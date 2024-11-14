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الخارجية الإيرانية: ندعم جهود روسيا الرامية إلى التوصل لهدنة بين لبنان وإسرائيل
الخارجية الإيرانية: ندعم جهود روسيا الرامية إلى التوصل لهدنة بين لبنان وإسرائيل
سبوتنيك عربي
صرح كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني، علي أصغر خاجي، اليوم الخميس، بأن بلاده تدعم جهود روسيا الرامية إلى التوصل إلى هدنة بين لبنان وإسرائيل. 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T06:48+0000
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أستانا - سبوتنيك. وأكد علي أصغر خاجي لوكالة "سبوتنيك"، أن إيران ترحب بأي قرار وأي خطوة تهدف إلى وقف قتل المدنيين والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية والحضرية، والتي من شأنها أن تساعد في التوصل إلى هدنة في لبنان.وأوضح الدبلوماسي الإيراني أن "طهران تدعم جهود روسيا في هذا السياق، أو أي جانب آخر يمكنه إيقاف آلة القتل لهذا النظام [الإسرائيلي]، ​​نحن ندعم هذا النوع من الجهود".وحول ما إذا كانت إيران تجري حوارا مع روسيا بشأن مسألة الهدنة في لبنان، حيث تدعم إيران "حزب الله"، أشار مساعد وزير الخارجية الإيراني إلى أن المشاورات مع الجانب الروسي مستمرة بشأن جميع المواضيع و"لا شيء من القضايا في هذا الصدد يعد استثناء".وأعرب علي أصغر خاجي عن شكه في صدق نوايا إسرائيل بشأن الشروع في هدنة بلبنان، مشيرًا إلى أن التصريحات العلنية للمسؤولين الإسرائيليين تشير إلى خلاف ذلك.وفي السياق نفسه، أفادت مصادر مطلعة لصحيفة أمريكية أنه من المحتمل أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجهز هدية مرتقبة جديدة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أثناء وجود بايدن في منصبه، مشيرين لتحقيق "انتصار مبكر" في السياسة الخارجية لترامب.وقالت الصحيفة: "أحد المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أخبر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر هذا الأسبوع، أن تل أبيب تمضي قدماً من أجل صفقة لوقف إطلاق النار في لبنان، بهدف تحقيق "انتصار مبكر" في السياسة الخارجية لترامب".وأضافت الصحيفة: "زار وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ترامب في مارالاجو في ولاية فلوريدا، كأول محطة في جولته إلى الولايات المتحدة، قبل وصوله إلى واشطن للحديث مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حول وقف النار في لبنان والأوضاع في غزة".ويتواصل القصف المتبادل بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي على طول الحدود منذ أكثر من عام بعد إعلان "حزب الله" فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
https://sarabic.ae/20241113/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لن-نقبل-بأي-تسوية-في-لبنان-لا-تتضمن-نزع-سلاح-حزب-الله-1094771732.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار روسيا اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار روسيا اليوم

الخارجية الإيرانية: ندعم جهود روسيا الرامية إلى التوصل لهدنة بين لبنان وإسرائيل

06:48 GMT 14.11.2024 (تم التحديث: 06:49 GMT 14.11.2024)
© AP Photo / Mohammad Zaatariتداعيات القصف الإسرائيلي في صور، لبنان
تداعيات القصف الإسرائيلي في صور، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
تابعنا عبر
صرح كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني، علي أصغر خاجي، اليوم الخميس، بأن بلاده تدعم جهود روسيا الرامية إلى التوصل إلى هدنة بين لبنان وإسرائيل.
أستانا - سبوتنيك. وأكد علي أصغر خاجي لوكالة "سبوتنيك"، أن إيران ترحب بأي قرار وأي خطوة تهدف إلى وقف قتل المدنيين والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية والحضرية، والتي من شأنها أن تساعد في التوصل إلى هدنة في لبنان.
تداعيات القصف الإسرائيلي في بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
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وأوضح الدبلوماسي الإيراني أن "طهران تدعم جهود روسيا في هذا السياق، أو أي جانب آخر يمكنه إيقاف آلة القتل لهذا النظام [الإسرائيلي]، ​​نحن ندعم هذا النوع من الجهود".
وحول ما إذا كانت إيران تجري حوارا مع روسيا بشأن مسألة الهدنة في لبنان، حيث تدعم إيران "حزب الله"، أشار مساعد وزير الخارجية الإيراني إلى أن المشاورات مع الجانب الروسي مستمرة بشأن جميع المواضيع و"لا شيء من القضايا في هذا الصدد يعد استثناء".
وأعرب علي أصغر خاجي عن شكه في صدق نوايا إسرائيل بشأن الشروع في هدنة بلبنان، مشيرًا إلى أن التصريحات العلنية للمسؤولين الإسرائيليين تشير إلى خلاف ذلك.
وفي السياق نفسه، أفادت مصادر مطلعة لصحيفة أمريكية أنه من المحتمل أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجهز هدية مرتقبة جديدة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أثناء وجود بايدن في منصبه، مشيرين لتحقيق "انتصار مبكر" في السياسة الخارجية لترامب.
وقالت الصحيفة: "أحد المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أخبر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر هذا الأسبوع، أن تل أبيب تمضي قدماً من أجل صفقة لوقف إطلاق النار في لبنان، بهدف تحقيق "انتصار مبكر" في السياسة الخارجية لترامب".
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وأضافت الصحيفة: "زار وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ترامب في مارالاجو في ولاية فلوريدا، كأول محطة في جولته إلى الولايات المتحدة، قبل وصوله إلى واشطن للحديث مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حول وقف النار في لبنان والأوضاع في غزة".
ويتواصل القصف المتبادل بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي على طول الحدود منذ أكثر من عام بعد إعلان "حزب الله" فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
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