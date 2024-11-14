https://sarabic.ae/20241114/3-في-1-جسم-مضاد-يظهر-نتائج-واعدة-في-علاج-السرطان-1094797732.html
3 في 1... جسم مضاد يظهر نتائج واعدة في علاج السرطان
3 في 1... جسم مضاد يظهر نتائج واعدة في علاج السرطان
سبوتنيك عربي
نجح العلماء في تطوير جسم مضاد جديد يجمع بين ثلاث وظائف لمكافحة السرطان في وظيفة واحدة: استهداف الخلايا السرطانية، وتقديم العلاج، وتنشيط الجهاز المناعي. وقد... 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T13:39+0000
2024-11-14T13:39+0000
2024-11-14T13:39+0000
مجتمع
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هجوم ثلاثي الأبعاد على السرطانيتطلب علاج السرطان في كثير من الأحيان العمل على عدة طرق معًا. والآن، نجح باحثون في جامعة أوبسالا والمعهد الملكي للتكنولوجيا في السويد، في تطوير جسم مضاد يجمع بين ثلاث وظائف أساسية في علاج واحد.تدريب الجهاز المناعيويعمل العلاج الجديد على إعادة توجيه الجهاز المناعي للبحث عن طفرات محددة تحدث فقط في الخلايا السرطانية، والمعروفة باسم المستضدات الجديدة، واستهدافها. وينقل الجسم المضاد مادة خاصة بالورم مباشرة إلى الخلايا المناعية بينما يحفزها في نفس الوقت، مما يعزز دفاع الجسم الطبيعي ضد السرطان.وبحسب مجلة "nature" فإن الاختبارات، أظهرت الطريقة نتائج واعدة. فقد نجحت في تنشيط النوع الصحيح من الخلايا المناعية في عينات الدم البشرية. وفي الدراسات التي أجريت على الحيوانات، أظهرت الفئران التي تلقت العلاج بقاءً أطول، حيث كانت الجرعات العالية تحميها من السرطان تمامًا.طريق أسرع للعلاجيتألف العلاج من جزأين: جسم مضاد ثنائي التخصص يمكن إنتاجه بكميات كبيرة مسبقًا، ومكون ببتيد مخصص يمكن تصنيعه بسرعة لأنواع معينة من السرطان. يمكن أن يقلل هذا التصميم من تكاليف الإنتاج والوقت بين التشخيص والعلاج.دولة عربية تسجل نحو 3 مليون إصابة بالسكري لدى البالغين و25 ألف لدى الأطفالما تأثير الإجهاد المرتبط بالعمل على صحتك؟
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الصحة, علوم
3 في 1... جسم مضاد يظهر نتائج واعدة في علاج السرطان
نجح العلماء في تطوير جسم مضاد جديد يجمع بين ثلاث وظائف لمكافحة السرطان في وظيفة واحدة: استهداف الخلايا السرطانية، وتقديم العلاج، وتنشيط الجهاز المناعي. وقد يوفر العلاج، الذي أثبت فعاليته في الدراسات التي أجريت على الفئران، مسارًا أسرع من التشخيص إلى العلاج الشخصي للسرطان.
هجوم ثلاثي الأبعاد على السرطان
يتطلب علاج السرطان في كثير من الأحيان العمل على عدة طرق معًا. والآن، نجح باحثون في جامعة أوبسالا والمعهد الملكي للتكنولوجيا في السويد، في تطوير جسم مضاد يجمع بين ثلاث وظائف أساسية في علاج واحد.
وقالت سارة مانجسبو، أستاذة في قسم الصيدلة بجامعة أوبسالا: "لقد أجرينا أبحاثًا في مجال الطب الدقيق لمدة تقرب من 15 عامًا الآن، وكذلك بحثنا في كيفية استخدام الأجسام المضادة للتأثير على بروتين رئيسي مهم (CD40) في الجهاز المناعي. يمكننا الآن إثبات أن طريقة الأجسام المضادة الجديدة لدينا تعمل كدواء دقيق للسرطان".
ويعمل العلاج الجديد على إعادة توجيه الجهاز المناعي للبحث عن طفرات محددة تحدث فقط في الخلايا السرطانية، والمعروفة باسم المستضدات الجديدة، واستهدافها. وينقل الجسم المضاد مادة خاصة بالورم مباشرة إلى الخلايا المناعية بينما يحفزها في نفس الوقت، مما يعزز دفاع الجسم الطبيعي ضد السرطان.
وبحسب مجلة "nature" فإن الاختبارات، أظهرت الطريقة نتائج واعدة. فقد نجحت في تنشيط النوع الصحيح من الخلايا المناعية في عينات الدم البشرية. وفي الدراسات التي أجريت على الحيوانات، أظهرت الفئران التي تلقت العلاج بقاءً أطول، حيث كانت الجرعات العالية تحميها من السرطان تمامًا.
ورغم أن الأدوية الدقيقة المخصصة قد تكون باهظة التكلفة وبطيئة التطوير، فإن هذا النهج الجديد يقدم مزايا محتملة. ويشير يوهان روكبرج، الأستاذ في المعهد الملكي للتكنولوجيا، إلى أن "ميزة دوائنا هي أنه من السهل إنتاجه على نطاق أوسع، ولكن يمكن تعديله بسهولة ليناسب مرض المريض أو الورم المحدد".
يتألف العلاج من جزأين: جسم مضاد ثنائي التخصص يمكن إنتاجه بكميات كبيرة مسبقًا، ومكون ببتيد مخصص يمكن تصنيعه بسرعة لأنواع معينة من السرطان. يمكن أن يقلل هذا التصميم من تكاليف الإنتاج والوقت بين التشخيص والعلاج.