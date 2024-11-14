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للمرة الثالثة... فصائل عراقية تهاجم بطائرات مسيرة "هدفا حيويا" في إسرائيل
للمرة الثالثة... فصائل عراقية تهاجم بطائرات مسيرة "هدفا حيويا" في إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الخميس، أنها هاجمت للمرة الثالثة "هدفا حيويا" شمالي إسرائيل بالطيران المسير. 14.11.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت "المقاومة الإسلامية" في بيان: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الخميس 14-11-2024 هدفا حيويا في شمال الأراضي المحتلة، للمرة الثالثة، بواسطة الطيران المسير".وأوضح البيان أن الاستهداف يأتي "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".وقالت في بيان ثان: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الخميس، هدفا حيويا في شمال الأراضي المحتلة للمرة الثانية بواسطة الطيران المسير".وتتبنى "فصائل المقاومة العراقية" بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية"."حزب الله" يعلن استهداف موقع للجيش الإسرائيلي شمالي إسرائيل بصواريخفصائل عراقية تعلن استهداف هدف عسكري جنوبي إسرائيل بالطيران المسير
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل, العراق, العالم, العالم العربي, لبنان
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل, العراق, العالم, العالم العربي, لبنان

للمرة الثالثة... فصائل عراقية تهاجم بطائرات مسيرة "هدفا حيويا" في إسرائيل

06:03 GMT 14.11.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayovإيران تطلق الصواريخ على إسرائيل في عملية تسمى "الوعد الصادق  2"
إيران تطلق الصواريخ على إسرائيل في عملية تسمى الوعد الصادق  2 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الخميس، أنها هاجمت للمرة الثالثة "هدفا حيويا" شمالي إسرائيل بالطيران المسير.
وقالت "المقاومة الإسلامية" في بيان: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الخميس 14-11-2024 هدفا حيويا في شمال الأراضي المحتلة، للمرة الثالثة، بواسطة الطيران المسير".

وأكدت المقاومة "استمرارعملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وأوضح البيان أن الاستهداف يأتي "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".
جنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
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وقالت في بيان ثان: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الخميس، هدفا حيويا في شمال الأراضي المحتلة للمرة الثانية بواسطة الطيران المسير".

وفي بيان، أشارت إلى أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق هاجموا فجر اليوم الخميس هدفا حيويا في شمال الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسير".

وتتبنى "فصائل المقاومة العراقية" بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".
"حزب الله" يعلن استهداف موقع للجيش الإسرائيلي شمالي إسرائيل بصواريخ
فصائل عراقية تعلن استهداف هدف عسكري جنوبي إسرائيل بالطيران المسير
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