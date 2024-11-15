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خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
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استجواب مدير مكتب نتنياهو بتهمة "التزوير وتغيير سجلات"
استجواب مدير مكتب نتنياهو بتهمة "التزوير وتغيير سجلات"
سبوتنيك عربي
استجوبت الشرطة الإسرائيلية بتساحي برافيرمان، مدير مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم التزوير والاحتيال، بسبب تغيير غير قانوني للسجلات في مكتب رئيس... 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T20:45+0000
2024-11-15T20:45+0000
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ورفعت المحكمة أمر حظر النشر عن الاشتباه، واستجوبت الشرطة برافرمان لأكثر من خمس ساعات بعد ظهر ومساء يوم الخميس.ويشتبه في أن برافرمان قام بتغيير توقيت تلقي نتنياهو أول تحديث عن هجوم حماس في 7 أكتوبر عبر مكالمة هاتفية من سكرتيره العسكري في ذلك الوقت اللواء آفي غيل، حيث يُزعم أنه قام بتغييره من الساعة 6:40 صباحا إلى الساعة 6:29 صباحا.
https://sarabic.ae/20241115/مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-عدة-انفجارات-متتالية-في-العاصمة-السورية-دمشق--1094830282.html
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العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

استجواب مدير مكتب نتنياهو بتهمة "التزوير وتغيير سجلات"

20:45 GMT 15.11.2024
استجواب مدير مكتب نتنياهو بتهمة التزوير وتغيير سجلات
استجواب مدير مكتب نتنياهو بتهمة التزوير وتغيير سجلات - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
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استجوبت الشرطة الإسرائيلية بتساحي برافيرمان، مدير مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم التزوير والاحتيال، بسبب تغيير غير قانوني للسجلات في مكتب رئيس الوزراء.
ورفعت المحكمة أمر حظر النشر عن الاشتباه، واستجوبت الشرطة برافرمان لأكثر من خمس ساعات بعد ظهر ومساء يوم الخميس.
اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق‎ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة السورية دمشق
12:42 GMT
ويشتبه في أن برافرمان قام بتغيير توقيت تلقي نتنياهو أول تحديث عن هجوم حماس في 7 أكتوبر عبر مكالمة هاتفية من سكرتيره العسكري في ذلك الوقت اللواء آفي غيل، حيث يُزعم أنه قام بتغييره من الساعة 6:40 صباحا إلى الساعة 6:29 صباحا.
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