https://sarabic.ae/20241115/مجلس-الفيدرالية-الروسي-يتوعد-كييف-بضربة-انتقامية-رهيبة-ردا-على-أي-استفزاز-نووي-1094832757.html
مجلس الفيدرالية الروسي يتوعد كييف "بضربة انتقامية رهيبة" ردا على أي "استفزاز نووي"
مجلس الفيدرالية الروسي يتوعد كييف "بضربة انتقامية رهيبة" ردا على أي "استفزاز نووي"
سبوتنيك عربي
أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير جاباروف، أنه إذا حاولت كييف استخدام قنبلة نووية ضد روسيا، "فستكون هناك ضربة انتقامية... 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T13:30+0000
2024-11-15T13:30+0000
2024-11-15T13:30+0000
روسيا
رصد عسكري
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وأوضح جاباروف: "إذا نجحت أوكرانيا في صنع قنبلة نووية، تماثل قنبلة فات مان (الرجل البدين)، التي ألقيت على ناغازاكي في عام 1945، فقد تحدث مأساة لجميع البلدان الأوروبية".وأعرب جاباروف عن أمله، في أن تفهم أوروبا أنها "قامت بتربية وحش مستعد، من أجل مواصلة الحرب، لتدمير بلاده ودول أخرى".وذكرت صحيفة بريطانية في وقت سابق، نقلا عن تقرير أعده باحثون أوكرانيون، لصالح وزارة الدفاع، أن أوكرانيا قد تطور قنبلة نووية في غضون بضعة أشهر، إذا خفضت الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية لكييف.ويذكر أن القنبلة يمكن صنعها من البلوتونيوم، الذي يتم الحصول عليه من قضبان الوقود المستهلك في المفاعلات النووية، ووفقا للصحيفة، تم استخدام تقنية مماثلة لصنع القنبلة الذرية فات مان، التي ألقتها الولايات المتحدة على ناغازاكي في عام 1945.مجلس الأمن الروسي: أوكرانيا يمكنها أن تفعل الكثير من الأشياء المفيدة بأموال المساعدات الغربية
https://sarabic.ae/20241112/مجلس-الأمن-الروسي-لقاح-الحرب-العالمية-الثانية-فقد-فعاليته-وساسة-أوروبا-يريدون-جر-الحرب-إلى-أراضيهم-1094712762.html
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روسيا, رصد عسكري
مجلس الفيدرالية الروسي يتوعد كييف "بضربة انتقامية رهيبة" ردا على أي "استفزاز نووي"
أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير جاباروف، أنه إذا حاولت كييف استخدام قنبلة نووية ضد روسيا، "فستكون هناك ضربة انتقامية رهيبة"، على حد قوله، وأعقب قوله بأن أوروبا عليها أن تفهم ذلك.
وأوضح جاباروف: "إذا نجحت أوكرانيا في صنع قنبلة نووية، تماثل قنبلة فات مان (الرجل البدين)، التي ألقيت على ناغازاكي في عام 1945، فقد تحدث مأساة لجميع البلدان الأوروبية".
إذا جرت محاولة لاستخدام مثل هذه القنبلة ضد روسيا، فسوف تحدث "ضربة انتقامية رهيبة".
وأعرب جاباروف عن أمله، في أن تفهم أوروبا أنها "قامت بتربية وحش مستعد، من أجل مواصلة الحرب، لتدمير بلاده ودول أخرى".
وخلص جاباروف إلى أن "قارتنا مكتظة بالسكان لدرجة أنها لا تسمح بالمخاطرة بمثل هذه الأفعال".
وذكرت صحيفة بريطانية في وقت سابق، نقلا عن تقرير أعده باحثون أوكرانيون، لصالح وزارة الدفاع، أن أوكرانيا قد تطور قنبلة نووية في غضون بضعة أشهر، إذا خفضت الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية لكييف.
ويذكر أن القنبلة يمكن صنعها من البلوتونيوم، الذي يتم الحصول عليه من قضبان الوقود المستهلك في المفاعلات النووية، ووفقا للصحيفة، تم استخدام تقنية مماثلة لصنع القنبلة الذرية فات مان، التي ألقتها الولايات المتحدة على ناغازاكي في عام 1945.