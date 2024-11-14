https://sarabic.ae/20241114/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-فيديو-1094783167.html
الجيش الإسرائيلي يقصف الضاحية الجنوبية لبيروت... فيديو
الجيش الإسرائيلي يقصف الضاحية الجنوبية لبيروت... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن الجيش الإسرائيلي قام، اليوم الخميس، بقصف بعض مناطق الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T07:38+0000
2024-11-14T07:38+0000
2024-11-14T07:38+0000
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وفي وقت سابق من صباح اليوم الخميس، وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارا جديدا إلى جميع السكان الموجودين في منطقة الضاحية الجنوبية بضرورة إخلاء مبانيهم وتحديدا في شويفات العمروسية والغبيري.وأرفق أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي خريطة توضيحية على صفحته الرسمية على "إكس"، وأوضح أنها تقع في مباني في شويفات العمروسية والغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.وقال أدرعي في بيانه: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب "، داعيًا إلى إخلاء هذه المباني والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.شنّت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الخميس، 3 غارات عنيفة على مناطق مختلفة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن "الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّت حتى الآن منذ ساعات الصباح الأولى 3 غارات عنيفة جدًا على مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية لبيروت".وأضاف أن "الغارات على الضاحية الجنوبية سمع أصواتها إلى مناطق بعيدة جدًا وتسببت باندلاع النيران ودمار كبير في أماكن الاستهداف".ويتواصل القصف المتبادل بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي على طول الحدود منذ أكثر من عام بعد إعلان "حزب الله" فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
https://sarabic.ae/20241114/الخارجية-الإيرانية-ندعم-جهود-روسيا-الرامية-إلى-التوصل-لهدنة-بين-لبنان-وإسرائيل-1094782695.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الجيش الإسرائيلي يقصف الضاحية الجنوبية لبيروت... فيديو
أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن الجيش الإسرائيلي قام، اليوم الخميس، بقصف بعض مناطق الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
وفي وقت سابق من صباح اليوم الخميس، وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارا جديدا إلى جميع السكان الموجودين في منطقة الضاحية الجنوبية بضرورة إخلاء مبانيهم وتحديدا في شويفات العمروسية والغبيري.
وأرفق أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي خريطة توضيحية على صفحته الرسمية على "إكس"، وأوضح أنها تقع في مباني في شويفات العمروسية والغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال أدرعي في بيانه: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله
حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب "، داعيًا إلى إخلاء هذه المباني والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.
شنّت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الخميس، 3 غارات عنيفة على مناطق مختلفة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن "الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّت حتى الآن منذ ساعات الصباح الأولى 3 غارات عنيفة جدًا على مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية لبيروت".
وأضاف أن "الغارات على الضاحية الجنوبية سمع أصواتها إلى مناطق بعيدة جدًا وتسببت باندلاع النيران ودمار كبير في أماكن الاستهداف".
ويتواصل القصف المتبادل
بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي على طول الحدود منذ أكثر من عام بعد إعلان "حزب الله" فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.