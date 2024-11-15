https://sarabic.ae/20241115/مجلس-الفيدرالية-الروسي-يتوعد-كييف-بضربة-انتقامية-رهيبة-ردا-على-أي-استفزاز-نووي-1094832757.html

مجلس الفيدرالية الروسي يتوعد كييف "بضربة انتقامية رهيبة" ردا على أي "استفزاز نووي"

مجلس الفيدرالية الروسي يتوعد كييف "بضربة انتقامية رهيبة" ردا على أي "استفزاز نووي"

سبوتنيك عربي

أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير جاباروف، أنه إذا حاولت كييف استخدام قنبلة نووية ضد روسيا، "فستكون هناك ضربة انتقامية... 15.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-15T13:30+0000

2024-11-15T13:30+0000

2024-11-15T13:30+0000

روسيا

رصد عسكري

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وأوضح جاباروف: "إذا نجحت أوكرانيا في صنع قنبلة نووية، تماثل قنبلة فات مان (الرجل البدين)، التي ألقيت على ناغازاكي في عام 1945، فقد تحدث مأساة لجميع البلدان الأوروبية".وأعرب جاباروف عن أمله، في أن تفهم أوروبا أنها "قامت بتربية وحش مستعد، من أجل مواصلة الحرب، لتدمير بلاده ودول أخرى".وذكرت صحيفة بريطانية في وقت سابق، نقلا عن تقرير أعده باحثون أوكرانيون، لصالح وزارة الدفاع، أن أوكرانيا قد تطور قنبلة نووية في غضون بضعة أشهر، إذا خفضت الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية لكييف.ويذكر أن القنبلة يمكن صنعها من البلوتونيوم، الذي يتم الحصول عليه من قضبان الوقود المستهلك في المفاعلات النووية، ووفقا للصحيفة، تم استخدام تقنية مماثلة لصنع القنبلة الذرية فات مان، التي ألقتها الولايات المتحدة على ناغازاكي في عام 1945.مجلس الأمن الروسي: أوكرانيا يمكنها أن تفعل الكثير من الأشياء المفيدة بأموال المساعدات الغربية

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سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري