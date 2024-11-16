https://sarabic.ae/20241116/إعلام-شولتس-أبلغ-الزعماء-الغربيين-وزيلينسكي-عن-نية-الاتصال-ببوتين-قبل-شهر-1094855066.html
إعلام: شولتس أبلغ الزعماء الغربيين وزيلينسكي عن نية الاتصال ببوتين قبل شهر
إعلام: شولتس أبلغ الزعماء الغربيين وزيلينسكي عن نية الاتصال ببوتين قبل شهر
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة ألمانية، أن المستشار الألماني أولاف شولتس، أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بخطط... 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T07:25+0000
2024-11-16T07:25+0000
2024-11-16T07:25+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
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وجاء في المادة أن الاتفاق "تم أيضًا على المحادثة بين بوتين وشولتس مع الشركاء... عندما كان الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في برلين في 18 أكتوبر، وتم إبلاغ فلاديمير زيلينسكي أيضًا".وذكرت الصحيفة، أن شولتس كان يتحدث الألمانية خلال المحادثة، لكن بوتين لم يكن بحاجة إلى مترجم، كان الرئيس الروسي يتحدث اللغة الروسية، لذلك اضطر رئيس مجلس الوزراء الألماني للاستعانة بخدمات المترجم.وأفادت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، أن محادثة هاتفية جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس، وهي الأولى من نوعها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022.وجرى خلال المكالمة تبادل مفصل وصريح لوجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، وفقا للكرملين.لافروف: لا فكرة لدينا حول كيفية حل ترامب للأزمة الأوكرانية وننتظر المقترحات
https://sarabic.ae/20241111/شولتس-يعلق-على-وصف-إيلون-ماسك-له-بـ-الأحمق-1094662642.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار ألمانيا
إعلام: شولتس أبلغ الزعماء الغربيين وزيلينسكي عن نية الاتصال ببوتين قبل شهر
ذكرت صحيفة ألمانية، أن المستشار الألماني أولاف شولتس، أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بخطط التحدث هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل شهر، خلال اجتماع في برلين.
وجاء في المادة أن الاتفاق "تم أيضًا على المحادثة بين بوتين وشولتس مع الشركاء... عندما كان الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في برلين في 18 أكتوبر، وتم إبلاغ فلاديمير زيلينسكي أيضًا".
وتشير الصحيفة إلى أن الغرض من المحادثة الهاتفية، هو معرفة ما إذا كان بوتين مستعدًا للمفاوضات بشأن أوكرانيا، على خلفية الانتخابات الماضية في الولايات المتحدة، وقمة مجموعة العشرين المقبلة في ريو دي جانيرو.
وذكرت الصحيفة، أن شولتس كان يتحدث الألمانية خلال المحادثة، لكن بوتين لم يكن بحاجة إلى مترجم، كان الرئيس الروسي يتحدث اللغة الروسية، لذلك اضطر رئيس مجلس الوزراء الألماني للاستعانة بخدمات المترجم.
وأفادت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، أن محادثة هاتفية جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس، وهي الأولى من نوعها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وجرى خلال المكالمة تبادل مفصل وصريح لوجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، وفقا للكرملين
.