https://sarabic.ae/20241114/القوات-الروسية-تحيد-أكثر-من-430-جنديا-أوكرانيا-على-محور-كورسك-1094789625.html
القوات الروسية تحيد أكثر من 430 جنديا أوكرانيا على محور كورسك
القوات الروسية تحيد أكثر من 430 جنديا أوكرانيا على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي حيّد أكثر من 430 عسكريا أوكرانيا، ودمر عددا من المعدات العسكرية الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك. 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T11:07+0000
2024-11-14T11:07+0000
2024-11-14T11:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" تنفيذ العمليات الهجومية ضد 15 لواء أوكرانيا في مناطق دارينو وليونيدوفو ومالايا لوكنيا ونيكولايفو دارينو ونوفوإفانوفكا".وأشارت الدفاع إلى أن "القوات الجوية العملياتية التكتيكية والصواريخ نفذت هجمات على مناطق التمركز في مقاطعة سومي، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من المقاطعة، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار أكثر من 430 عسكريا وعشر دبابات، ومركبتين قتال مشاة، و19 مركبة قتالية مدرعة، و33 مركبة، ومحطة الحرب الإلكترونية Enklav-N، وعددا من المدافع الميدانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241113/الجيش-الروسي-يصد-6-هجمات-أوكرانية-ويكبد-قوات-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1094758454.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تحيد أكثر من 430 جنديا أوكرانيا على محور كورسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي حيّد أكثر من 430 عسكريا أوكرانيا، ودمر عددا من المعدات العسكرية الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
وقالت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" تنفيذ العمليات الهجومية ضد 15 لواء أوكرانيا في مناطق دارينو وليونيدوفو ومالايا لوكنيا ونيكولايفو دارينو ونوفوإفانوفكا".
وأضافت: "استهدف طيران الجيش والمدفعية تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق باسوفكا وبيلوفودي وزورافكا وبيساريفكا وخوتن ويوناكوفكا في مقاطعة سومي".
وأشارت الدفاع إلى أن "القوات الجوية العملياتية التكتيكية والصواريخ نفذت هجمات على مناطق التمركز في مقاطعة سومي، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من المقاطعة، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار أكثر من 430 عسكريا وعشر دبابات، ومركبتين قتال مشاة، و19 مركبة قتالية مدرعة، و33 مركبة، ومحطة الحرب الإلكترونية Enklav-N، وعددا من المدافع الميدانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.