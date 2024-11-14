https://sarabic.ae/20241114/إيران-نأمل-استئناف-المفاوضات-بين-تركيا-وسوريا-لتطبيع-العلاقات-1094783964.html

إيران: نأمل استئناف المفاوضات بين تركيا وسوريا لتطبيع العلاقات

إيران: نأمل استئناف المفاوضات بين تركيا وسوريا لتطبيع العلاقات

سبوتنيك عربي

صرح كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني، علي أصغر خاجي، اليوم الخميس، أن إيران تتوقع أن تستأنف أنقرة ودمشق المفاوضات بشأن تطبيع العلاقات بمساعدة موسكو وطهران. 14.11.2024, سبوتنيك عربي

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2024-11-14T08:03+0000

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وقال خاجي لوكالة "سبوتنيك": "نأمل أن نرى في المستقبل غير البعيد رغبة حقيقية من جانب تركيا وسوريا لاستئناف هذه المفاوضات".وأكد أنه ينبغي عقد الاجتماعات الرباعية في أقرب وقت ممكن.وفي وقت سابق، صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، أن تجديد الاتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة دونالد ترامب، من الممكن أن يساعد في تعزيز تسوية سريعة في سوريا.قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "تركيا لا تهدد وحدة الأراضي السورية"، مؤكدا أنه لا يزال متفائلا بشأن لقاء محتمل مع الرئيس السوري بشار الأسد، ووضع علاقات البلدين في مسارها الصحيح.وفي تصريحات سابقة، قال الرئيس السوري بشار الأسد إنه سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذا أدى هذا اللقاء إلى نتائج وحقق مصلحة الدولة السورية.وتطالب دمشق أنقرة بسحب قواتها من الأراضي السورية كشرط أساسي لتطبيع العلاقات بين البلدين.أردوغان والأسد في صورة واحدة... فيديوأردوغان: متفائلون بشأن لقاء محتمل مع الأسد والتهديد الإسرائيلي لسوريا ليس قصة خياليةوزير الخارجية التركي: الأسد غير مستعد للتوصل لاتفاق مع المعارضة السورية وتطبيع العلاقات مع أنقرة

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