غزة الذي أعده أكثر من عشرة أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن ويطالب بشكل مباشر بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن، وتدعو إلى طرحه للنقاش والتصويت دون مزيد من التأخير".ووفقا له فإن اعتماد هذه الوثيقة سيكون "خطوة متأخرة ولكنها حقيقية نحو إنهاء المذبحة، وإخراج الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من الطريق المسدود الحالي ومقدمة لاستئناف عملية السلام على أساس قانوني دولي معترف به عموما بما في ذلك حل الدولتين"، مؤكدًا أنه "لا توجد طريقة أخرى لتحقيق سلام عادل ومستدام في الشرق الأوسط".ودعت وزارة الخارجية الروسية الطرفين إلى وقف الأعمال العدائية. وبحسب الموقف الروسي فإن التسوية لا يمكن تحقيقها إلا على أساس الصيغة التي أقرها مجلس الأمن الدولي والتي تقضي بإقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما تسبب في مقتل نحو 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.روسيا تؤيد مسودة قرار لوقف إطلاق النار بغزة أعده أعضاء مجلس الأمن غير الدائمينالبيت الأبيض: مصر وقطر جزء من مفاوضات التوصل إلى اتفاق بين "حماس" وإسرائيلنتنياهو يبعث تحذيرا للإيرانيين بشأن أي هجوم جديد على إسرائيل
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, إسرائيل, روسيا
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, إسرائيل, روسيا
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: واشنطن وفرت الوقت لإسرائيل لإبادة سكان غزة
05:05 GMT 13.11.2024 (تم التحديث: 05:10 GMT 13.11.2024)
أفاد المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل مذنبتان بقتل أكثر من 43 ألف فلسطيني منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "في أكثر من عام منذ أحداث 7 أكتوبر، تتقاسم واشنطن التي تخدم إسرائيل في كل شيء، مع الحكومة الإسرائيلية الذنب في مقتل أكثر من 43 ألف فلسطيني، بما في ذلك بالأسلحة الأمريكية التي يتم تزويد المنطقة بها بانتظام، وكذلك من ماتوا من الجوع والأمراض المعدية".
وأشار إلى أنه لو كانت إسرائيل مستعدة حقا للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، فإنها "كانت قد وافقت عليه منذ فترة طويلة، ولم تكن لتطرح شروطا جديدة".
وتابع: "لقد تعمد الأمريكيون خداعنا جميعا، وكسبوا الوقت لإسرائيل لتنفيذ خططها لإبادة أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في غزة وتحويل هذه المنطقة إلى منطقة غير صالحة للسكن مطلقا".
وأضاف: "تعرب روسيا عن دعمها الكامل لمشروع القرار بشأن غزة الذي أعده أكثر من عشرة أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن ويطالب بشكل مباشر بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن، وتدعو إلى طرحه للنقاش والتصويت دون مزيد من التأخير".
ووفقا له فإن اعتماد هذه الوثيقة سيكون "خطوة متأخرة ولكنها حقيقية نحو إنهاء المذبحة، وإخراج الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من الطريق المسدود الحالي ومقدمة لاستئناف عملية السلام على أساس قانوني دولي معترف به عموما بما في ذلك حل الدولتين"، مؤكدًا أنه "لا توجد طريقة أخرى لتحقيق سلام عادل ومستدام في الشرق الأوسط".
وتابع قائلا: "لا يوجد أي طريق آخر لإحلال السلام العادل والثابت في الشرق الأوسط".
ودعت وزارة الخارجية الروسية الطرفين إلى وقف الأعمال العدائية. وبحسب الموقف الروسي فإن التسوية لا يمكن تحقيقها إلا على أساس الصيغة التي أقرها مجلس الأمن الدولي والتي تقضي بإقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فورًا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مشددًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة
منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما تسبب في مقتل نحو 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.