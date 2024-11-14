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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241114/القوات-الروسية-تحيد-أكثر-من-430-جنديا-أوكرانيا-على-محور-كورسك-1094789625.html
القوات الروسية تحيد أكثر من 430 جنديا أوكرانيا على محور كورسك
القوات الروسية تحيد أكثر من 430 جنديا أوكرانيا على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي حيّد أكثر من 430 عسكريا أوكرانيا، ودمر عددا من المعدات العسكرية الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك. 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T11:07+0000
2024-11-14T11:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" تنفيذ العمليات الهجومية ضد 15 لواء أوكرانيا في مناطق دارينو وليونيدوفو ومالايا لوكنيا ونيكولايفو دارينو ونوفوإفانوفكا".وأشارت الدفاع إلى أن "القوات الجوية العملياتية التكتيكية والصواريخ نفذت هجمات على مناطق التمركز في مقاطعة سومي، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من المقاطعة، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار أكثر من 430 عسكريا وعشر دبابات، ومركبتين قتال مشاة، و19 مركبة قتالية مدرعة، و33 مركبة، ومحطة الحرب الإلكترونية Enklav-N، وعددا من المدافع الميدانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241113/الجيش-الروسي-يصد-6-هجمات-أوكرانية-ويكبد-قوات-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1094758454.html
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روسيا

القوات الروسية تحيد أكثر من 430 جنديا أوكرانيا على محور كورسك

11:07 GMT 14.11.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي حيّد أكثر من 430 عسكريا أوكرانيا، ودمر عددا من المعدات العسكرية الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
وقالت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" تنفيذ العمليات الهجومية ضد 15 لواء أوكرانيا في مناطق دارينو وليونيدوفو ومالايا لوكنيا ونيكولايفو دارينو ونوفوإفانوفكا".

وأضافت: "استهدف طيران الجيش والمدفعية تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق باسوفكا وبيلوفودي وزورافكا وبيساريفكا وخوتن ويوناكوفكا في مقاطعة سومي".

وأشارت الدفاع إلى أن "القوات الجوية العملياتية التكتيكية والصواريخ نفذت هجمات على مناطق التمركز في مقاطعة سومي، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من المقاطعة، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار أكثر من 430 عسكريا وعشر دبابات، ومركبتين قتال مشاة، و19 مركبة قتالية مدرعة، و33 مركبة، ومحطة الحرب الإلكترونية Enklav-N، وعددا من المدافع الميدانية".
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يصد 6 هجمات أوكرانية ويكبد قوات كييف خسائر جسيمة على محور كورسك
أمس, 11:59 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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