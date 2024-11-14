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المقهى الثقافي
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الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
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مساحة حرة
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12:03 GMT
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لقاء سبوتنيك
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241114/الكرملين-بوتين-يشرف-شخصيا-على-القضايا-المتعلقة-بأوكرانيا-1094789486.html
الكرملين: بوتين يشرف شخصيا على القضايا المتعلقة بأوكرانيا
الكرملين: بوتين يشرف شخصيا على القضايا المتعلقة بأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشرف شخصيا على القضايا المتعلقة بالقرارات الخاصة بالنزاع الأوكراني، ولا يعتزم... 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T10:57+0000
2024-11-14T10:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال حول ما إذا كان لدى الكرملين خطط لاستحداث منصب مبعوث خاص للمفاوضات بشأن النزاع الأوكراني: "هذا الاتجاه يشرف عليه بوتين شخصيًا. هناك عملية عسكرية خاصة جارية، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة. ليس لدينا أي مبعوثين خاصين".وأشار إلى أن الرئيس الروسي يتلقى بشكل متواصل تقارير حول إجراءات دعم العسكريين المصابين خلال العملية العسكرية الخاصة ويدرك جيدا كيف تسير الأمور.وفي وقت سابق، نقلت قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية عن مصادر أنه من المتوقع أن يعين، دونالد ترامب، مبعوثًا خاصًا لأوكرانيا قريبًا لإجراء محادثات بشأن إنهاء النزاع. ووفقا للمصدر، سيتم تعيين هذا المبعوث الخاص قريبًا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241114/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-فوزنيسينكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094785913.html
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الكرملين: بوتين يشرف شخصيا على القضايا المتعلقة بأوكرانيا

10:57 GMT 14.11.2024
© Sputnik . Alexei Druzhininفلاديمير بوتين يحضر احتفالا بمناسبة ذكرى عيد النصر على الفاشية
فلاديمير بوتين يحضر احتفالا بمناسبة ذكرى عيد النصر على الفاشية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
© Sputnik . Alexei Druzhinin
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أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشرف شخصيا على القضايا المتعلقة بالقرارات الخاصة بالنزاع الأوكراني، ولا يعتزم الكرملين تقديم موقف منفصل لهذا الأمر.
وقال بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال حول ما إذا كان لدى الكرملين خطط لاستحداث منصب مبعوث خاص للمفاوضات بشأن النزاع الأوكراني: "هذا الاتجاه يشرف عليه بوتين شخصيًا. هناك عملية عسكرية خاصة جارية، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة. ليس لدينا أي مبعوثين خاصين".

وأجاب بيسكوف عن سؤال حول ما إذا تم التعبير عن أي مقترحات ومبادرات محددة لحل النزاع الأوكراني في المحادثة بين محمد بن سلمان آل سعود وفلاديمير بوتين: "تم التطرق إلى موضوع النزاع. ليس لدينا شيء آخر نقوله بشكل موسع".

وأشار إلى أن الرئيس الروسي يتلقى بشكل متواصل تقارير حول إجراءات دعم العسكريين المصابين خلال العملية العسكرية الخاصة ويدرك جيدا كيف تسير الأمور.
وفي وقت سابق، نقلت قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية عن مصادر أنه من المتوقع أن يعين، دونالد ترامب، مبعوثًا خاصًا لأوكرانيا قريبًا لإجراء محادثات بشأن إنهاء النزاع. ووفقا للمصدر، سيتم تعيين هذا المبعوث الخاص قريبًا.
طواقم قوات المدفعية 2إس3 أكاتسيا من مجموعة قوات بريسا، التابعة للقوات الخاصة أخمات، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة فوزنيسينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:10 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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