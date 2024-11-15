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نائب لبناني: مطار بيروت الدولي تحت حماية الجيش وحركة الطيران طبيعية
نائب لبناني: مطار بيروت الدولي تحت حماية الجيش وحركة الطيران طبيعية
سبوتنيك عربي
أكد النائب في البرلمان اللبناني، أحمد الخير، أنّ مطار بيروت الدولي لا يشهد أي خطر في الوقت الراهن رغم الغارات الإسرائيلية التي وقعت في محيطه، مشيرًا إلى أنّ... 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T13:40+0000
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وقال الخير في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك": "منذ بداية الحرب، كان هناك تخوف من استهداف مطار بيروت، ولكن الحكومة، وبشخص رئيسها نجيب ميقاتي، تمكنت من العمل على تأمين المطار وإبعاده عن أي تهديدات أو تداعيات سلبية للأحداث الجارية في المنطقة".رصدت عدسة "سبوتنيك"، أمس الخميس، مشهدا خطيرا، للحظة سقوط قذيفة إسرائيلية بالتزامن مع وجود طائرة مدنية على مدرج مطار بيروت الدولي خلال لحظة الإقلاع.وأفاد المراسل بأن الجيش الإسرائيلي قام بقصف بعض مناطق الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.ويتواصل القصف المتبادل بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي على طول الحدود منذ أكثر من عام بعد إعلان "حزب الله" فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
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العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان

نائب لبناني: مطار بيروت الدولي تحت حماية الجيش وحركة الطيران طبيعية

13:40 GMT 15.11.2024
© Sputnik . Abdul Kader AlBayمشهد لسبوتنيك للحظة إقلع طائرة مدنية من مطار بيروت بالتزامن مع قصف إسرائيلي
مشهد لسبوتنيك للحظة إقلع طائرة مدنية من مطار بيروت بالتزامن مع قصف إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
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حصري
أكد النائب في البرلمان اللبناني، أحمد الخير، أنّ مطار بيروت الدولي لا يشهد أي خطر في الوقت الراهن رغم الغارات الإسرائيلية التي وقعت في محيطه، مشيرًا إلى أنّ حركة الطيران في المطار طبيعية وتستمر بشكل آمن.
وقال الخير في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك": "منذ بداية الحرب، كان هناك تخوف من استهداف مطار بيروت، ولكن الحكومة، وبشخص رئيسها نجيب ميقاتي، تمكنت من العمل على تأمين المطار وإبعاده عن أي تهديدات أو تداعيات سلبية للأحداث الجارية في المنطقة".

وأضاف الخير أن المطار "موضوع تحت عهدة الجيش اللبناني"، مؤكدًا أنّ "هذه الخطوة تهدف إلى ضمان الأمن ومنع أي تأويلات أو تداعيات غير مرغوب فيها". وأوضح أن "الغارات الإسرائيلية في محيط المطار هي بمثابة ضغط سياسي، وهي تأتي في سياق مسار التفاوض تحت النار".

كما لفت النائب أحمد الخير إلى أنّ "الدولة اللبنانية تلقت ضمانات دولية بعدم استهداف المطار"، وأن "الجيش اللبناني يتولى المسؤولية بشكل كامل في حماية وتأمين المطار"، مشددا على ضرورة "إيقاف كل الاستهدافات المحيطة بمطار بيروت الدولي لضمان استمرارية الأمان للطيران المدني".

رصدت عدسة "سبوتنيك"، أمس الخميس، مشهدا خطيرا، للحظة سقوط قذيفة إسرائيلية بالتزامن مع وجود طائرة مدنية على مدرج مطار بيروت الدولي خلال لحظة الإقلاع.
تداعيات القصف الإسرائيلي في الضاحية، بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
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وقال مراسل "سبوتنيك" إن "غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت مبنى في منطقة الشويفات - العمروسية في بيروت، بالتزامن مع استعداد إحدى الطائرات المدنية للإقلاع من مطار بيروت".

وأفاد المراسل بأن الجيش الإسرائيلي قام بقصف بعض مناطق الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
ويتواصل القصف المتبادل بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي على طول الحدود منذ أكثر من عام بعد إعلان "حزب الله" فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
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