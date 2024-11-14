https://sarabic.ae/20241114/الكرملين-بوتين-يشرف-شخصيا-على-القضايا-المتعلقة-بأوكرانيا-1094789486.html
الكرملين: بوتين يشرف شخصيا على القضايا المتعلقة بأوكرانيا
الكرملين: بوتين يشرف شخصيا على القضايا المتعلقة بأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشرف شخصيا على القضايا المتعلقة بالقرارات الخاصة بالنزاع الأوكراني، ولا يعتزم... 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T10:57+0000
2024-11-14T10:57+0000
2024-11-14T10:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101900/80/1019008070_0:1:2997:1687_1920x0_80_0_0_f3cfa59656c7f9e0c74124da254375f2.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال حول ما إذا كان لدى الكرملين خطط لاستحداث منصب مبعوث خاص للمفاوضات بشأن النزاع الأوكراني: "هذا الاتجاه يشرف عليه بوتين شخصيًا. هناك عملية عسكرية خاصة جارية، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة. ليس لدينا أي مبعوثين خاصين".وأشار إلى أن الرئيس الروسي يتلقى بشكل متواصل تقارير حول إجراءات دعم العسكريين المصابين خلال العملية العسكرية الخاصة ويدرك جيدا كيف تسير الأمور.وفي وقت سابق، نقلت قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية عن مصادر أنه من المتوقع أن يعين، دونالد ترامب، مبعوثًا خاصًا لأوكرانيا قريبًا لإجراء محادثات بشأن إنهاء النزاع. ووفقا للمصدر، سيتم تعيين هذا المبعوث الخاص قريبًا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241114/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-فوزنيسينكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094785913.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
الكرملين: بوتين يشرف شخصيا على القضايا المتعلقة بأوكرانيا
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشرف شخصيا على القضايا المتعلقة بالقرارات الخاصة بالنزاع الأوكراني، ولا يعتزم الكرملين تقديم موقف منفصل لهذا الأمر.
وقال بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال حول ما إذا كان لدى الكرملين خطط لاستحداث منصب مبعوث خاص للمفاوضات بشأن النزاع الأوكراني: "هذا الاتجاه يشرف عليه بوتين شخصيًا. هناك عملية عسكرية خاصة جارية، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة. ليس لدينا أي مبعوثين خاصين".
وأجاب بيسكوف عن سؤال حول ما إذا تم التعبير عن أي مقترحات ومبادرات محددة لحل النزاع الأوكراني في المحادثة بين محمد بن سلمان آل سعود وفلاديمير بوتين: "تم التطرق إلى موضوع النزاع. ليس لدينا شيء آخر نقوله بشكل موسع".
وأشار إلى أن الرئيس الروسي يتلقى بشكل متواصل تقارير حول إجراءات دعم العسكريين المصابين خلال العملية العسكرية الخاصة ويدرك جيدا كيف تسير الأمور.
وفي وقت سابق، نقلت قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية عن مصادر أنه من المتوقع أن يعين، دونالد ترامب، مبعوثًا خاصًا لأوكرانيا قريبًا لإجراء محادثات بشأن إنهاء النزاع. ووفقا للمصدر، سيتم تعيين هذا المبعوث الخاص قريبًا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.